Известный доброжелатель
Петр Марченко против плохих новостей
№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]
Он вел информационные выпуски на НТВ в середине
– ПЕТР, раньше вы блистали на Первом канале в программе «Время», а теперь уже два года трудитесь в «Добром утре». За что вас так?
– (Смеется.) А почему не попробовать себя в другом амплуа? Ничего зазорного я в этом не вижу.
– Правда, что вас подсидел Петр Толстой? Вы на него в обиде?
– Я не думаю, что меня
– После новостных программ в «Добром утре» не скучно?
– Нисколько. Одна из задач программы «Доброе утро» – создать у зрителя хорошее настроение. И здесь я ощущаю себя вполне органично, поскольку всегда ратовал за позитивное отношение к жизни. Кстати, и прежде, работая в новостях, я никогда не был сторонником нагнетания страхов, смакования негативной информации и запугивания зрителей.
– Работа в утреннем эфире сильно изменила вашу жизнь?
– Особо нет. В свое время, еще на НТВ, я готовил утренние новости и по себе знаю, как это тяжело – работать ночами, днем ложиться спать, а вечером, с трудом продирая глаза, первым делом выяснять, что же произошло за день. Здесь немного другой жанр. И потом, когда тебе нравится работа, все остальное уже не так важно.
– Но ведь на НТВ у вас была похожая ситуация: вас хотели из программы «Сегодня» перевести в утренний эфир и именно поэтому вы ушли на «Первый»?!
– Я бы не стал проводить параллели, к тому же не люблю обсуждать на публике то, что происходит вне эфира.
– Так вас позвали на «Первый» или сами попросились?
– Работать на Первый канал меня пригласили Александр Любимов и Константин Эрнст. Видимо, в тот момент мы совпали по времени и пространству.
– Значит, все у вас на телевидении хорошо, все вокруг добрые и пушистые?
– Мой отец был редактором документального объединения «Экран» и главным редактором телевизионного объединения «Мосфильм». Я с детства слышал все эти разговоры, видел, насколько люди бывают неискренними и фальшивыми, и поэтому не могу сказать, что обольщался насчет мира телевидения и кино.
– На телевидение вы, очевидно, попали по протекции папы?
– Нет, я сам занимался карьерой, хотя многое в ней произошло благодаря случаю.
– Бытует мнение, что телеведущим на Первом канале неплохо платят. А вы говорите, что денег на покупку собственного жилья у вас нет, и
– А сколько,
– Кем вы сегодня видите себя на телевидении?
– Мне бы хотелось вести
– Вам мало работы?
– Мне всегда ее не хватает. Я себя называю «ленивый трудоголик». Заниматься телевидением, журналистикой и не хотеть большего – значит поставить на себе крест.
– Поэтому вы пускаетесь во все тяжкие – то в «Русском экстриме», то в «Империи»? А почему в «Короли ринга» не пошли?
– Мне было любопытно испытать себя. В «Русском экстриме» мы спускались в аквалангах по стенкам рифов в Тихом океане. Пришлось плыть рядом с акулами. Это адреналин другого свойства, чем на работе.
А что касается «Короля ринга», то я по природе своей неагрессивный человек и не люблю драться. Это мое достоинство и мой недостаток.
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