В июле военная ракета «Сатана» (SS-20) выведет на орбиту американский модуль будущей космической гостиницы

В мае-июне российская ракета РС­20 (по классификации NATO - SS-­18 Satan (Сатана) готова забросить в космос второй модуль американской космической гостиницы. Как и первый, он отправится на орбиту с космодрома Ясный, на востоке Оренбургской области.

ТРИ года назад миллионер из США, владелец сети отелей в Лас-Вегасе Роберт Бигелоу поспорил на 500 млн. долл., что в 2015 г. откроет гостиницу в космосе. Космотель «Наутилус» по его заказу разрабатывают американцы. «Номера», из которых будет построен отель, - надувные, изготовленные из кевлара и других полимерных материалов, имеют толщину 30-35 сантиметров. Как показали испытания, их стенки прочней, чем даже обшивка Международной космической станции.

Для вывода в космос модулей будущей гостиницы Бигелоу обратился к российским военным. Старты «Воевод» со спутниками вместо ядерной боеголовки планировались и с Байконура, но в дальнейшем их намечено осуществлять только с территории России - по стратегическим и экономическим соображениям. Каждый старт «Воеводы» приносит стране 20-30 млн. долларов. Согласитесь, это выгодней, чем просто порезать или взорвать снятую с боевого дежурства ракету.

Интересно, что 12 июля прош­лого года в качестве пассажиров аппарата «Дженезис» - прототипа «номера» орбитального отеля - на орбиту отправились тараканы и мексиканская бобовая моль. Видимо, мистер Бигелоу решил, что без них не сможет обойтись даже космическая гостиница. Представьте радость будущих постояльцев «Наутилуса», когда им навстречу из шкафа со скафандрами вылетит моль.