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Артем Михалков в поиске

№ 15(49) от 12.04.2007 [«Аргументы Недели », Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]

Недавно один из участников проекта «Цирк со звездами» Артем Михалков поразил всех тем, что прошел по канату, как настоящий цирковой канатоходец. До этого Артем казался человеком спокойным и даже осторожным - в скандальных проектах замечен не был, в светской жизни поводов для обсуждения не давал. Но, как говорится, в тихом омуте…

- Вам, наверное, нервы нужны железные, чтобы спокойно реагировать на вопросы «ну, и как живется сыну такого известного папы?»

- Всем детям известных родителей приходится что-то доказывать. Если это беспокоит, тогда надо вообще сидеть дома и ничего не делать. Мне лично интересно пробовать себя в разных жанрах (опять я о цирке!), я имею в виду - в разных профессиях. Потому что жизнь - это движение, поиск.

- У вас есть мечта?

- Мечта - снять картину и как можно скорее. Я снимал разные клипы, рекламу, документальные фильмы, снимался сам, а теперь хочется сделать полнометражный фильм. Сейчас у меня есть три сценария.

- Я знаю, что одна из историй, которую вы хотите снимать, о мужчине и женщине, которые никак не могут решить, кто же из них главный…

- Да, там женщина отстаивает свою позицию, мужчина - свою. При этом они любят друг друга, но борьба за первенство им очень мешает…

- А в вашей семье нет борьбы за лидерство?

- У нас с женой в этом смысле правильный баланс - есть вещи, за которые отвечаю я, а есть, за которые она. Я не пытаюсь влезать в ее епархию, а она - в мою.

- Правда, что в вашей семье никто не может жениться без благословения отца?

- Мы все всегда женились и разводились без всяких разрешений. Как можно запретить человеку жениться, если он влюблен? Либо жизнь сломать, либо спровоцировать еще худшую реакцию.

- А чем занимается ваша жена?

- Даша работает в области PR, занимается организацией различных меро­приятий. Хорошо, что у нее свободный график работы.

- Ваше знакомство можно назвать романтичным?

- Мы познакомились во ВГИКе лет десять назад. Даша поступала на подготовительные курсы актерского мастерства, а я уже учился. Познакомились случайно, в коридоре института, и сразу обменялись телефонами. Дружили около месяца, потом разбежались. Просто как-то не позвонили друг другу… А потом через полтора года я увидел ее в одном клубе, где она отмечала день рождения. Во ВГИК она так и не поступила, пошла на психологический.

- Вашей дочке уже четыре года. Помните, как вы восприняли известие о ее рождении?

- Мы сидели с братом Степаном у него дома. Даша позвонила и сказала, что у нас родилась дочка. Я был в шоке. Первый ребенок - это всегда большое событие. Степан налил нам по бокалу вина, а потом пошутил: «Ну, ты попал!» В общем, домой я вернулся только через день…

- А от цирка какое самое сильное впечатление?

- Ну, кроме того, что это совершенно потрясающий адреналин, в цирке сохраняется редкое на сегодняшний день ощущение своего дома, семьи. Такое чувство братства было, наверное, во времена Советского Союза.

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