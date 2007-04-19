Умный планктон
№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]
Cатириков или комиков принято считать людьми не очень серьезными. Ефим ШИФРИН опровергает этот стереотип. Он не только разнообразен в своих творческих (очень серьезных!) проявлениях, но интересен как умный, независимо мыслящий человек.
- СЧИТАЕТСЯ, что популярность дает возможность влиять на жизнь, к известным людям больше прислушиваются. Вы не пользуетесь своей известностью, для того чтобы повлиять на общественные процессы?
- Я очень не люблю, когда актеры рассуждают на темы, которые выходят за круг их профессиональных интересов. Себе я это иногда прощаю потому, что я уже больше чем взрослый человек. А вот когда
- Что больше всего раздражает вас в современной жизни?
- Буржуазный пафос. Особенно когда этим начинает страдать интеллигенция. Конечно, тот порядок вещей, который устанавливается по мере знакомства с капитализмом, нарушить невозможно. К тому же жизнь становится комфортнее, условия труда более сносными, все налаживается. Но когда внешняя атрибутика буржуазной сытости устанавливается для интеллигенции, я начинаю нервничать.
Я понимаю, что шарм советской интеллигенции - воркующей по маленьким кухням, с гудящими головами, с роящимися в этих головах мыслями - ушел безвозвратно. Кухни стали шире, мышление - рациональнее. Сегодняшняя интеллигенция перестала оппонировать власти, как это было раньше. Я сразу вспоминаю всю боль и тоску немецких философов, которые предрекали закат Европе еще в начале прошлого века. Но этот закат не случился, потому что гений интеллигенции, ее духовность помогли устоять против буржуазного соблазна. Хотелось, чтобы и у нас такое было.
- Вам часто приходится бывать в буржуазной среде. Судя по всему, вам не очень импонирует это общество. Удается преодолевать дискомфорт?
- Если мне предстоит выступление на вечеринке, против которой у меня все восстает, я (что поделать!) надеваю шкуру «своего человека» и таким образом переживаю этот вечер. Хотя я совсем не человек тусовки. Сколько бы в моем почтовом ящике ни появлялось приглашений на разные открытия бутиков, на корпоративные вечеринки, презентации, я туда не «ездец». Но интересно, как повторяется история. Если вспомнить «Маскарад», «Евгения Онегина», начальные главы «Войны и мира», то понимаешь, что праздная, светская тусовка - не феномен нынешнего столетия, она существовала всегда. Были обеспеченные люди, которые определенным образом проводили свой досуг. Были и игры, и дуэли. Сейчас - бомбы в багажниках авто,
- Но аристократия
- Я недавно ехал в машине и на фразе «Николь Кидман беременна» как долбанул по кнопке приемника! Зачем мне с утра про это? В стране, где сейчас строят небоскребы, где работает куча медицинских лабораторий,
- Здоровый образ жизни - тоже знак нынешней буржуазии. Взять хотя бы глянцевые журналы. Ни один из них не обходится без статьи про здоровье и про то, как похудеть…
- Подлость глянцевых журналов заключена в том, что половина из них посвящена заморским блюдам и всяким изысканным десертам, от которых не похудеешь, а вторая - тому, как избавиться от лишнего веса. А суть подлости в том, что и первая половина, и вторая связаны со словом «купи».
На самом деле всем давно ясно, что нужно делать, чтобы поддерживать свое здоровье или фигуру. Я, например, давно уже посещаю тренажерный зал, хожу в бассейн. И всегда помню один очень правильный совет, который услышал от Майи Михайловны Плисецкой: хочешь похудеть - закрой рот.
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