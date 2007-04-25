Одержимая песней

Яну Чурикову прославила популярная программа «Фабрика звезд». Или, может быть, именно Яна сделала эту передачу такой популярной? Так или иначе, но сейчас у телеведущей совершенно новая история под названием «Истории песен». Об этом проекте Яна говорит с невероятным воодушевлением.

- ВЫ ВЗЯЛИСЬ за историю музыки, потому что так долго были связаны с «Фабрикой звезд»?

- Нет-нет, совсем не из-за этого. Просто музыкальная сущность во мне изначально присутствует, еще со времен работы на MTV и учебы в музыкальной школе. Все-таки я музыку люблю, но, к сожалению, пока не могу рассказывать зрителю о том, что мне наиболее интересно. Например, о моей любимой музыке барокко. Об этом я готова говорить часами, о барочных композиторах, о том, как кто с кем дружил, кто у какого короля при дворе работал. Пока нет такой потребности у зрителя. Поэтому я рассказываю, по крайней мере, о тех песнях, которые и ты, и я, мы все знаем и любим. Мы же одна страна, один народ, а эти песни нас сплачивают в единую нацию россиян, от Владивостока до Калининграда.

- Ваша любимая песня?

- Вот мы делали передачу про песню «Нежность». Мало того, что саму песню слушаешь - рыдаешь, вокруг нее «вырастают» необычайные человеческие истории, страсти. Честно говоря, монтировали и плакали, как дураки.

- Как получилось, что ваш муж стал художественным руководителем нового проекта?

- Здесь нет ничего необычного. Он меня понимает, я - его. Он по профессии режиссер, и когда мы работаем с материалом вместе, то вместе и решаем, что надо переделать и поменять - у нас мнения совпадают. Когда мы работаем, мы не муж и жена, а собственно режиссер и сценарист. Если он считает, что я не с той эмоцией говорю подводку, не те слова нашла, я его послушаю, я найду новые слова и все исправлю.

- Сколько песен вы собираетесь представить?

- Пока это документальный цикл из десяти передач. Каждая - 52 минуты и посвящена одной песне, которую знают в нашей стране все без исключения, от мала до велика. Мы рассказываем не только о композиторах и исполнителях, но и о людях, к музыке и эстраде никакого отношения не имеющих, но на судьбу которых тоже повлияла эта песня.

- Например?

- У нас есть история чилийского мальчика, который в Советском Союзе был пионером в отряде «Надежда». Потом вернулся в Чили, участвовал в демонстрации против Пиночета и попал в тюрьму. Там он каким-то образом записал песню «Надежда» на кассету и передал ее через своего адвоката в СССР, в «Пионерскую правду». Это был крик о помощи. Газета провела акцию - вырежи фотографию, подпиши и отправь Пиночету. Так мальчик был спасен пионерами Советского Союза… Мы поехали в Чили и разыскали его…

- Имеет ли смысл так тщательно готовиться и прикладывать столько усилий?

- Поехать в Чили и снять - это самое простое. Дело в том, что колоссальная подготовка велась, чтобы найти. Я никогда так серь­езно не работала и никогда не получала такого удовольствия от работы и от сознания, что это мое, что я наконец занимаюсь тем, чем должна, что это составляет большую часть моей личности. Я не только ведущая, но и автор. Конечно, одна я никогда бы не потянула такую большую программу. В этих 50 минутах время уложено очень плотно, ведь современный зритель не хочет воспринимать обычный линейный рассказ. Ему нужно, чтобы все было спрессовано, а для этого должен работать коллектив одержимых, одаренных людей. Нам с таким коллективом повезло, хотя сложности были колоссальные. Оказывается, на телевидении не так много людей, готовых много времени, мозга, души и серд­­ца отдавать работе. А у нас же все мозги и сердца просто «вынулись» и кипели в одном котле.