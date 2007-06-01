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Чья нефть в Иране?

№ 22(56) от 31.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 О современной жизни в Иране принято судить по телевизионным картинкам тегеранского телевидения. Между тем, все далеко не так радужно, и население этой страны в массе своей мечтает вовсе не об обладании ядерной бомбой. Своими наблюдениями об этом поделился один из экспертов, побывавший недавно в Иране.

 НЫНЕШНЯЯ обстановка в Иране далеко не так прочна и спокойна, как это кажется из-за рубежа. И если во внешней политике все достаточно традиционно, то внутренняя политическая и социальная ситуация выглядит весьма нестабильно.

 И главная причина этой нестабильности – президент Ахмадинеджад не сумел выполнить своих предвыборных обещаний. Тогда он клялся передать под контроль народа нефтяные богатства страны, но всеми запасами иранского «черного золота» по-прежнему распоряжаются несколько семей высших аятолл. Президенту удалось отщипнуть у них лишь маленький кусочек нефтяных доходов. Но и эти средства уходят не на повышение уровня жизни простых людей, а на оружие и внешнюю политику. То есть работают «на карман» близких президенту Ирана людей.

 Из-за стремительно растущих военных расходов Ахмадинеджад вынужден сдать одну из немногих социально ориентированных позиций – отказаться от доступного топлива для населения. В нефтедобывающем Иране частным лицам литр бензина обходится в 8 центов США. При этом у компаний бензин покупается по заоблачной цене в 3 доллара 20 центов, а разницу между этой ценой и розничной компенсирует государст­во. Теперь с этой привилегией простым иранцам придется распрощаться – правительство обсуждает введение жестких лимитов на покупку бензина, привязав их к объему двигателей личного и хозяйст­венного автотранспорта.

 Это нововведение вызвало серьезный рост социального напряжения. Несмотря на призывы политиков сплотиться перед лицом внешней угрозы и «затянуть пояса», «на базаре» среди торговцев – местного среднего класса – уверены, что доходы высших аятолл и окружения самого Ахмадинеджада не только не снижаются, но и продолжают расти.

 Между тем лишь 10 процентов населения страны способны позволить себе покупки предметов длительного пользования. И никаких перспектив на улучшение жизненных условий у них не предвидится.

 Как бы ни казалось странным из-за рубежа, но серьезную лепту в нарастание внутренней напряженности вносит «женский вопрос». Женщины в этой религиозной стране сейчас совершенно бесправны. Все молодые женщины и женщины среднего возраста, кроме совсем уж забитых, в прямом смысле этого слова ненавидят режим аятолл. И эта ненависть падает и на Ахмадинеджада. При его предшественнике произошло некоторое послабление в этом вопросе, женщины воспрянули духом. А сейчас снова началось жесткое закручивание гаек.

 Что же касается России и политики Кремля по отношению к Ирану, то и здесь как средний класс, так и элита настроены пессимистично и с изрядной долей недоверия. Есть уверенность, что перед угрозой реального военного удара по Ирану Кремль не задумываясь «сдаст» Иран американцам.

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