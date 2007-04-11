Таша, строгая к женщинам

По образованию Таша Строгая - театральный художник по костюмам и дизайнер одежды, но известной она стала как телеведущая. Ради телевизионной карьеры свое имя Наташа она заменила на Таша, а фамилию Фролова на Строгую. И, как оказалось, не напрасно. Она ведет «Коллекцию идей» на канале «Домашний», а ее программа на СТС «Снимите это немедленно!» уже номинировалась на ТЭФИ. «Снимите это немедленно!» - с таким требованием обращаются ведущие и эксперты в области моды к героиням программы. Их довольно бесцеремонное вмешательство приводит к фантастическим результатам!

- Таша, чем отличается ваша передача «Снимите это немедленно!» от оригинальной английской версии?

- Как это ни странно, но наш стиль поведения намного мягче, чем у английских телеведущих. Англичанки конкретнее и грубее. В Великобритании подобная передача просуществовала 5 лет, имела огромные рейтинги и закрылась лишь из-за того, что обе ведущие забеременели.

- Ваша соведущая Саша Вертинская сказала, что ведет передачу «Снимите это немедленно!» последний год, поскольку устала переодевать девушек. Вы тоже собираетесь покинуть проект?

- Вопрос о его существовании открыт. Наша передача не просто про переодевание девушек, а про то, что каждый может изменить свою жизнь. Главное - решиться на это. «Снимите это немедленно!» смотрит огромное количество людей, и я не вправе отнимать у них любимую программу.

- Чем вы объясняете высокий рейтинг «Снимите это немедленно!» в России?

- Ничего похожего на нашем ТВ нет. Эта программа состоит из конкретных советов женщинам. Мы показываем, что любая женщина, вне зависимости от внеш­ности и материального достатка, может изменить себя и свою жизнь.

- В вашем тандеме с Сашей Вертинской кому принадлежит решающая роль?

- У нас равноправие, мы дополняем друг друга. Доказывать, кто в паре лидер, - ситуация тупиковая. Иначе мы бы столько лет не проработали вместе.

- Насколько для вас важно быть сексуально привлекательной в кадре?

- Сексуальность, как и вкус, либо есть, либо ее нет. Если говорить о нас с Сашей, то, думаю, у нас с сексуальностью все в порядке. Просто мы не выставляем ее напоказ, у нас другие задачи в программе.

- Глядя передачу, создается впечатление, что вам своих героинь совершенно не жалко. Это действительно так?

- Если мы беремся за женщину, которая махнула на себя рукой, - тогда нам, скорее, жаль ее близких…

- Есть люди, которым вы позволяете критиковать то, как вы выглядите?

- Только мама. Сколько себя помню, мама давала мне возможность попробовать себя в разных направлениях. Чем я только не занималась: и музыкой, и пением, и рисованием…

- Работать на ТВ вы начали как стилист на РТР - и вдруг такой взлет?!

- О том, что стану телеведущей, я даже не предполагала. Поэтому, когда мне на показ привезли кассету с оригинальной передачей ВВС, я подумала, что так не бывает. Я начинающий дизайнер, перед камерой никогда не стояла и вдруг… целая передача! Сомневаться - сомневалась, но на кастинг все равно поехала. Подумала, что шансы надо всегда использовать.

- А кто вас на кастинг пригласил?

- Директор по рекламе нашего проекта. Он увидел мою фотографию в рекламном каталоге для профессиональной недели моды и решил, что по типажу я им подхожу. Правда, глядя на фотографию, он подумал, что мне лет сорок. В день кастинга, как это обычно бывает, я заболела. Приехала с температурой и осипшим горлом. Мне тут же дали текст и полчаса, чтобы я все это выучила. А через сутки позвонили и сказали, что я утверждена.

- Почему выбрали именно вас? Чем вы зацепили?

- Несмотря на температуру, я уверенно держалась перед камерой, не терялась в ответах на вопросы продюсеров. Возможно, им понравилось, что я нестандартно выгляжу со своими огненными волосами.

- За три года работы на ТВ вы стали известной персоной. Ощущаете себя «звездой»?

- «Звезда» для меня - это Любовь Орлова, а все остальные - популярные и известные люди, не более того. Я ощущаю себя популярной, когда ко мне подходят маленькие дети за автографом и подробно рассказывают, как они смотрят программу «Снимите это немедленно!». Или когда я приезжаю в магазин «Ткани», а ко мне подходят женщины и советуются, сколько нужно им купить ткани на ту или иную блузку. Это говорит о том, что люди мне доверяют.