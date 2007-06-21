Известный доброжелатель

Он вел информационные выпуски на НТВ в середине 90-х. Позже, когда там поменялась команда, перешел на Первый канал, где также вел новости и итоговый воскресный выпуск «Времени». Два года назад его сменил на этом месте Петр Толстой. Полгода о Марченко было не слышно. А потом он вновь появился в эфире «Первого» – уже в качестве ведущего «Доброго утра».

– ПЕТР, раньше вы блистали на Первом канале в программе «Время», а теперь уже два года трудитесь в «Добром утре». За что вас так?

– (Смеется.) А почему не по­пробовать себя в другом амплуа? Ничего зазорного я в этом не вижу.

– Правда, что вас подсидел Петр Толстой? Вы на него в обиде?

– Я не думаю, что меня кто-то подсиживал. Просто каждый делает свое дело. С Петром у нас хорошие отношения.

– После новостных программ в «Добром утре» не скучно?

– Нисколько. Одна из задач программы «Доброе утро» – создать у зрителя хорошее настроение. И здесь я ощущаю себя вполне органично, поскольку всегда ратовал за позитивное отношение к жизни. Кстати, и прежде, работая в новостях, я никогда не был сторонником нагнетания страхов, смакования негативной информации и запугивания зрителей.

– Работа в утреннем эфире сильно изменила вашу жизнь?

– Особо нет. В свое время, еще на НТВ, я готовил утренние новости и по себе знаю, как это тяжело – работать ночами, днем ложиться спать, а вечером, с трудом продирая глаза, первым делом выяснять, что же произошло за день. Здесь немного другой жанр. И потом, когда тебе нравится работа, все остальное уже не так важно.

– Но ведь на НТВ у вас была похожая ситуация: вас хотели из программы «Сегодня» перевести в утренний эфир и именно поэтому вы ушли на «Первый»?!

– Я бы не стал проводить параллели, к тому же не люблю обсуждать на публике то, что происходит вне эфира.

– Так вас позвали на «Первый» или сами попросились?

– Работать на Первый канал меня пригласили Александр Любимов и Константин Эрнст. Видимо, в тот момент мы совпали по времени и простран­ству.

– Значит, все у вас на телевидении хорошо, все вокруг добрые и пушистые?

– Мой отец был редактором документального объединения «Экран» и главным редактором телевизионного объединения «Мосфильм». Я с детства слышал все эти разговоры, видел, насколько люди бывают неискренними и фальшивыми, и поэтому не могу сказать, что обольщался насчет мира телевидения и кино.

– На телевидение вы, очевидно, попали по протекции папы?

– Нет, я сам занимался карьерой, хотя многое в ней произошло благодаря случаю. Как-то, в 1992-м, мои родители услышали, что радиостанция «Эхо Москвы» приглашает на работу ведущих, и сказали об этом мне. Я подумал, что речь идет о музыке, которой я тогда увлекался, что там нужен диджей, и решил попробовать. Оказалось, что на «Эхо» набирали информационщиков. Но меня взяли, несмотря на то что я туда пришел, по сути, с улицы. А потом в центре Москвы я встретил на улице Евгения Киселева, подошел и сказал ему, что я – ведущий «Эха Москвы» и хотел бы работать на НТВ. Евгений Алексеевич оставил мне визитку, и, когда через несколько дней я появился в студии, мне почти сразу сказали, что я подхожу.

– Бытует мнение, что телеведущим на Первом канале неплохо платят. А вы говорите, что денег на покупку собственного жилья у вас нет, и из-за этого вашей маме пришлось уехать в Подмосковье. Как так получается?

– А сколько, по­-вашему, нужно зарабатывать, чтобы купить себе квартиру? Я думаю, что ни один канал не позволит себе платить такие зарплаты. Во всяком случае, у меня пока так не получается.

– Кем вы сегодня видите себя на телевидении?

– Мне бы хотелось вести ток-шоу. Но я человек суеверный и не люблю загадывать. Быть ведущим ток-шоу, мне кажется, очень интересно. Я люблю общаться с людьми, люблю за ними наблюдать.

– Вам мало работы?

– Мне всегда ее не хватает. Я себя называю «ленивый трудоголик». Заниматься телевидением, журналистикой и не хотеть большего – значит поставить на себе крест.

– Поэтому вы пускаетесь во все тяжкие – то в «Русском экст­риме», то в «Империи»? А почему в «Короли ринга» не пошли?

– Мне было любопытно испытать себя. В «Русском экст­риме» мы спускались в аквалангах по стенкам рифов в Тихом океане. Пришлось плыть рядом с акулами. Это адреналин другого свойства, чем на работе.

А что касается «Короля ринга», то я по природе своей неагрессивный человек и не люблю драться. Это мое достоинство и мой недостаток.