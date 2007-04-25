Народный учитель СССР Леонид Мильграм считает необходимым восстановить систему обучения в ПТУ

На днях Госдума приняла к рассмотрению законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», предложенный правительством. Если он будет принят, то уже с начала следующего учебного года высшее образование разделится на две ступени: 3-4 года бакалавриата и 2 года магистратуры (это так называемый Болонский процесс). Кроме того, уже не за горами принятие принципиального решения о том, станет ли средняя школа 11-­летней. Реформа образования идет полным ходом. Только в правильном ли направлении?

Об этом и не только мы беседуем с Леонидом Исидоровичем МИЛЬГРАМОМ, народным учителем СССР, одним из самых извест­ных и уважаемых людей в отечественном образовании. Леонид Исидорович уже 56 лет (!) служит Российской Школе. Более 40 из них он был директором одной из лучших гимназий Москвы - сорок пятой. Ю. Лужков, когда вручал ему «Почетного гражданина Москвы», прилюдно сказал: «Представляете, он даже со мной спорил!» Лужков понимал, что его критика была позитивной и абсолютно бескорыстной.

Возможности вышли на парад

- А СЕГОДНЯ вы бы с правительством о чем поспорили?

- Многое мне не нравится, что сейчас происходит в школе. Например, процветающая в образовательных учреждениях «ярмарка тщеславия». Дети устраивают на уроках и на переменах парад возможностей своих родителей. С этим нужно справляться жесткими административными мерами. Ученики не должны выделяться в зависимости от благосостояния их семьи. Я сам смывал с девчонок «штукатурку» под холодной водой, бриллиантовые серьги из ушей вынимал - у нас вообще запрещалось носить украшения (кстати, сейчас те девчонки «спасибо» мне говорят). Казалось бы, все это мелочи. Но если «ярмарку тщеславия» не разогнать, она приведет к ужасающим последствиям. Они уже имеют место во многих школах - неравенство учеников и вытекающее отсюда ущемление их прав, падение авторитета учителя и общее снижение уровня воспитания.

- Одна учительница мне жаловалась, что ей стыдно вести уроки, потому что у нее двое брюк на смену, а в классе сидят дети в джинсах от Кавалли и Москино. Пятиклассник, сын «малинового пиджака», ей однажды заявил: «Мой папа этого правила не знает, а больше тебя в тыщу раз зарабатывает».

- Моя хорошая ученица еще в школьные годы уехала с мамой в Америку. Недавно вернулась, позвонила мне и говорит: «Хочу стать здесь учителем». Я ей отвечаю: «Чтобы работать учительницей, нужно выйти замуж за богатого». Но это я шучу, конечно.

- А если серьезно?

- Серьезно хочу сказать о Борисе Николаевиче Ельцине. Первый указ, когда он стал руководителем государства, касался образования. В нем подчеркивалась роль учителя. Между тем, все благие намерения остались на бумаге. Педагогов поставили в жуткое, мягко говоря, положение. Но учитель не должен жить хуже, чем большинство интеллектуалов. А сегодня педагог на пороге бедности, и от этого страдает качество образования. Это при близоруком взгляде. Если же смотреть вдаль, увидим: от бедственного положения учителя страдает будущее страны. По окончании пединститута меньше половины выпускников идет в школу. И часто - не лучшая часть. В школе много пожилых учителей. Положение - аховое. Что будет дальше, не знаю. Страшно.

Пароль: «Мой папа платит»

- Как вы относитесь к тому, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут проводить повсеместно?

- Ужасно, что ЕГЭ узаконили. Я надеялся, что он останется экспериментом. Я смотрел эти задания. Там, например, предлагался такой вопрос: «В каком платье Наташа Ростова ходила на бал?» Я сам ответа не помню. Но разве это говорит о том, что я не понимаю литературу? Еще одно идиотское изобретение - заменить сочинение на изложение. Каждый ученик должен проявлять себя как мыслящее существо. Есть такие нововведения, которые и комментировать не хочется. Вот, например, в учебных планах собираются уменьшить количество русского языка и увеличить - английского. Причем учителя английского будут получать больше, чем преподаватели русского. Нонсенс.

- Многие также критикуют разделение высшей школы на бакалавриат и магистратуру.

- К Болонскому процессу я отношусь спокойно. Чтобы работать по многим специальностям, действительно достаточно четырех лет обучения. А тем, кто собирается работать в науке либо преподавать, правильно продолжить образование и стать магистром. К тому же многие студенты в результате унификации системы образования смогут поучиться не только в России, но и за границей. Главное, чтобы при переходе на такую систему была выработана справедливая технология приема в вузы и удалось устранить те недостатки в оценке знаний студентов, которые есть сейчас.

- Выделение бакалавриата и магистратуры - лишь одна из мер, свидетельствующая об общей ориентации школы (не только высшей) на Запад. Но стоит ли в образовании слепо следовать европейскому и американскому опыту?

- Модное ныне стремление равняться на Запад (и прежде всего - на Америку) я не понимаю и не принимаю. Моя 45-­я московская школа еще в советское время была «пионером» в обмене учениками с Америкой. Оказалось, что нашим детям, грубо говоря, нечего делать в их самых сильных классах. У них есть свои плюсы. Например, близость обучения к по­вседневному опыту ученика. Но они совершили одну ошибку: стремясь к тому, чтобы все дети могли окончить школу, они снизили уровень подготовки. А в России он традиционно высокий.

- Приветствуете ли вы то, что у нас, по западному примеру, стало увеличиваться количество частных школ?

- В России это совсем другие учебные заведения - не те, что в Европе. На Западе негосударственные образовательные учреждения - лучшие. У нас же уровень только 15-20% част­ных школ дотягивает до планки государственных. Чтобы поступить туда учиться, достаточно произнести пароль: «Мой папа платит деньги». Конечно, условия обучения в частных школах лучше: учителя там могут быть хорошие (им платят лучше), в классах мало учеников, везде дорогое оборудование, здание со всех сторон охраняется. Но там нет, прежде всего, равенства учеников. Отчего, с моей точки зрения, страдает качество воспитания и образования. Платность всегда снижает уровень обучения. И многие это понимают: интеллигентные родители среди богатых стремятся отдать ребенка не в частную, а в хорошую государственную школу.

Всех под одну гребенку?

- Но не все государственные школы одинаково хороши. Между тем, правительство собирается привязать к ним учеников на 11 лет. Пойдет ли это детям на пользу?

- Уровень восприятия учеников очень разный. Кто-то схватывает все на лету, кому-то трудно, кто-то вообще ничего не хочет и ничем не интересуется. Учитель не может одновременно ориентироваться на разный уровень детей. Три-­четыре равнодушных или отстающих в развитии ученика способны затормозить целый класс. Поэтому, я думаю, нужна серьезная дифференциация. В начальной школе все учатся вместе. Потом детей в зависимости от порога восприятия распределяют по классам. После девятого класса - дальнейшая специализация: по профилям (гуманитарное, экономическое, естественно-­научное направления) и по уровню.

- И все они должны учиться в одной школе?

- Думаю, нет. Примеры школ, которые смогли успешно «свести» детей разных уровней, есть (так, в Московском центре образования №109 учатся не только одаренные ребята), но такой подход - скорее исключение. Однако это не отменяет того, что школа должна ставить своей задачей воспроизводство интеллигенции. Сейчас мы интеллигенцию, к сожалению, теряем…

- Стоит ли оставаться в школе тем, кто после 9-­го класса понял, что учиться больше не хочет?

- Ни в коем случае. Хотя такое преступление против природы совершают сейчас многие. Люди даже, насилуя себя, получают высшее! А нужно просто идти учиться в колледж и получить рабочую специальность. Ничего страшного и зазорного в этом нет. Ведь ПТУ - тоже форма среднего образования.

- Было бы куда идти. ПТУ сгинули вместе с предприятиями.

- К сожалению, это так. Кроме того, сейчас в колледжи объединили разные специальности: рядом с радиотехниками учатся, к примеру, повара. Это, очевидно, неправильно… У меня есть такое предложение: надо законодательно закрепить, чтобы в каждой особой экономической зоне, которые сейчас появляются по всей стране, обязательно создавались учебные заведения, выпускающие рабочих и средний технический персонал. Там же нужно построить общежития для учеников и дома с квартирами для педагогов.

АРГУМЕНТ МИЛЬГРАМА-ДИРЕКТОРА:

- Хорошая школа сильна знаниями и воспитанием детей через климат в коллективе. Каждый в школе должен чувствовать, что делает общее дело. Каждый. И тогда все получится. И еще. Педагог не может без иронии, самоиронии в том числе. Я всегда считал, что мужчины должны выглядеть пристойно. Особенно если они - ученики в школе. И, если кто из пацанов обрастал, я давал ему денег и тут же отправлял в парикмахерскую. Когда я вернулся из Италии, где пробыл два месяца, тут же в коридоре поймал четырех пацанов, стриженных «под ноль». Что случилось, спрашиваю. Они шутят: «Мы постриглись, чтобы вам обидно не было». В тот же день в школьном коридоре я еще двух мальчишек встретил - только с длинными волосами. Ужасно удивился - за два месяца они не могли успеть так обрасти! Оказалось, это они парики надели, чтобы вместе со мной посмеяться. Общение с нашими учениками всегда было для меня счастьем. Я хочу надеяться, что и сегодня, уже в большой жизни, Справедливость, Добро, Дружба для них - не пустые слова.