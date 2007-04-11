Земная гармония Анны Ковальчук

«Булгаков хотел бы видеть Маргариту именно такой!» - воскликнул режиссер Владимир Бортко, впервые увидев на площадке Анну Ковальчук. Она «проснулась» знаменитой после популярного сериала «Тайны следствия», причем за роль строгой, но справедливой Марии Швецовой была удостоена приза на международном правовом кинофестивале «Закон и общество». При встрече Аня оказалась чрезвычайно милым, добрым, мягким человеком.

- Аня, вы играете послушницу Изабеллу в авангардной постановке пьесы Шекспира «Мера за меру» в театре им. Ленсовета. Герцог предстает в образе мэра современного российского города, вельможа - в образе трансвестита, стражи - в образе милиционеров. Как вы относитесь к такой смелой задумке режиссера, к вашей героине?

- Мне всегда нравятся мои героини. А в этой постановке особенно близка жизненная позиция Изабеллы. Она - послушница, которая полностью посвятила себя Богу. Посвятить себя можно профессии, семье. Самое главное, что человек неизменно придерживается своей жизненной позиции, несмотря на все «бесовские» проявления, которые пытаются сбить его с пути.

Выбранные для постановки костюмы не из эпохи автора. Но мне показалось, что мысль Шекспира мы донесли. Несмотря на то что сегодня современным девушкам сложно объяснить, что такое честь и что ее надо беречь, думаю, что нам, вслед за Шекспиром, это удалось.

Вообще я всегда следую законам логики. Увлекалась когда-то физикой, точными науками, поэтому, если для меня авангард изнутри не подкреплен чем-то концептуальным, он неправомерен.

- Как вы относитесь к своей популярности?

- Для меня чрезмерное внимание очень тягостно. Правда, иногда прихожу в поликлинику, и меня принимают без очереди - вот это очень приятно (улыбается).

- Многие получают профессию актера «по наследству», многие - по давней мечте. А вы стали актрисой по… случайности?

- Да, совершенно случайно. Я раньше очень доверяла судьбе и совсем ей не сопротивлялась. Видимо, судьба и «привела» меня к этой профессии. Только после определенных событий, на которые я потратила несколько лет свой жизни, хотя сейчас даже день тратить было бы обидно, начала задумываться над предложениями, которые поступают от судьбы.

- Аня, вы - человек эмоциональный и улыбчивый. Насколько сложно вам было играть строгую Марью Сергеевну Швецову из «Тайн следствия»?

- Я, видимо, с детства настолько привыкла постоянно улыбаться, что не замечала, когда это может быть неуместно. Поэтому мне очень нравится моя героиня, которая не улыбается просто так и не раздает людям излишних комплиментов. Она очень строга с людьми. Но если кого-то любит, то любит по-настоящему. А мне всегда кажется, что если не улыбнешься человеку, то не будет эмоционального контакта. Я всем говорю, что Мария Сергеевна - прекрасная женщина, но она знает финал серии, и ей не страшно не улыбаться кому не надо (улыбается).

- Вы получили приз за воплощение образа «положительного героя» на международном правовом кинофестивале «Закон и общество». А вам предлагали играть отрицательных героинь?

- Нет, еще не предлагали. В театре у меня есть пара ролей, где я играю достаточно высокомерных девушек - не плохих, не отрицательных, а просто со скверными характерами.

- Вы сыграли Маргариту, для которой любовь и самопожертвование - идентичные понятия. Насколько в реальной жизни вы готовы были бы пожертвовать всем ради любимого человека, семьи, дочери?

- Я сыграла лишь то, что просил Булгаков. Сейчас мне кажется, что не смогу принести такую жертву. Прихожу к выводу, что подобное «жертвоприношение» может случиться, когда, допустим, ты не обременен ребенком. Я играю и Анну Каренину, которая, как и Маргарита, была поставлена перед выбором. И, к сожалению, поступилась интересами ребенка и отдалась любви полностью. Наверное, если это настоящая любовь, такая ситуация может произойти с каждой женщиной. Просто, видимо, не всем дано так любить. Потому что это очень сложно вынести.

- Вы говорили, что Маргарите большого счастья свобода и любовь не принесли, потому что она пришла не к Богу, а совсем в другое место. А что такое женское счастье?

- Любить и быть любимой. Но каждый человек ощущает счастье, когда находится в гармонии с собой и с миром. У Маргариты не было ребенка и какого-то мира, с ним связанного. Она изначально была показана Булгаковым как женщина, которая находится в этом мире случайно. Ни одного ее друга, ни мужа автор в романе не показывает. Я не разделяю ее мнение о счастье. Для меня гармония - это что-то земное… Для меня гармонично находиться в мире со всем миром.

- Вы сожалеете об одной из сцен романа, которая не вошла в фильм. О какой сцене идет речь?

- Для меня дети, даже само слово «дети» - это что-то такое… бесподобное. Была сцена с мальчиком, которая, к сожалению, не вошла в сериал. Ребенок был просто замечательный, он так трогательно сыграл с «тетей». Мне хотелось бы, чтобы показали эту сцену, где видно отношение Маргариты к детям. Она могла бы быть хорошей матерью. И в этой сцене видно, что к ней вдруг приходит осознание того, что она рушит весь мир, не задумываясь о том, что последствия могут быть не для всех хорошими.

- Перед съемками вам подарили дневник жены Михаила Булгакова Елены Сергеевны Булгаковой. Что произвело на вас наибольшее впечатление при его прочтении?

- Мой хороший друг Саша Новиков, с которым мы играем в театре, подарил мне эту книгу. И Маргарита, и жена Булгакова нашли своего Мастера. Елене Сергеевне повезло. Поражает бесконечная преданность человеку, с которым она была рядом. Еще меня поразило ее терпение, бесконечное «обслуживание» гения. Елена Сергеевна постоянно ухаживала за больным Булгаковым, все время была рядом.

- По книге Маргарита выходит замуж «не за того человека» - он состоятельный и обожает ее, а она не испытывает к нему настоящего чувства. Как вы думаете, в чем заключается формула хорошего брака?

- Формула - это что-то неживое, теоретическое. А практически выясняется, что надо любить, как бы это ни было больно. Между любящими людьми бывает всякое. Но тем не менее кажется, что любовь горит и озаряет твою жизнь.

- Вы говорили, что никогда не хотели бы играть обнаженной. В «Мастере» есть несколько подобных сцен…

- Когда я вижу подобные сцены со своим участием, то закрываю глаза. Мы недавно снимали продолжение «Тайн следствия». В комнате стоял телевизор, и как раз показывали «Мастера и Маргариту». Я всех наших мальчиков выгоняла, потому что мне было ужасно некомфортно. Когда мне говорят: «Да что ты, в Интернете полно подобных кадров из фильма, фотографий, видеороликов», - я отвечаю: «Смотрите, но без меня».