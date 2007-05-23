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С маршем по жизни
Александр Домогаров задумался о душе
№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Александра ЕГОРОВА ]
Суперпопулярный артист, баловень судьбы – это про Александра Домогарова. Его называют чемпионом гонораров и героем светских хроник. Он сердцеед номер один и мечта тысяч российских девушек. На фоне своих коллег он действительно необычайно фактурен. К сожалению, за всей этой мишурой люди часто не видят главного: Александр – актер, большой актер…
– Саша, когда началась ваша звездная история?
– Я в тысячный раз повторяю, института звезд в России нет! Недавно приехали в Венесуэлу три голливудских артиста, и в стране вся работа встала на три часа. Вот это я понимаю – звезды. А у нас куда ни ткни – все звезды. Только как их звать-то?
– Ну, уж кто такой Домогаров, знает каждый школьник!
– Они читают «желтые газеты». Они же не знают, что Домогаров, к примеру, еще и в театре играет. Зато все знают о каких-то выдуманных романах.
– У вас плотный график?
– Очень плотный. И я очень рад этому, потому что видна перспектива: куда надо бежать и что надо успеть сделать.
– Ради чего это все, ради денег?
– А вы работаете за деньги?! Я думаю, что труд должен быть оплачен в силу того, что на что-то надо жить. И оплачен должен быть по твоим затратам.
– Но ведь художественные достоинства сериалов сомнительны. Для актеров это халтура… Не стыдно вам?
– Вы знаете, я буду драться с теми, кто так говорит, потому что устал это слышать. Есть у нас теперь такое модное разделение: сериальный артист и киношный. Этот водораздел существует на Западе. Притом там даже не сериалы, а так называемые сиквелы. Актеры, которые в них снимаются, почти не имеют доступа в большое кино. Сериальные артисты – другое дело. Джорджу Клуни, например, «Скорая помощь» сделала карьеру! Работа в сериале тяжела. Ты взваливаешь на себя обязанность за короткий промежуток времени сняться как бы одновременно в нескольких картинах. И это твоя проблема, если ты позволишь себе сделать их «мылом»…
– Зачем вы постоянно снимаетесь в реалити-шоу Первого канала?
– Хочется какого-то адреналина. На Панамских островах это действительно было испытанием. И африканский «тур» был достаточно тяжелый. Во второй раз, зная всю систему игры, мне уже было интересно самому смотреть, как психологически меняются люди за 45 дней пребывания в изолированном месте.
– Какие у вас отношения с алкоголем?
– Ха-ха! Замечательные отношения. Я никогда не буду человеком, который скажет: «Как это страшно! Что вы?!» Это нормальное состояние людей, которые ищут какой-то выход из стрессовых ситуаций. Были моменты в моей жизни, которые не надо вспоминать. А так, считаю, что это нормально. Я не ханжа.
– Это правда, что вы за съемки требуете каких-то немыслимых гонораров?
– Я читал об этом. Пусть я буду входить в десятку самых богатых женихов. Мне это нравится.
– Что с «Маршем Турецкого»? Когда вы нас порадуете?
– Сейчас мы заканчиваем работу над 24 сериями. Думаю, вы увидите их ближе к осени.
– Правда, что почти все трюки в кино вы делаете сами?
– Да. Потому что считаю, что в актерской профессии надо самому делать все, что можешь. На «Турецком» мы неудачно сделали один трюк. Мне под руку кричали: «Ты что! Нам всем тюрьма! Так же нельзя!» И в результате наша машина перевернулась…
– Зачем вы рискуете – сколько дамочек будет плакать…
– Директор одной картины мне все время говорил: «А если твои мама с папой будут плакать?» Но у меня уже нет мамы с папой, а родственники переживут.
– Так секс-символ вы или нет?
– Что это за клеймо такое вешают? Надоело. Уже седых волос много. Как один замечательный артист сказал, о душе надо думать. О душе!
– Но у вас тысячи поклонниц! Что они себе позволяют?
– Ничего такого не позволяют. И я очень рад, что они у меня есть, потому что такого количества цветов на Новый год и день рождения, наверное, не бывает ни у кого. Может быть, только у Филиппа Киркорова.
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