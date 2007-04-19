Кому нужна эта Америка?
Александр Иванов: «Российская музыка – такая чушь!»
№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Марк РАДЕЛЬ, InterMedia ]
- АЛЕКСАНДР, у вас сохранилось желание попробовать себя в
- У меня такое количество увлечений, что на
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- Мне кажется, я плохой клоун. В лучшем случае я согласен на воздушного гимнаста (смеется). Честно говоря, мне все это не нравится. Думаю, участвовать в этих передачах соглашаются люди, у которых не все хорошо с «основной работой». Им надо светиться, раскручиваться, хоть
Я на невостребованность не жалуюсь: концертов столько, что до студии добираешься нечасто - времени запереться с новыми песнями и «потворить» просто нет. Поэтому от участия в большинстве телепередач я отказываюсь, даже если деньги предлагают.
- Вы хороший семьянин?
- Думаю, да, особенно сейчас отношения в семье кажутся мне очень гармоничными. Мы много путешествуем вместе, дочери Карине 19 лет, она актриса, собирается записывать джазовый альбом, с ней интересно общаться.
- За границу предпочитаете ездить как турист или на гастроли?
- Мне больше нравится туристом, потому что к музыкантам совсем другое отношение: могут обмануть, поселить в
- На отдых время остается?
- Когда выпадает свободное время, встречаюсь с
- Как называется ваша должность?
- Генеральный директор. Но фактически - хозяин.
- И офис есть?
- Есть.
- Как часто приходится там появляться?
- Ну, вот завтра поеду.
- Интересно этим заниматься?
- Интересно, конечно.
- А с такой занятостью хватает времени музыку послушать?
- В основном это делаю в поездках, причем слушаю не только старый добрый рок, но и новинки. Из последних понравился новый альбом Killers, тройник Тома Уэйтса… Да много всего - группа Supernova, собранная в результате телешоу: на Западе «Фабрики звезд» рождают не только попсу. Могу слушать и джаз, и рок, и баллады - только российская музыка совсем не радует. Ничего не могу назвать: сколько ни слушал - все такая чушь! Слышно, что над музыкой не работали, а старались побыстрее слепить и выбросить на рынок. Никто не бьется за качество. Если в Штатах и Англии вручают премии за саунд и достижения в звукозаписи, то у нас это никого не интересует. У нас сплошные
- Что вы думаете о российском посланце на «Евровидение» - группе «Серебро»?
- А они в каком стиле поют? Как обычно? Тогда ничего не думаю.
- А Украина посылает Верку Сердючку.
- Вот это достойный представитель сала и горилки. Пусть нормальный трансвестит с резиновыми сиськами представляет достойную страну.
- В прошлом году победили люди, тоже активно использующие резину в своих костюмах и масках, - Lordi.
- Значит, украинцы решили пойти по тому же пути. Но я думаю, что два раза в одну воду не входят, поэтому в лучшем случае Сердючке удастся повысить экспорт горилки и сала в шоколаде в страны Восточной Европы.
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