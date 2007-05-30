Иран выталкивает США из Ирака
№ 22(56) от 31.05.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
Ряд информагентств передали любопытную новость о переговорах в Багдаде американского и иранского послов. О сути переговоров ничего не сообщается. Но «АН» из иранских источников стали известны подробности.
НАЧНЕМ с того, что политическое руководство США несколько месяцев назад приняло план по Ираку с условным названием «Островки безопасности». Это калька с того, как поступила Москва для разрешения критической ситуации в Чечне. План предусматривает постепенное умиротворение отдельных районов, а не страны в целом. Мир в этих отдельных частях Ирака будет фактически покупаться. Значительная доля из 100 млрд. долларов, ассигнованных на ведение войны и Ираке, будет направлена на подкуп региональных и религиозных лидеров. Но проблемы с выводом войск из Ирака этот план все же не решит.
Именно поэтому еще в феврале аналитики ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США сделали вывод: никакая тактика по ведению войны и выводу войск невозможна без нейтрализации Ирана. Именно Тегеран финансирует лидера иракских шиитов Садра и его 90 тысяч вооруженных сторонников.
Так называемая нейтрализация не обязательно предполагает военные действия. Поэтому тайные контакты Ирана и США начались уже в феврале этого года. Суть переговоров простая и ясная: Иран должен обеспечить достойный уход американских войск из Ирака без бегства и позора. В противном случае число жертв среди американских военнослужащих будет и дальше расти.
Нам известно, что Тегеран поставил лишь одно условие: коалиционные войска должны покинуть Ирак за полгода. И сегодня речь идет о создании неформальной рабочей группы из дипломатов и военных двух стран, чтобы согласовать график вывода войск. Причем в Тегеране не скрывают, что США в самое ближайшее время получат восстание иракских шиитов, если план их ухода не будет согласован. Если же переговоры пройдут успешно, то Тегеран гарантирует, что американские войска будут провожать чуть ли не с цветами и оркестром.
Одним из немногих противников такого ухода американских войск остается вице-президент США Дик Чейни. Он небезосновательно опасается, что американские нефтяные компании будут отлучены от иракских месторождений.
Что любопытно – в США эта информация тщательно скрывается, при всем торжестве демократии и свободе слова. Но это понятно – уход из непобежденной страны всегда бегство. Но солдатские жизни дороже позора.
Кстати – обе страны никак не связывают эти переговоры с иранской ядерной программой.
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