Французская звезда оперной сцены Эмма Шаплин однажды выступила в России для автомобильной компании
Золотой голос Франции
№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Максим КОЛОСОВ ]
Именно о ней музыкальные критики всего мира трубят: «Новая звезда современной оперной сцены, стоящая в одном ряду с такими знаменитыми исполнителями, как Андреа Бочелли и Сара Брайтман». Обладательница великолепного колоратурного сопрано, она с непередаваемым изяществом балансирует на стыке жанров, гармонично соединив в своем творчестве романтику итальянской оперы XIX века и современные электронные ритмы с элементами аранжировки популярной музыки… Знакомьтесь: Эмма Шаплин - звезда французской оперной сцены. В Москву певица прилетела всего на несколько дней: встретиться с Николаем Басковым, чтобы обсудить условия предстоящего совместного выступления, пообщаться с прессой и… улететь обратно - во Францию, чтобы к 22 апреля вернуться вновь. С единственным концертом в Кремле.
- Эмма, джаз так и не стал аристократичным видом искусства. Почему, по вашему мнению, на джаз джентльмены не ходят в смокингах, а дамы - в вечерних платьях?
- Когда мне было лет восемнадцать, я немного пела в стиле
- Сегодня молодежи интереснее слушать другую афроамериканскую музыку -
- На днях состоялась
А то, что сейчас происходит смена ритмов и вкусов, - закономерно. У моего менеджера Стефана есть сын. Ему всего 20 лет. Мальчик, мягко говоря, словно кусок льда, - на некоторые жизненные явления совершенно не реагирует. Зачастую складывается ощущение, что молодому поколению не свойственно ощущение настоящей дружбы, первой влюбленности… Может, этот материальный мир, который нас окружает, в конце концов приведет к тому, что люди начнут исповедовать минимализм? Но в таком случае они начнут отсекать от себя все то, что будет казаться недостойным их внимания. И оперу - как вариант.
- Кого из современных звезд вы могли бы причислить к таким великим исполнителям, как, скажем, Федор Шаляпин?
- Если говорить о тех, кем восхищаюсь лично я, - это Элеана Котробас… Если об исполнителях в целом, наблюдается странная тенденция: звукозаписывающие компании и продюсеры делают все, чтобы навязать «своих», зачастую бездарных исполнителей народным массам. А артисты, которые действительно заслуживают и внимание, и любовь слушателя, остаются за бортом.
- Если бы вам предложили спеть в Большом театре, согласились бы?
- Мне бы этого очень хотелось, но… я отдаю себе отчет в том, что это будет уже другая Эмма Шаплин, другая работа. Мне безумно нравится классическая опера. Я иногда на концертах исполняю
- Знаете, сейчас у российских олигархов в моде приглашать зарубежных исполнителей на свои закрытые вечеринки. Вам поступали подобные приглашения?
- Поступали предложения работать на корпоративных вечеринках. Я иногда соглашалась. В России тоже однажды довелось выступить - для крупной автомобильной компании. Многие, уверена, сочтут за оскорбление работать на подобных мероприятиях, но… когда тебе платят большие деньги за то, что ты занимаешься любимым делом, в этом нет ничего зазорного. Ведь чтобы записать диск, на него необходимо заработать. Вот и приходиться суетиться…
Но я никогда не соглашусь выступить
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