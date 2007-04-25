ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО МОЛДОВЫ

В столичном ДК имени Горбунова 21 апреля собрались представители молдавской диаспоры в России. Их объединил III съезд Международной общественной организации «PATRIA MOLDOVA», которая представляет и защищает интересы своих сограждан в нашей стране. Однако так уж вышло, что решения, принятые на форуме, касались не только практических вопросов жизни трудовых мигрантов. Много было сказано о том, что происходит сегодня в Молдове, что вынуждает почти 700 тыс. из 3,5 млн. ее населения работать в России на отхожем промысле, а не поднимать экономику собственной страны.

Съезд в гору

В ЭТОМ году форум «подрос» - в легендарную «Горбушку» съехалось уже 1500 гостей и делегатов. В основном тех, кого у нас привыкли называть «гастарбайтеры».

Всего 3 года прошло со дня учреждения «PATRIA MOLDOVA», но, как показал нынешний съезд, она зарекомендовала себя надежной опорой соотечественникам в чужой стране. Более надежной, чем молдавское посольство в Москве, о чем говорили делегаты и с трибуны, и в разговоре с корреспондентом «Аргументов неделi»: «Нас там считают быдлом, будто мы не граждане Молдовы, а попрошайки с улицы».

Одно из направлений работы «PATRIA MOLDOVA» - бесплатная помощь землякам получить законный статус. Бывает, российские заказчики не платят молдавским строителям за выполненные ими работы, прибегая к определенным уловкам. Рабочие-нелегалы в такой ситуации ничего сделать не могут. Если же разрешение на работу имеется, юристы «PATRIA MOLDOVA» обращаются в суды, прокуратуру, МВД.

После вступления в силу с 15 января этого года новой регистрационной политики получить разрешение на работу, вид на жительство, российское гражданство становится легче. «Впервые российское государство в лице Федеральной миграционной службы повернулось лицом к нам, трудовым мигрантам», - сказал в обращении к съезду президент организации Андрей Цэрнэ.

На предыдущем съезде уже был создан профсоюз «Трудовая Молдова», объединивший все молдавские профсоюзы в России. В этом году пошли дальше: делегаты приняли решение обратиться к российским властям и организациям гастарбайтеров из других стран с предложением организовать «Союз диаспор», который помогал бы упорядочить отношения мигрантов и государства. Присутствовавшие на форуме представители нескольких диаспор предложение поддержали.

Впрочем, молдаване в России представлены не только рабочими профессиями. Так, вице-президент «PATRIA MOLDOVA» Иван Чеботарь возглавляет динамично развивающуюся агропромышленную компанию в Подмосковье. Трудятся там и российские, и молдавские граждане. Это еще одна из задач «PATRIA MOLDOVA»: не только помогать согражданам находить работу в России, но и создавать рабочие места.

Не обошлось без приятных сюрпризов: друзья подарили икону Божьей Матери из Афонского монастыря, а Фонд ветеранов МВД РФ наградил главного юриста организации Наталью Водан общественным орденом за мужество при задержании вооруженного грабителя. Наконец, в неофициальной части съезда «Горбушка» вновь стала великой рок-н-рольной сценой столицы, благодаря выступлению легендарных в Молдове Zdob si Zdub…

Как сказал гость съезда, председатель Социалистической партии Молдовы Виктор Морев: «По статистике почти половина трудоспособного населения республики вынуждена трудиться за ее пределами. Нынешняя власть вводит всех в заблуждение, говоря о своих якобы социально-экономических успехах. В Молдове… обанкротились сотни предприятий, прежде всего малого и среднего бизнеса. Это привело к повальной безработице и вынужденной эмиграции».

Поэтому не стоит удивляться тому, что на съезде было сделано немало резких политических заявлений в адрес президента республики Владимира Воронина и его чиновников.

Миссия выполнима

ГОСТЯМИ съезда стали те, кого правительство РМ считает врагами: руководители политических объединений из Молдовы, автономной Гагаузии и непризнанного Приднестровья. Нежелание Воронина жить в мире с Приднестровьем, уголовное преследование и аресты людей по политическим мотивам, румынизация Молдовы - три темы, о которых говорили больше всего.

В отношении Приднестровья официальный Кишинев ведет себя, как скандальная супруга, не признающая развода. Между тем, как мы помним, не Приднестровье начало в 1992 г. гражданскую войну, теперь уже бескровную, прекращение которой Андрей Цэрнэ на съезде назвал «исторической миссией нашего поколения».

Ту же позицию высказал председатель «Союза молдаван Приднестровья» Валериан Тулгар: «Президент Воронин уже 7 лет подряд делает все, чтобы наш народ нищенствовал. На весь мир обвиняет нас в торговле оружием, наркотиками и людьми. Выдвигает новые инициативы мирного урегулирования, и сам же от них отказывается. Он хочет загнать нас в унитарное государство Молдова в статусе обычных районов. А это вызовет новый вооруженный конфликт».

Власть Владимира Воронина основывается на полностью контролируемых им карательных органах республики. Действительно, на всех его политических противников заведены уголовные дела. А советник председателя РАО «ЕЭС России», бывший министр обороны РМ Валерий Пасат и недавно арестованный гагаузский правозащитник Иван Бургуджа сидят в молдавских застенках по надуманным обвинениям. В тюрьме с ними обращаются жестоко.

Что ж, власти есть что терять. Сын президента, Олег Воронин, пожалуй, единст­венный из бизнесменов Молдовы может с полным основанием называться «олигархом». Один из делегатов заметил: «Нужно положить конец власти отца и сына, которые не приватизировали, как шутят в республике, разве только Дом матери и ребенка».

Пример того, что с режимом Воронина можно бороться, привел Иван Чеботарь: «PAT­RIA MOLDOVA» активно принимала участие в выборах главы Гагаузии. Победа оппозиции в лице Михаила Формузала - и наша победа. Его соперник, Георгий Табунщик, которого господин Воронин привел к власти путем переворота, набрал всего 24% голосов. Это - реальный рейтинг молдавской власти, включая административный ресурс, полицию и спецслужбы».

Лидер Конгресса русских общин РМ Валерий Клименко в разговоре с корреспондентом «Аргументов неделi» говорил о предстоящих в июне выборах в органы местного самоуправления регионов Молдовы. Они, по его мнению, могут определить дальнейшую судьбу республики и возможного преемника Воронина.

Времени и впрямь немного, и не только из-за выборов. Страна распадается. Более 50% молдаван сегодня являются гражданами Румынии, гагаузы - РФ, молдавские болгары - Республики Болгария. Бухарест весьма активно пропагандирует воссоединение с Молдовой как частью «Великой Румынии». Съезд, кстати, постановил создать «Комитет спасения Молдовы от румынизации».

Зато находящиеся у власти коммунисты развалу страны не препятствуют. Может, потому, что в ЕС эту идеологию негласно поддерживают. И лучшие люди уезжают из страны, которая не может сохранить свою территориальную целостность и даже национальную индивидуальность. Так молдаване рискуют разделить судьбу мифических в наше время хазар.

Один из делегатов, задавая Андрею Цэрнэ вопрос о получении российского гражданства, оговорился, что многим из его соотечественников хотелось бы поскорее натурализоваться в РФ. Реплика вызвала в зале гул негодования и протеста.

Может, это и есть ответ на вопрос: нужна ли Молдавия молдаванам?

«Воронину нужен не здравый смысл!»

«Аргументы неделi» обратились за комментарием к Григорию Карамалаку, президенту Международного фонда помощи ветеранов спорта, крупному молдавскому предпринимателю в прошлом.

- ПОЧЕМУ Владимир Воронин вызывает такое отрицание именно у мигрантов?

- В Молдове за Воронина будут голосовать старики и националисты. Первые боятся лишиться своих мизерных, но стабильных пенсий. Вторые «полюбили» Воронина после того, как он приблизил к себе бывшего оппозиционера, лидера прорумынски настроенных маргиналов Юрия Рошку. А мигранты из Молдавии - люди с активной жизненной позицией. Они уехали из страны за лучшей долей, их не глушит воронинская цензура. Они могут сравнивать. При этом конечно же им хотелось бы нормально жить в собственном государстве. Воронин им этой возможности не дает.

- Кажется странным, что в ситуации геополитического распада Молдова не пытается консолидироваться со «своими» - Гагаузией, Приднестровьем (ПМР)…

- Воронину нужен не здравый смысл, а преуспевание его «семьи». Он все надеется на легкие деньги от Европы и США за «сдерживание регионального сепаратизма». Не будем сейчас вспоминать о «Меморандуме Козака». Вот - недавняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вашингтоне. Молдавская делегация демонстративно покинула ее в знак протеста против резолюции по Приднестровью, с которой согласилась и ПМР, и страны-­гаранты. В нее не внесли поправки, предложенные Ворониным. Например, как проговорился один из членов делегации, Кишинев настаивал, чтобы в документе ПМР именовалась, как «сепаратистский», «криминальный режим».

- Ну а оппозиция называет криминальным режим Воронина…

- А каким прикажете его считать? Против правительства Молдовы вынесено не менее 55 обвинительных протоколов в Страсбурге. И Европейский суд по правам человека обязал его выплатить компенсацию около 700 тыс. евро. Уверен, Воронину проще заплатить и продолжать «сажать» и пытать людей за убеждения. Беззаконие и есть криминал!