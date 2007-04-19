Французская звезда оперной сцены Эмма Шаплин однажды выступила в России для автомобильной компании

Именно о ней музыкальные критики всего мира трубят: «Новая звезда современной оперной сцены, стоящая в одном ряду с такими знаменитыми исполнителями, как Андреа Бочелли и Сара Брайтман». Обладательница великолепного колоратурного сопрано, она с непередаваемым изяществом балансирует на стыке жанров, гармонично соединив в своем творчестве романтику итальянской оперы XIX века и современные электронные ритмы с элементами аранжировки популярной музыки… Знакомьтесь: Эмма Шаплин - звезда французской оперной сцены. В Москву певица прилетела всего на несколько дней: встретиться с Николаем Басковым, чтобы обсудить условия предстоящего совместного выступления, пообщаться с прессой и… улететь обратно - во Францию, чтобы к 22 апреля вернуться вновь. С единственным концертом в Кремле.

- Эмма, джаз так и не стал аристократичным видом искусства. Почему, по вашему мнению, на джаз джентльмены не ходят в смокингах, а дамы - в вечерних платьях?

- Когда мне было лет восемнадцать, я немного пела в стиле ритм-­энд-блюз, но джазом особо не увлекалась. Не мое. Зато слышала: в Москве есть места, куда можно прийти, заказать порцию икры, запить дорогим алкоголем и получить удовольствие от этой афроамериканской музыки.

- Сегодня молодежи интереснее слушать другую афроамериканскую музыку - хип-хоп, рэп… Вы как профессионал скажите: возможно ли спасти оперу как жанр музыкального искусства от вымирания?

- На днях состоялась пресс-конференция, на которой присутствовали дети из музыкальной школы. Педагог представила их: вот эта девочка играет на виолончели, эта - танцует, вот мальчик, который играет на скрипке, а эта девочка - на двух флейтах. Понимаете? Безусловно, не все сразу заинтересуются музыкой - тем более классической. Зачастую этот интерес должен стимулироваться искусственно. Важно, чтобы в нужный момент кто-то был рядом, чтобы сказать: посмотри, как прекрасно перекликается флейта с гобоем. И тогда ребенок не просто послушает и забудет, а обязательно что-то себе, как говорится, намотает на ус.

А то, что сейчас происходит смена ритмов и вкусов, - закономерно. У моего менеджера Стефана есть сын. Ему всего 20 лет. Мальчик, мягко говоря, словно кусок льда, - на некоторые жизненные явления совершенно не реагирует. Зачастую складывается ощущение, что молодому поколению не свойственно ощущение настоящей дружбы, первой влюбленности… Может, этот материальный мир, который нас окружает, в конце концов приведет к тому, что люди начнут исповедовать минимализм? Но в таком случае они начнут отсекать от себя все то, что будет казаться недостойным их внимания. И оперу - как вариант.

- Кого из современных звезд вы могли бы причислить к таким великим исполнителям, как, скажем, Федор Шаляпин?

- Если говорить о тех, кем восхищаюсь лично я, - это Элеана Котробас… Если об исполнителях в целом, наблюдается странная тенденция: звукозаписывающие компании и продюсеры делают все, чтобы навязать «своих», зачастую бездарных исполнителей народным массам. А артисты, которые действительно заслуживают и внимание, и любовь слушателя, остаются за бортом.

- Если бы вам предложили спеть в Большом театре, согласились бы?

- Мне бы этого очень хотелось, но… я отдаю себе отчет в том, что это будет уже другая Эмма Шаплин, другая работа. Мне безумно нравится классическая опера. Я иногда на концертах исполняю одну-­две арии, однако это не говорит о том, что я с ходу могу стать оперной певицей. Для этого нужна серьезная подготовка, занятия… Хотя в будущем, безусловно, не исключаю этого.

- Знаете, сейчас у российских олигархов в моде приглашать зарубежных исполнителей на свои закрытые вечеринки. Вам поступали подобные приглашения?

- Поступали предложения работать на корпоративных вечеринках. Я иногда соглашалась. В России тоже однажды довелось выступить - для крупной автомобильной компании. Многие, уверена, сочтут за оскорбление работать на подобных мероприятиях, но… когда тебе платят большие деньги за то, что ты занимаешься любимым делом, в этом нет ничего зазорного. Ведь чтобы записать диск, на него необходимо заработать. Вот и приходиться суетиться…