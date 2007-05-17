Его прежнее голливудское прозвище - «Сумасшедший Болдуин». Любитель риска, шикарных женщин и вечеринок - таким Стивен Болдуин был раньше. Теперь он изменил привычки и живет по другим законам, утверждая, что больше никогда не станет сниматься в «жестоких боевиках», вроде знаменитых «Обыкновенных подозреваемых».

ВПРОЧЕМ, перемена мировоззрения не повлияла на его веселый нрав, открытый характер. Кор­респондент «Аргументов неделi» убедился в этом в Москве, куда Стивен приехал на I Всемирный конгресс мира, проходивший в храме Христа Спасителя.

- Стивен, что привело тебя в Москву?

- Меня пригласили, чтобы вручить награду за благотворительность. Я думаю, что это отличная идея: форум, на котором обсуждаются социальные проблемы, помощь нуждающимся и многое другое. Нужно, чтобы как можно больше людей и как можно чаще думали об этом.

- О тебе пишут, что ты активно занимаешься благотворительностью. Чем конкретно?

- Мой главный проект - помощь маме. Она очень много времени посвящает Фонду, цель которого - поиск лекарств от рака груди, облегчить жизнь тех, кто страдает этим недугом. Вот, например, через две недели мы организуем мотопробег: 3000 ребят на мотоциклах соберутся на байк-шоу, чтобы заработать денег для Фонда.

- Ты работаешь с молодежью в Центре экстремального спорта…

- Да. Я учу парней и дев­чонок экстремальным видам спорта. Думаю, дорога к молодежи лежит через то, что им близко. Больше всего я фанатею от скейтбординга. Хотел бы, чтобы этот спорт и в России развивался. Еще люблю с парашютом прыгать.

- Подростки видят в тебе тех крутых парней с улицы, роли которых ты исполняешь в кино? Крутой парень может быть хорошим примером для молодежи?

- Ну, реально крутой я только на экране. Всякие стрелялки, убийства, драки - это не жизнь, а кино. Может ли крутой парень быть настоящим христианином? Знаешь, каждый сам отвечает для себя на этот вопрос. В Голливуде вообще немало христиан - и многие из них говорят, что нормально играть плохих парней. Свой ответ на этот вопрос я нашел, читая Библию. Да, я могу играть плохих парней, но только в тех фильмах, которые учат добру.

- К этим идеям ты пришел не так давно. Сам не раз говорил, что поворотной точкой стала трагедия 11 сентября 2001-го.

- Дело не только в 9.11. Меня предыдущие жизненные события как будто готовили к этому дню. Этот день заставил меня в очередной раз сказать себе: «Остановись! Подумай! Что происходит?» Но впервые хватило сил принять решение.

- В книге «Необыкновенный подозреваемый» (The Unusual Suspect) ты пишешь, что жизнью плохого парня был вполне доволен, поскольку испытал 99,9% того, о чем большинство людей не могли и мечтать. А сейчас ты делаешь такое, что обыватель и представить себе не может?

- Уф! Слишком у тебя хорошие вопросы, чтобы я мог так же хорошо на них отвечать. Послушай: цель нашего жизненного путешествия - познать, зачем мы здесь. Я уже понял, зачем я, - чтобы служить Богу. Думаешь, слишком простой ответ? А ты попробуй искренне прийти к нему, когда в душе постоянно идет борьба между Добром и Злом. Те, кто готовы самосовершенствоваться, идти за Богом, - победители.

- Ты пишешь, что Голливуд - мир иллюзий. Каково тебе было найти там свое место?

- Ты прочитал всю книгу?! Я в шоке. Голливуд - действительно мир иллюзий. Но приятных, в общем-то, иллюзий. Забавно было. Но этот мир - безальтернативный. Когда я познал Бога, у меня появился выбор: реальность или иллюзии. Это как в «Матрице».

- Каково это - быть младшим в семье Болдуин?

- Тяжко. Мне до сих пор доктор нужен, чтобы старые раны лечить! Однажды, когда Дэниелу было 13 лет, а мне 9, мы с ним играли в саду. Уж не знаю, что ему взбрело в голову… Он позвал меня в комнату сестер на втором этаже. Мы вылезли через окно на крышу. Там было метра три. И Дэниел столкнул меня вниз. Зачем? Он сам не знает. Наверное, Дэн просто хотел посмотреть, как я летаю…

- Или закалял твой характер?

- (Смеется.) Это был урок? Что ж, тогда спасибо!

- Говорят, что ты еще стихи пишешь?

- Я писал стихи до того, как обрел веру. Раньше мне очень нравился Чарльз Буковски. Российскому читателю его жизнь и поэзия, возможно, знакомы по известному фильму 1987 г. с Микки Рурком «Пьянь» (Barfly). («Barfly» - это идиома: «муха, летающая в кабаке».) Чарльз Буковски, который, как медлительная осенняя муха, каждый день с утра до вечера кружит возле бара и вечно не в себе - то ли с перепоя, то ли с похмелья. Но это из моей прошлой жизни.

- Над какими кинопроектами ты работаешь сейчас?

- У меня своя кинокомпания. Собираюсь снимать фильм с российским продюсером Александром Изотовым. Уже начали над этим проектом работать. И когда приеду сюда в будущем году, привезу с собой всю семью.