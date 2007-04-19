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Девушка шоу

Аврора понимает переживания бывших жен

№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС  ]

Девушка шоу

    В середине 90-­х, когда на молодежных каналах засверкали новые имена: Тута Ларсен, Антон Комолов, Саша Пряников, Аврора, они были энергичными, безбашенными и скандальными. Но время шло, и они остепенились. Вот и Аврора вышла замуж, родила дочь и стала олицетворять собой «современную состоявшуюся женщину».

    Молодежным каналам такой имидж не вполне подходит. Видимо, поэтому телеведущая Муз-­ТВ со стажем ищет сегодня обходные пути. Например, ведет на ТНТ «Клуб бывших жен», где помогает девушкам избавиться от печального семейного опыта.

    - КАК вы попали на ТВ? Почему выбрали именно вас?

    - Я попала на телевидение случайно. Из-за простого любопытства зашла на кастинг телеведущих, и меня сразу взяли. Я вела себя перед камерами очень естественно, наверное, это и было нужно продюсерам. Вообще в телевизионной карьере все шло плавно и постепенно. На моем пути встречались добрые, порядочные люди, поэтому мне не приходилось бороться за выживание.

    - Аврора, вы, как и Лера, работаете сегодня сразу на двух телеканалах: Муз­-ТВ и ТНТ. Какому из них вы принадлежите больше?

    - Очень провокационный вопрос. Дело в том, что я на Муз-­ТВ и я на ТНТ - две разные ведущие, у меня на этих каналах совершенно разные задачи и совершенно разные проекты. Отдать чему-либо предпочтение нельзя, они даже не подлежат сравнению.

    - Руководство каналов не требуют, чтобы вы определились с чем-то одним?

    - Сейчас руководство стало очень лояльным, продюсеры нормально относятся к тому, что ведущие работают на двух каналах. Более того, это стало нормой - ведущие появляются на разных каналах во всевозможных ток-шоу и развлекательных программах, по-моему, это здорово.

    - О вас все больше говорят как о телеведущей передачи «Клуб бывших жен» на ТНТ. Да и вам самой больше нравятся «более осмысленные передачи». Значит ли это, что в дальнейшем вы собираетесь штурмовать центральные каналы?

    - Все зависит от того, что считать центральным каналом. По-моему, для молодежи Муз­-ТВ и ТНТ - самые центральные каналы. Но так уж повелось, что у нас престижней работать на метровых каналах. Все ведущие стремятся попасть на первые две кнопки. Могу сказать, что эти амбиции в некоторой степени я уже удовлетворила (участвовала в «Золотом граммофоне» на Первом канале). Но для меня важнее не название канала, а проект, в котором я участвую. Мне бы хотелось работать в интересных программах, разных по жанру и содержанию.

    - В мае «Клуб бывших жен» собирается открывать новый (четвертый) сезон. Чем он будет отличаться от предыдущего?

    - «Клуб бывших жен» становится более масштабным проектом, у нас появилось больше работы, больше съемочных дней, больше героинь, к каждой из которой мы стремимся найти свой индивидуальный подход.

    - Вам ведь никогда не доводилось быть «бывшей женой». Почему пригласили именно вас? Чем вы зацепили?

    - Честно говоря, в программу «Клуб бывших жен» на ТНТ я попала совершенно случайно. Ведь меня даже на кастинг не приглашали, продюсеры считали, что я совсем не подхожу. А потом так случилось, что нужна была быстрая замена одной ведущей, мне позвонили и сказали, чтобы я быстро приезжала. Думаю, это не просто так - мне очень понятны переживания девушек, которые приходят в программу, я хочу им помочь и знаю, как это сделать.

    - Ваш муж Алексей Трейман смотрит «Клуб бывших жен»?

    - Мой муж с уважением относится ко всему, что я делаю, программу он, конечно, редко смотрит из-за нехватки свободного времени. Хотя я знаю, что очень много мужчин смотрят нашу программу, от них в редакцию приходит огромное количество писем.

    - Чем сегодня занимается Алексей? Он не предлагает вам сниматься в его клипах?

    - Алексей продолжает снимать рекламу, музыкальное видео, сейчас занят съемками детективного сериала. А я уже снималась в его первом клипе на песню Игоря Николаева «Прости и отпусти», мы, кстати, до сих пор смотрим его с необыкновенным трепетом. Ну, а если Алексей снова предложит сняться у него, я обязательно соглашусь.

    - По вашим словам, вы очень счастливы в семейной жизни. Это ваша заслуга?

    - Мне кажется, это заслуга нас обоих. Любовь или есть, или ее нет. Для меня важно оставаться верной себе и делать только то, что тебе хочется, что тебе по душе. В этом главная сила и счастье каждой женщины.

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