Алена + Тигран = …

- Алена, судя по тому, сколько раз переносилась наша встреча, можно сказать, что вы живете в постоянном часе пик?

- В плане работы у меня достаточно свободный график. Сейчас я стараюсь больше времени уделять дочери Саше. Вожу ее в школу, на различные занятия.

- А в театре или кино что-то интересное намечается?

- Сейчас репетирую антрепризный спектакль по очень интересному произведению Франсуазы Саган.

- То есть вы занимаетесь домашними делами и немножко работаете, скорее, для души, чем для заработка?

- Да, благодаря сложившимся обстоятельствам и моему мужу (режиссер Тигран Кеосаян. - Прим. автора). Вопрос хлеба насущного у нас в семье, слава богу, не стоит. Так что мне не обязательно сниматься неважно где, участвовать неважно в чем, лишь бы заработать.

- Ваш муж выглядит достаточно грозно, к тому же он восточный человек. А такие мужья обычно сурово относятся к женам. В вашей семье жесткий патриархат?

- Ничего подобного. В семье нет ни патриархата, ни матриархата. Он даже никогда не пытался сделать из меня домохозяйку. Хотя был в жизни период, когда лет пять я не снималась. Но связано это было не только с тем, что я родила Сашу и все время посвящала ей. Тогда в нашей киноиндустрии был полный развал.

- Однажды вы признались в том, что у вас дома бывают конфликты, скандалы, или это уже прошло?

- Про скандалы и конфликты я никогда не говорила. Просто мы оба - эмоциональные люди и можем спорить о каком-нибудь спектакле или фильме так, что со стороны это будет выглядеть довольно бурно. Но это совершенно не значит, что мы переходим на личности и уж тем более ссоримся.

- Муж­режиссер не пытается как-то режиссировать семейную жизнь?

- Наверное, это хорошо, когда кто-то пытается взять на себя ответственность за то, как бы сделать жизнь интереснее, устраивать праздники, поездки. Если это называть режиссированием, тогда мне это очень нравится. Иногда что-то подобное делает Тигран, иногда - я. Но отношения никак не срежиссируешь. Так что личная жизнь и работа существуют у нас параллельно друг с другом, никак между собой не смешиваясь и не мешая.

- А кто ваши друзья?

- Из известных людей дружим с Владом Галкиным и Дашей Михайловой. Неподалеку от нас живут Лазаревы-младшие и Федя со Светой Бондарчук. У нас есть очень большая компания друзей нетворческих профессий - врачи, бизнесмены, ученые.

- Вы живете за городом. Часто ли вас можно увидеть с лопатой или тяпкой?

- Очень редко. Хотя такая работа мне нравится, но опыта почти нет. У некоторых людей, что бы они ни посадили, ничего не растет, им просто энергетически нельзя огородом заниматься. А я как раз из тех людей, у которых с землей взаимопонимание. Правда, пока, переехав за город, я осталась стопроцентной урбанисткой, но, кто знает, может, любовь к вскапыванию грядок и клумб с цветами придет ко мне со временем.