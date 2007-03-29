Девушка в стиле экшн

- Аня, что остается «на память» от роли, от процесса съемок?

- Остаются впечатления, в основном приятные. Например, фильм «Охота на пиранью» снимался в Карелии. Жили на берегу озера в деревянных домиках. Были постоянно в грязи, потому что бегали по лесам. Однажды пришлось настоящее болото переходить по шею в трясине! Когда встретились на премьере с Владимиром Машковым и Сергеем Гармашем, Гармаш сказал: «Я вас без «грязевого» грима не узнаю».

С комарами тоже пришлось побороться. Нас предупреждали, что их будет тьма. Владимир Машков привез целый ящик репеллентов для всей группы. И мы, как наркоманы, постоянно пшикались из баллончиков, чтобы хоть как-то отбиться от кровопийц.

- Сложно сниматься в популярных сейчас фильмах «экшн» - с погонями, стрельбой, отчаянными трюками?

- На съемках всегда или очень холодно, или очень жарко. В той же «Пиранье» мы снимали сцену в горной реке, где температура воды была около трех градусов тепла. Лежать в этой речке, мягко говоря, было очень холодно. К тому же делали много дублей. В том же фильме нам нужно было прыгать с вертолета. Было безумно страшно! А когда посмотрела, как Сергей Гармаш передо мной прыгал - у меня сердце екнуло. Он ушел под воду так глубоко, что я крикнула: «Ни за что не буду прыгать!» Но камера работает. И режиссер так на меня посмотрел, что я сказала: «Да пошло все!» и… прыгнула.

- Правда, что на съемках «Убойной силы» во Владикавказе вас принимали за «свою»?

- Да. Я, в общем, похожа на восточную девушку, да меня еще так одели. Все время ходила в таких тапочках, в платочке. Там местные жители просто чудесные. Женщины пироги для нашей съемочной группы пекли. Помню, мы с Константином Хабенским и остальными ребятами зашли в чей-то дом, и хозяйки напекли нам целую гору блинов.

- А какая из съемочных географических точек запомнилась вам больше всего?

- Прошлой осенью мы снимали мистический детектив в стиле Агаты Кристи. Съемки проходили в загородном доме под Москвой - в усадьбе Лермонтова. Усадьба стоит на берегу озера, которое в ту пору было покрыто желтыми и красными листьями. Красотища просто сумасшедшая!

- Вы побывали в Индии, и знакомство с этой страной было неоднозначным.

- Я ездила туда с моим бывшим мужем Максимом Леонидовым. Он снимал программу «Эх, дороги». В Дели мы попали в арабский квартал. Там совершенно другая, не привычная для европейца жизнь. Вокруг нас ходило множество мужчин примерно одного возраста и ни одной женщины. Все маленького роста. Кругом ужасная грязь. Люди живут в трубах, смрад. После той прогулки одежду хотелось выбросить.

Второй раз мы поехали в Индию с Борисом Гребенщиковым и его женой Ириной. Они ездят туда три раза в год, замечательно знают страну. Поэтому та поездка была незабываемой. Мы побывали в Ашраме, Дели, жили у знаменитого Исай-Бабы. Люди там живут, как на другой планете. Больше всего меня поразил Тадж-Махал. Он словно парит в воздухе, как облако, и этот эффект до сих пор никто не может объяснить.