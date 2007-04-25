Моника Белуччи хочет выучить русский язык

Итальянка Моника Белуччи знаменита у себя на родине не меньше, чем Софи Лорен или Джина Лоллобриджида. Во Франции она не менее популярна, чем Катрин Денев и Софи Марсо. В Америке ее тоже считают секс-­символом и ставят в один ряд с Шарон Стоун и Холли Берри. Моника смогла стать первой европейской актрисой, которая действительно добилась успеха по обе стороны океана.

- МОНИКА, вы всегда хотели стать актрисой?

- В душе я всегда мечтала об этом, хотя вначале думала о карь­ере юриста. Даже поступила в университет на юридическое отделение, но потом бросила, почувствовала, что это не мое. Мне удалось сделать неплохую модельную карьеру в Италии и Франции, после чего меня пригласили на телевидение. Далее последовали предложения от европейских кинорежиссеров, ну, а потом и от голливудских.

- Где вам проще работать - в Европе или в Америке?

- Проще, конечно же, в Европе. Здесь я чувствую себя как дома, а в Голливуде - все чужое. Мне грех жаловаться, так как в Америке я работала со многими замечательными профессионалами - Френсисом Фордом Копполой, Мелом Гибсоном, Брюсом Уиллисом, Мэттом Деймоном и другими. Но мне не нравится, что актрисы в Голливуде должны все время думать о своем возрасте. После 40 им уже сложно получить главную роль, даже если они признанные кинозвезды. В Европе такого нет, и такие замечательные звезды, как Софи Лорен и Шарлота Ремплинг, могут быть востребованы и в 60, и в 70 лет.

- Одним из ваших самых известных в Голливуде проектов стало продолжение фильма «Матрица»…

- Я считаю, что братья Вачовски - просто гениальные кинорежиссеры, и с удовольствием сыграла бы у них снова. Тем более что у меня там была сцена поцелуя с Киану Ривзом, и режиссеры требовали от нас повторять этот поцелуй снова и снова, прежде чем он показался им действительно убедительным… Кстати, в моем первом голливудском фильме «Дракула Брема Стокера» я тоже целовалась с Киану. Так что у нас с ним тайное соглашение - каждые 9 лет целоваться на экране. (Смеется.)

- Многие известные модели пытались сделать кинокарьеру, но у них ничего не получилось. В чем секрет вашего успеха?

- Я всегда очень хорошо понимала, что для достижения этой цели одной внеш­ности мало. Поэтому долгое время училась актерскому мастерству, а также зубрила иностранные языки, чтобы иметь возможность работать не только в Италии. Кроме этого, я старалась не принимать участие в каждом кинопроекте, который мне предлагали, а сниматься только в достойных и интересных фильмах, у серьезных и талантливых режиссеров.

- На скольких языках вы говорите?

- Свободно - на трех: итальянском, французском и английском. Ваш русский язык меня всегда интересовал, но он такой сложный, что я его пока еще не освоила… Я очень хочу приехать в Россию и сыграть у какого-нибудь интересного режиссера. Мне известно, насколько быстро развивается сейчас кинобизнес в вашей стране.

- Насколько изменилась ваша жизнь с рождением дочки?

- О, моя жизнь круто изменилась, но в лучшую сторону! Не думайте, что моя дочка Дева как-то мешает моей карь­ере. Но моя семья для меня всегда стоит на первом месте! Не могу вам передать словами те эмоции, которые я испытываю, когда качаю Деву на руках и рассказываю ей те же самые сказки, которые мне рассказывала моя мама…

- Многие критикуют голливудские фильмы за примитивность, а европейские - за излишнюю серьезность. Что вы думаете по этому поводу?

- Мне не кажется, что в Европе снимают только слишком заумные фильмы. Давайте не будем забывать про Люка Бессона и его «Такси» (смеется). В то же время, если вы посмотрите американские ленты, которые получают «Оскаров» и «Золотой Глобус», то увидите, что они тоже далеки от примитива. Я искренне считаю, что по обе стороны океана существует большое количество достойных кинопрофессионалов. Что же касается массовой культуры, то она тоже имеет право на сущест­вование.

- Последний и традиционный вопрос - каковы ваши творческие планы?

- В ближайшее время будут закончены 2 фильма, над которыми я работала во Франции. Также в сентябре этого года в мировой прокат выйдет новый голливудский фильм с моим участием «Застрели всех». В этой картине, как вы понимаете из названия, будет много стрельбы и приключений. Но надеюсь, что она понравится и любителям серьезного кино!

ОТ РЕДАКЦИИ. Известный российский актер и бодибилдер Александр Невский сейчас живет в Лос-­Анджелесе и снимается в голливудских фильмах. Недавно вышла в свет его книга «Большая энциклопедия фитнеса», а в 2007 году на мировых экранах появится новый супербоевик «Охотники за сокровищами» (в котором Невский играет с Дэвидом Керредайном и Шерилин Фенн).