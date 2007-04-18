В июле военная ракета «Сатана» (SS-20) выведет на орбиту американский модуль будущей космической гостиницы

В июле военная ракета «Сатана»
выведет на орбиту американский модуль будущей космической гостиницы (SS-20)
№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Николай ЗИМИНЫХ, Оренбург ]
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ТРИ года назад миллионер из США, владелец сети отелей в
Для вывода в космос модулей будущей гостиницы Бигелоу обратился к российским военным. Старты «Воевод» со спутниками вместо ядерной боеголовки планировались и с Байконура, но в дальнейшем их намечено осуществлять только с территории России - по стратегическим и экономическим соображениям. Каждый старт «Воеводы» приносит стране
Интересно, что 12 июля прошлого года в качестве пассажиров аппарата «Дженезис» - прототипа «номера» орбитального отеля - на орбиту отправились тараканы и мексиканская бобовая моль. Видимо, мистер Бигелоу решил, что без них не сможет обойтись даже космическая гостиница. Представьте радость будущих постояльцев «Наутилуса», когда им навстречу из шкафа со скафандрами вылетит моль.
В космосе так хочется
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