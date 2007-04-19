Умный планктон

Cатириков или комиков принято считать людьми не очень серьезными. Ефим ШИФРИН опровергает этот стереотип. Он не только разнообразен в своих творческих (очень серьезных!) проявлениях, но интересен как умный, независимо мыслящий человек.

- СЧИТАЕТСЯ, что популярность дает возможность влиять на жизнь, к известным людям больше прислушиваются. Вы не пользуетесь своей известностью, для того чтобы повлиять на общественные процессы?

- Я очень не люблю, когда актеры рассуждают на темы, которые выходят за круг их профессиональных интересов. Себе я это иногда прощаю потому, что я уже больше чем взрослый человек. А вот когда какая-нибудь звездуля начинает рассуждать об энергетике, делает прогнозы по поводу курса доллара или, того хуже, участвует в широком разговоре о культуре, явно не зная даже школьного курса, просто выхожу из себя. Мне совсем неинтересно ее мнение на этот счет, я не хочу ее слышать. Дайте мне профессора медицины, физики, экономики, я от них узнаю, что будет завтра.

- Что больше всего раздражает вас в современной жизни?

- Буржуазный пафос. Особенно когда этим начинает страдать интеллигенция. Конечно, тот порядок вещей, который устанавливается по мере знакомства с капитализмом, нарушить невозможно. К тому же жизнь становится комфортнее, условия труда более сносными, все налаживается. Но когда внешняя атрибутика буржуазной сытости устанавливается для интеллигенции, я начинаю нервничать.

Я понимаю, что шарм советской интеллигенции - воркующей по маленьким кухням, с гудящими головами, с роящимися в этих головах мыслями - ушел безвозвратно. Кухни стали шире, мышление - рациональнее. Сегодняшняя интеллигенция перестала оппонировать власти, как это было раньше. Я сразу вспоминаю всю боль и тоску немецких философов, которые предрекали закат Европе еще в начале прошлого века. Но этот закат не случился, потому что гений интеллигенции, ее духовность помогли устоять против буржуазного соблазна. Хотелось, чтобы и у нас такое было.

- Вам часто приходится бывать в буржуазной среде. Судя по всему, вам не очень импонирует это общество. Удается преодолевать дискомфорт?

- Если мне предстоит выступление на вечеринке, против которой у меня все восстает, я (что поделать!) надеваю шкуру «своего человека» и таким образом переживаю этот вечер. Хотя я совсем не человек тусовки. Сколько бы в моем почтовом ящике ни появлялось приглашений на разные открытия бутиков, на корпоративные вечеринки, презентации, я туда не «ездец». Но интересно, как повторяется история. Если вспомнить «Маскарад», «Евгения Онегина», начальные главы «Войны и мира», то понимаешь, что праздная, светская тусовка - не феномен нынешнего столетия, она существовала всегда. Были обеспеченные люди, которые определенным образом проводили свой досуг. Были и игры, и дуэли. Сейчас - бомбы в багажниках авто, фейс-­контроль при входе в ресторан. Меняются только внешние приметы, а суть праздной аристократии остается.

- Но аристократия как-то больше ассоциируется с понятием «элита», а разве можно назвать нынешнюю праздную часть общества элитой?

- Я недавно ехал в машине и на фразе «Николь Кидман беременна» как долбанул по кнопке приемника! Зачем мне с утра про это? В стране, где сейчас строят небоскребы, где работает куча медицинских лабораторий, кто-то корпит над генокодом человека, какие-то люди делают открытия… Вот это и есть элита, про которую мы не знаем. Она почему-то сейчас в ссылке хуже, чем в советские годы. Сейчас стало в порядке вещей причислять к элите лица шоу-бизнеса. Но это не элита, это планктон. Я и себя отношу к этому числу. Но я все же отдаю себе отчет в том, что для истории моей страны куда большую роль играют совсем другие люди. Разве важно, во что одевались Галилео Галилей или Джордано Бруно? Наша буржуазия озабочена только тем, чтобы посылать месседжи друг другу. Они надевают лучшие наряды, чтобы какая-то очередная светская львица удавилась от зависти. А те люди посылали друг другу месседжи открытиями.

- Здоровый образ жизни - тоже знак нынешней буржуазии. Взять хотя бы глянцевые журналы. Ни один из них не обходится без статьи про здоровье и про то, как похудеть…

- Подлость глянцевых журналов заключена в том, что половина из них посвящена заморским блюдам и всяким изысканным десертам, от которых не похудеешь, а вторая - тому, как избавиться от лишнего веса. А суть подлости в том, что и первая половина, и вторая связаны со словом «купи».

На самом деле всем давно ясно, что нужно делать, чтобы поддерживать свое здоровье или фигуру. Я, например, давно уже посещаю тренажерный зал, хожу в бассейн. И всегда помню один очень правильный совет, который услышал от Майи Михайловны Плисецкой: хочешь похудеть - закрой рот.