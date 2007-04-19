Девушка шоу
Аврора понимает переживания бывших жен
№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]
В середине
Молодежным каналам такой имидж не вполне подходит. Видимо, поэтому телеведущая
- КАК вы попали на ТВ? Почему выбрали именно вас?
- Я попала на телевидение случайно.
- Аврора, вы, как и Лера, работаете сегодня сразу на двух телеканалах:
- Очень провокационный вопрос. Дело в том, что я на
- Руководство каналов не требуют, чтобы вы определились с
- Сейчас руководство стало очень лояльным, продюсеры нормально относятся к тому, что ведущие работают на двух каналах. Более того, это стало нормой - ведущие появляются на разных каналах во всевозможных
- О вас все больше говорят как о телеведущей передачи «Клуб бывших жен» на ТНТ. Да и вам самой больше нравятся «более осмысленные передачи». Значит ли это, что в дальнейшем вы собираетесь штурмовать центральные каналы?
- Все зависит от того, что считать центральным каналом.
- В мае «Клуб бывших жен» собирается открывать новый (четвертый) сезон. Чем он будет отличаться от предыдущего?
- «Клуб бывших жен» становится более масштабным проектом, у нас появилось больше работы, больше съемочных дней, больше героинь, к каждой из которой мы стремимся найти свой индивидуальный подход.
- Вам ведь никогда не доводилось быть «бывшей женой». Почему пригласили именно вас? Чем вы зацепили?
- Честно говоря, в программу «Клуб бывших жен» на ТНТ я попала совершенно случайно. Ведь меня даже на кастинг не приглашали, продюсеры считали, что я совсем не подхожу. А потом так случилось, что нужна была быстрая замена одной ведущей, мне позвонили и сказали, чтобы я быстро приезжала. Думаю, это не просто так - мне очень понятны переживания девушек, которые приходят в программу, я хочу им помочь и знаю, как это сделать.
- Ваш муж Алексей Трейман смотрит «Клуб бывших жен»?
- Мой муж с уважением относится ко всему, что я делаю, программу он, конечно, редко смотрит
- Чем сегодня занимается Алексей? Он не предлагает вам сниматься в его клипах?
- Алексей продолжает снимать рекламу, музыкальное видео, сейчас занят съемками детективного сериала. А я уже снималась в его первом клипе на песню Игоря Николаева «Прости и отпусти», мы, кстати, до сих пор смотрим его с необыкновенным трепетом. Ну, а если Алексей снова предложит сняться у него, я обязательно соглашусь.
- По вашим словам, вы очень счастливы в семейной жизни. Это ваша заслуга?
- Мне кажется, это заслуга нас обоих. Любовь или есть, или ее нет. Для меня важно оставаться верной себе и делать только то, что тебе хочется, что тебе по душе. В этом главная сила и счастье каждой женщины.
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