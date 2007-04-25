В Вашингтоне учреждена сеть «сигнальщиков» для сбора данных на ядерных энергетических установках по всему миру

На несколько дней Конгресс и Сенат США распахнули свои двери для российских ученых, адвокатов, экологов и журналистов.

ВАШИНГТОН и Москва находятся в разных полушариях. Мы живем очень далеко друг от друга, но у нас много общих проб­лем - мы страдаем от изменения климата, от форс-мажорных обстоятельств, и еще мы очень страдаем от «чудачеств» ядерной энергетики. В знаменитой на весь мир ядерной лаборатории в Лос-­Аламосе нынче зафиксировано 13-­е ЧП за последние несколько лет. Десятки нештатных ситуаций продолжают сотрясать российские атомные станции. Но мы объявляем о закладке плавучей атомной станции и собираемся строить десятки новых АЭС. Похоже, что нас плохо слышат собственные правительства, причем одинаково плохо и в США, и в России. Атомщики решили переломить ситуацию. И вот в Америку отправилась солидная российская делегация, в составе которой известные ученые-ядерщики, юристы, экологи и журналисты.

В США мы были приглашены сразу на несколько громких событий: исполнялось 20 лет Альянсу за ядерную безопасность, далее в программе значилось создание Международного сообщества «сигнальщиков», и еще нас пригласили на День открытых дверей в Конгрессе и Сенате США.

- Мы давно хотели собрать вместе «сигнальщиков» из России и США, - отметил в разговоре с корреспондентом «Аргументов неделi» директор Программы ядерного контроля - «Проекта под­отчетности правительства» Том Карпентер, - чтобы поделиться стратегией работы. И самое главное - создать сеть, которая поможет нам поддерживать друг друга.

- Почему «сигнальщики»? - переспросил знаменитый ученый Роберт Альварес из Института политологии США (в недавнем прошлом Боб Альварес - заместитель секретаря госбезопасности и охраны окружающей среды. Пять лет он был экспертом Комитета Сената США по государственным делам под председательством сенатора Джона Гленна). - Сигнальщик - это тот, который не молчит, а кричит, свистит, сигналит…

Совсем как «проклятый Дон», он же Дональд Браун, который поставил под угрозу собственную карьеру, сообщив о плохой системе безопасности все в том же Лос-­Аламосе.

Первое, что запросил «проклятый Дон» при встрече у русских журналистов, - визитки с адресом электронной почты, чтобы переслать «свежие новости».

Роберт Альварес рассказал «Аргументам неделi», что сегодня в США активно продвигают программу «Глобальное партнерство в ядерной энергетике» (GNEP). Эту программу Департамента энергетики США продвигают как программу развития ядерной энергетики во всем мире. Ключевым аспектом программы GNEP является использование нового непроверенного типа химической переработки отработавшего топлива из энергетических реакторов США и, возможно, других стран.

Америка встала на уши. И к тому же - пригласила к себе россиян. В составе нашей делегации - известные ученые-атомщики Алексей Богомолов и Валерий Волков, глава Движения «За ядерную безопасность» Наталия Миронова, независимый эксперт из закрытого россий­ского города Снежинск Герман Лукашин.

- И еще у нас есть много вопросов к вашему Росатому, - признался в разговоре Ричард Миллер из Комитета по энергетике и торговле Конгресса США. Ему поднадзорен Департамент энергетики. - И три дня назад комитет устроил хорошую встряску министру энергетики США Сэмюэлю Бодману.

- За что же? - поинтересовались «Аргументы неделi».

- За значительные нарушения безопасности в Лос-Аламосе. Будут очередные слушания по этой теме.

Но вернемся к Росатому. Г-­н Миллер посетовал, что в Россию отправляются огромные суммы денег, а как они расходуются - непонятно.

- В программу Нанна­-Лугара тоже были вложены огромные деньги, - посетовал Миллер. - Но где они?

Вместе с нашей делегацией к Сенату и Конгрессу США подтянулись несколько десятков активистов из Ядерного альянса. И для них тоже сенаторы и конгрессмены оставили в эти чудесные апрельские дни двери своих кабинетов открытыми.

Вашингтон утопает в цветущих тюльпанах. У Белого дома зацвели вишневые деревья, у Капитолия - яблоневые. Но это, как говорится, - цветочки, а таких антиядерных настроений в столице США давно не наблюдали.

Международная сеть «сигнальщиков» создана. Принято решение сообщить об этом в ООН.