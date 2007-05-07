Рейдеры атакуют Башкирию

Наша нефть работает на народ

- МУРТАЗА Губайдуллович, все российские политики сейчас говорят о зависимости страны от «нефтяной иглы». Что вы об этом думаете?

- Гнать на экспорт сырую нефть - это преступление. Разбазаривание народного добра в чистом виде. Экспорт приносит огромную сиюминутную прибыль, которая ничуть не улучшает жизнь россиян. Опасаясь инфляции, Минфин складывает сверхдоходы в Стабфонд. А фонд этот размещает средства в западных финансовых инструментах, то есть работает на экономику Америки, Англии, но никак не России. А в это время страна задыхается без той продукции, которую можно было бы получить, если бы нефть не качалась за границу, а перерабатывалась у нас. Задумайтесь, почему в нашей стране, добывающей огромное количество неф­ти, бензин стоит столько же, сколько в Соединенных Штатах? Причина в подходах наших невесть откуда взявшихся «нефтяных магнатов». Они, как правило, даже запаха нефти не знают, зато каждую деревенскую бабку приучили ждать котировок, как сводок с фронта, - сколько там сегодня дают нам за баррель. Я 30 лет проработал на НПЗ и слова «баррель» не знал, а новым «нефтяникам» проще не заниматься строительством перерабатывающих заводов, что подстегнуло бы развитие экономики страны, а просто продать партию сырья и купить очередную океаническую яхту рекордных размеров…

- А разве Башкортостан не экспортирует сырье? Принято считать, что регион своей стабильностью обязан именно нефти…

- Наша стратегия заключается в том, что нужно налаживать производство, а не распродавать природные богатства. Мы вкладываем колоссальные средст­ва в переработку. Именно поэтому наш комплекс нефтеперерабатывающих заводов - один из самых современных и мощных в Восточной Европе. Правда, в этом же и наша беда, потому что очень много желающих захватить наш ТЭК. От рейдерских атак отбиваться приходится непрерывно. По этой причине нам даже пришлось провести формальную приватизацию, хотя на самом деле предприятия по перекрестной схеме остались принадлежать сами себе. Они по-прежнему работают только на бюджет республики и страны.

Наша нефтянка уникальна тем, что ни один вертолет или вилла на доходы от нее не куплены. Зато ежегодно строятся десятки школ и больниц. Это, разумеется, многим не нравится, потому и появляются в некоторых СМИ заказные материалы о том, что мы продали все тому или другому. О моем сыне небылицы рассказывают. Хотя на эту тему я уже не раз открыто высказывался, мне здесь стыдиться нечего. В отличие, кстати, от многих других руководителей, чьи дети почему-то стали олигархами. Нет у моего сына ни одной акции ни одного республиканского предприятия. Он работает по контракту, имеет свой, строго ограниченный сектор ответственности и получает среднюю по отрасли зарплату.

Рейдерские атаки на республиканские предприятия еще как-то можно понять. А вот роль федеральных налоговых органов мне непонятна. Они буквально терроризируют нас бесконечными проверками, каждую из которых вполне можно охарактеризовать современным словом «наезд». На данный момент предприятия Башкортостана выплачивают в бюджеты всех уровней уже в полтора-два раза больше других с тонны продукции. Эти цифры ведь известны, однако мы продолжаем оставаться целью номер один. С чем связано такое рвение налоговой службы - остается только догадываться…

Слабые предприятия рейдерам неинтересны

- А КАК в республике ситуация в других отраслях? Например, периодически натыкаюсь в СМИ на сообщения о том, что Уфимский машиностроительный гигант УМПО погряз в череде бесконечных судебных разбирательств. Остается ли у руководства завода время на занятие своими прямыми обязанностями?

- К 95-му году производство на УМПО снизилось в 11 раз, заказов не было, люди по 8 месяцев не получали зарплату. Тогда завод никому, кроме нас, был не нужен. Мы вывели предприятие из коллапса, затратив на это с 1996 по 2001 гг. приблизительно 400 млн. долларов. В итоге сейчас УМПО обеспечено заказами до 2010 г., только на экспорт ежегодно отправляет 120 авиационных двигателей. Средняя зарплата - самая высокая в отрасли по стране, все долги погашены. И три года назад, разумеется, нашлись миноритарные акционеры, которые решили прибрать к рукам прибыльное производство. Прикрываясь некими «государственными интересами», они пытаются отсудить у республиканского минимущества полученный в полном соответствии с законом 25%-ный пакет акций УМПО.

Рейдеры появляются только на успешных предприятиях, а таковых у нас сейчас большинство. Однако хочу ответственно заявить, что мы не дали растащить предприятия в 90-е годы, сами поставили их на ноги и сейчас не позволим захватить их за бесценок и за счет трудящихся республики гулять в Куршевеле. Другое дело, что мы с распростертыми объятиями ждем социально ответственных инвесторов, которые готовы реально вкладывать средства в экономику Башкортостана и помогут нам продолжать курс на рост доходов граждан.

И это не просто слова. По индексу качества жизни агентства «Интерфакс», мы в прошлом году находились на втором месте сразу после Москвы, куда стекаются доходы всей страны. Это и есть результат реализации нашей стратегии.

Крестьяне выбирают МТС

- МЫ ВСТРЕЧАЛИСЬ с вами 5 лет назад. Вы говорили, что закупаете иностранные зерноуборочные комбайны. Сколько их сейчас работает на полях Башкирии?

- Я помню тот наш разговор и должен сказать, что расчет на импортную технику полностью себя оправдал. В советское время на наших полях работало два с лишним десятка тысяч комбайнов. А сейчас у нас около тысячи только импортных высокопроизводительных машин. Они закрывают практически те же объемы, причем без прошлых гигант­ских потерь, без аврала, «битвы за урожай», привлечения студентов. Мы воссоздали машинно-технологические станции, которые дают крестьянам технику в аренду. Сначала некоторые ворчали, что дорого. А потом подсчитали и поняли, что за счет снижения потерь проводят уборку практически бесплатно. Сейчас в очередь выстраиваются.

Сейчас мы уже дальше идем, планируем организовать собственное производ­ство сельхозтехники мирового уровня. Уже через два года совместно с серьезными западными партнерами планируем начать выпуск универсального колесного трактора. Причем не просто «отверточную сборку» - половина комплектующих будет российского производства.

- В Уфе работает всемирно известный офтальмолог и путешественник Эрнст Мулдашев. Помогает ли республика его уникальной клинике?

- Эрнст Рифгатович очень интересный человек. И эта уникальная клиника - его детище. Строительство Федерального глазного центра полностью финансировала республика. А сейчас «Аллоплант» встал на ноги и стал абсолютно самодостаточным предприятием. К тому же (с улыбкой) у Мулдашева кроме медицинского есть еще один бесспорный талант - он так хорошо о себе рассказывает, что в «Аллоплант» к нему едут люди не только со всей страны, но и со всего мира. Ведь мало быть хорошим специалистом, нужно, чтобы все об этом знали.

Кумыс взрывоопасен

- В БАШКИРИИ снижается численность населения?

- У нас дела обстоят получше, чем в большинстве других регионов. Например, за первые два месяца этого года естественная убыль населения снизилась в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но в целом в республике все та же проблема, что и везде, - не хотят люди заводить детей.

Вы знаете, мне ведь уже не 20 лет, есть с чем сравнивать. Сейчас люди живут не теми приоритетами, что несколько десятилетий назад. Раньше нормальная семья без детей была немыслима. А современная молодежь в первую очередь думает о своем будущем, о карьере. К тому же сильно повысилась материальная планка. Раньше в семье, бывало, одни штаны на семерых, а новых детей все равно никто заводить не боялся. Наоборот, подрастая, они становились помощниками по хозяйству.

Хорошо это или плохо - судить не берусь. Органы власти должны учитывать современные требования общества и реагировать на них. Именно поэтому улучшение качества жизни - наш приоритет. Больше половины бюджета республики ежегодно уходит на социальную сферу. Думаю, инициатива Владимира Путина о выплатах материнского капитала сыграет свою позитивную роль. Полностью же демографический кризис будет преодолен, когда новые требования россиян к качеству жизни совпадут с возможностями государства.

- Вы знаете о кумысе все, употребляете его и выглядите прекрасно. Насколько натурален бутылочный кумыс, появившийся во многих городах страны? На прошлой нашей встрече вы говорили, что машина с кумысом из Уфы в московское представительство приходит наполовину пустой - бутылки взрываются…

- Натуральный кумыс и должен взрываться в долгой дороге. Ведь это продукт двойного кисломолочного брожения. У него срок годности ограничен как раз этим процессом - всего это около 72 часов. Напиток делают из натурального кобыльего молока. Его нельзя получить на основе кумысной закваски из козьего или какого-то другого молока. Знаю, что в России появилось промышленное производство, но не уверен, что данный продукт обладает всеми качествами, за которыми в наши края ездили еще Лев Толстой и Антон Чехов. Поэтому, если хотите по­пробовать уникальный целебный напиток, приготовленный в соответствии со всеми традициями, - приезжайте к нам, угостим настоящим кумысом.