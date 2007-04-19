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Кому нужна эта Америка?

Александр Иванов: «Российская музыка – такая чушь!»

№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Марк РАДЕЛЬ, InterMedia ]

Кому нужна эта Америка?
    Экс-­солист группы «Рондо» Александр Иванов вот уже десять лет выступает сольно, сменив глэм-поп на проникновенный балладный репертуар. Он долго не баловал своих поклонников новыми работами, но в начале 2007 года подготовил сразу четыре релиза - свежую пластинку «Пассажир», переиздания альбомов «Грешной души печаль» и «Когда вырастут крылья», а также DVD с собранием клипов. Все эти диски выпущены на собственной фирме Иванова A&I Records. По его словам, работать самостоятельно оказалось гораздо проще и выгоднее, чем с известными звукозаписывающими компаниями: вложения в производство пластинок удалось отбить за первые два месяца. А когда Александр сотрудничал с крупными студиями, он не мог даже получить данные о количестве проданных альбомов.

    - АЛЕКСАНДР, у вас сохранилось желание попробовать себя в чем-то новом? В космос полететь, в кино сняться?

    - У меня такое количество увлечений, что на что-то еще меня просто не хватит: и автопробеги, и дайвинг, и боулинг, и футбол. Когда тут в космос лететь? Гастроли сплошные!

    - Поп-звезды на телевидении сейчас занимаются разными странными делами - фигурным катанием, танцами, цирком, боксом вот теперь. Вас в этих проектах нет. Не зовут или вы отказываетесь?

    - Мне кажется, я плохой клоун. В лучшем случае я согласен на воздушного гимнаста (смеется). Честно говоря, мне все это не нравится. Думаю, участвовать в этих передачах соглашаются люди, у которых не все хорошо с «основной работой». Им надо светиться, раскручиваться, хоть как-то привлекать к себе внимание публики.

    Я на невостребованность не жалуюсь: концертов столько, что до студии добираешься нечасто - времени запереться с новыми песнями и «потворить» просто нет. По­этому от участия в большинстве телепередач я отказываюсь, даже если деньги предлагают.

    - Вы хороший семьянин?

    - Думаю, да, особенно сейчас отношения в семье кажутся мне очень гармоничными. Мы много путешествуем вместе, дочери Карине 19 лет, она актриса, собирается записывать джазовый альбом, с ней интересно общаться.

    - За границу предпочитаете ездить как турист или на гастроли?

    - Мне больше нравится туристом, потому что к музыкантам совсем другое отношение: могут обмануть, поселить в каком-нибудь баскетбольном зале. Можно поехать поработать, если будет хорошее предложение. Но те, что поступали в последнее время, финансово нам были не интересны. Ведь нет уже никакого трепета перед Западом: ах, мы едем работать за границу! На фиг нужна эта Америка? Россия круче в два раза и интереснее. И платят здесь лучше.

    - На отдых время остается?

    - Когда выпадает свободное время, встречаюсь с друзьями­-музыкантами. В боулинг режемся каждый понедельник. Ну и новую игрушку себе завел - собственный независимый лейбл A&I Records. Ему тоже приходится уделять очень много времени: встречи с дистрибьюторами, консультации, поездки в банк, проверки, налоги, деловая документация.

    - Как называется ваша должность?

    - Генеральный директор. Но фактически - хозяин.

    - И офис есть?

    - Есть.

    - Как часто приходится там появляться?

    - Ну, вот завтра поеду.

    - Интересно этим заниматься?

    - Интересно, конечно. Какая-то новая сфера.

    - А с такой занятостью хватает времени музыку послушать?

    - В основном это делаю в поездках, причем слушаю не только старый добрый рок, но и новинки. Из последних по­нравился новый альбом Killers, тройник Тома Уэйтса… Да много всего - группа Supernova, собранная в результате телешоу: на Западе «Фабрики звезд» рождают не только попсу. Могу слушать и джаз, и рок, и баллады - только российская музыка совсем не радует. Ничего не могу назвать: сколько ни слушал - все такая чушь! Слышно, что над музыкой не работали, а старались побыст­рее слепить и выбросить на рынок. Никто не бьется за качество. Если в Штатах и Англии вручают премии за саунд и достижения в звукозаписи, то у нас это никого не интересует. У нас сплошные «нефте-поп», «газо-рок», «металло-джаз» и «поющие трусы».

    - Что вы думаете о россий­ском посланце на «Евровидение» - группе «Серебро»?

    - А они в каком стиле поют? Как обычно? Тогда ничего не думаю.

    - А Украина посылает Верку Сердючку.

    - Вот это достойный представитель сала и горилки. Пусть нормальный трансвестит с резиновыми сиськами представляет достойную страну.

    - В прошлом году победили люди, тоже активно использующие резину в своих костюмах и масках, - Lordi.

    - Значит, украинцы решили пойти по тому же пути. Но я думаю, что два раза в одну воду не входят, поэтому в лучшем случае Сердючке удастся повысить экспорт горилки и сала в шоколаде в страны Восточной Европы.

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