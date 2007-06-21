Кому быть гоголевской ведьмой

Даже не отделенная от зрителей гладкой поверхностью экрана, Маргарита ТЕРЕХОВА остается загадочной. Заглянуть в глубь своей души она позволила только одному режиссеру, но «Зеркало» Тарковского не стало для нее роковым: она создала десятки других образов – отражений людей, мира, событий. Сегодня Терехова с достоинством затаилась и не собирается уподобляться героиням нового времени. Беззвучные дали своей невостребованности она по-своему пытается превратить в завораживающие перспективы.

– МАРГАРИТА Борисовна, предлагают вам сейчас где-нибудь сниматься?

– Я так много и успешно снималась, что чувствую себя реализованной. Фильмы с моим участием показывают, меня приглашают на встречи со зрителями, я не забыта. Сейчас пробую себя в режиссуре, это другая профессия, и мне это интересно. Аркадину в своей «Чайке», как вы знаете, я сыграла не по доброй воле, кстати, это одна из моих самых нелюбимых героинь.

– «Чайка» – ваш режиссерский дебют. Почему вы решили остановиться на ней?

– Я взялась за «Чайку», потому что мои дети Аня и Саша абсолютно совпадают по характерам с чеховскими персонажами. (Анна сыграла Нину Заречную, Саша – сына Аркадиной. – Прим. «АН».) Режиссерская цель бывает достигнута, если происходит точное попадание в роль: все актеры в моем фильме органичны. Чем естественнее актер на экране, тем достовернее его образ, так всегда поступал Тарковский, актеров в его картинах невозможно заменить другими. Я применила его метод, и «Чайка» получилась.

– А как вы приняли критику в адрес вашей картины?

– Вообще с моей «Чайкой» происходит что-то странное, не исключено, что здесь кроется мистическая связь с личностью Антона Павловича. В жизни этого человека, как известно, никогда и ничего не было просто.

– Что вы имеете в виду?

– После того как мы завершили работу над картиной, неожиданно уволили директора музея в Мелихово, где делались съемки. Прошло немало времени с момента показа фильма по телевидению, а мы все еще не можем смонтировать копию картины для вывоза на различные фестивали, потому что в Госкино заморожены счета. Вокруг «Чайки» плетутся инт­риги, кому-то из высокопоставленных чиновников она не угодила.

– В одном интервью вы упомянули, что талантливый человек – всегда «существо страдательное». От чего вы предостерегали вашего сына?

– Саше – 25, он независим и никого не подпускает к себе, но я знаю, что он уязвлен и переживает. Родители всегда должны помнить, что даже если дети выпускают коготки, то они все равно остаются беззащитными.

– Может ли актриса противостоять издержкам публичной профессии?

– Актерская профессия драматична уже потому, что актриса лишена возможности сыграть свою главную роль – матери. Когда ребенку нужно рассказать сказку на ночь или когда его покусали собаки, она часто бывает далеко. Я до сих пор сожалею об утраченной возможности любить детей, пока они были маленькими, еще и поэтому меня совсем не тянет в актрисы…

– В Год ребенка есть о чем задуматься большим?

– Россия вымирает, а по телевизору показывают целую палату ребятишек-отказников и нянечку, которой платят за ее святой труд две тысячи рублей. Так унижать людей бедностью кощунственно, ведь день­ги у государства, конечно, есть.

– Вы отказались от роли Маргариты, потому что боялись быть обольщенной темными силами романа. Может быть, бросив вызов и сыграв эту роль, вы оградили бы себя от соблазна?

– Это дело специалистов по магическим культам – бросать вызов. Всем остальным надо просто держать оборону: молиться, перестать завидовать и ненавидеть.

– А что вас особенно шокирует в образе Маргариты?

– С моей булгаковской тезкой, кроме имени, меня совершенно ничего не связывает. Даже прикасаться к этому роману грешно, уж не говоря о том, чтобы кого-то сыграть. Ведь что происходит с актером, когда он входит в роль? Он одержим этой ролью, а потом с трудом из нее выходит. Актриса, которая позволила подпустить к себе подобную черноту, сыграв, например, гоголевскую ведьму, подвергла себя страшной опасности. Такую роль может себе позволить человек, которому уже не о чем больше беспокоиться.

– Ваш отец – сибиряк, у вас наполовину польская кровь, и вы любите испанскую поэзию. Когда вы проявляете свой испанский темперамент, а когда русский характер?

– Я не знаю, испанский или нет, но что-то выстукивает, обжигает и подталкивает меня постоянно. Сейчас в театре Моссовета хочу поставить «Без вины виноватые» Островского. Кручинину буду играть я.