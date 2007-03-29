//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

Девушка в стиле экшн

№ 13(47) от 29.03.2007 [«Аргументы Недели », Юлия МИНАЕВА, Виталий МАРОЧКИН ]

Девушка в стиле экшн
Анна Банщикова

 - Аня, что остается «на память» от роли, от процесса съемок?

 - Остаются впечатления, в основном приятные. Например, фильм «Охота на пиранью» снимался в Карелии. Жили на берегу озера в деревянных домиках. Были постоянно в грязи, потому что бегали по лесам. Однажды пришлось настоящее болото переходить по шею в трясине! Когда встретились на премьере с Владимиром Машковым и Сергеем Гармашем, Гармаш сказал: «Я вас без «грязевого» грима не узнаю».

 С комарами тоже пришлось побороться. Нас предупреждали, что их будет тьма. Владимир Машков привез целый ящик репеллентов для всей группы.  И мы, как наркоманы, постоянно пшикались из баллончиков, чтобы хоть как-то отбиться от кровопийц.

 - Сложно сниматься в популярных сейчас фильмах «экшн» - с погонями, стрельбой, отчаянными трюками?

 - На съемках всегда или очень холодно, или очень жарко. В той же «Пиранье» мы снимали сцену в горной реке, где температура воды была около трех градусов тепла. Лежать в этой речке, мягко говоря, было очень холодно. К тому же делали много дублей. В том же фильме нам нужно было прыгать с вертолета. Было безумно страшно! А когда посмотрела, как Сергей Гармаш передо мной прыгал - у меня сердце екнуло. Он ушел под воду так глубоко, что я крикнула: «Ни за что не буду прыгать!»  Но камера работает. И режиссер так на меня посмотрел, что я сказала:  «Да пошло все!»  и… прыгнула.         

 - Правда, что на съемках «Убойной силы» во Владикавказе вас принимали за «свою»?

 - Да. Я, в общем, похожа на восточную девушку, да меня еще так одели. Все время ходила в таких тапочках, в платочке. Там местные жители просто чудесные. Женщины пироги для нашей съемочной группы пекли. Помню, мы с Константином Хабенским и остальными ребятами зашли в чей-то дом, и хозяйки напекли нам целую гору блинов.

 - А какая из съемочных географических точек запомнилась вам больше всего?

 - Прошлой осенью мы снимали мистический детектив в стиле Агаты Кристи. Съемки проходили в загородном доме под Москвой - в усадьбе Лермонтова. Усадьба стоит на берегу озера, которое в ту пору было покрыто желтыми и красными листьями. Красотища просто сумасшедшая!

 - Вы побывали в Индии, и знакомство с этой страной было неоднозначным.

 - Я ездила туда с моим бывшим мужем Максимом Леонидовым. Он снимал программу «Эх, дороги». В Дели мы попали в арабский квартал. Там совершенно другая, не привычная для европейца жизнь. Вокруг нас ходило множество мужчин примерно одного возраста и ни одной женщины. Все маленького роста. Кругом ужасная грязь. Люди живут в трубах, смрад. После той прогулки одежду хотелось выбросить. 

 Второй раз мы поехали в Индию с Борисом Гребенщиковым и его женой Ириной. Они ездят туда три раза в год, замечательно знают страну. Поэтому та поездка была незабываемой. Мы побывали в Ашраме, Дели, жили у знаменитого Исай-Бабы. Люди там живут, как на другой планете. Больше всего меня поразил Тадж-Махал. Он словно парит в воздухе, как облако, и этот эффект до сих пор никто не может объяснить. 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Политика

"Выставление условий России - плохая политика", - Пушков о возвращении в G8

"Выставление условий России - плохая политика", - Пушков о возвращении в G8

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на условия, которые выставляют страны за возвращение РФ в "большую восьмёрку". По его словам, он бы не советовал этого делать другим государствам.

//Политика

Эксперт: Россия не может вернуться в G8 из-за Украины

Эксперт: Россия не может вернуться в G8 из-за Украины

Доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорни считает, что реакции Украины на возможное восстановление России в "большой восьмёрке" является предсказуемой. По его словам, она явно показывает, что начался процесс обсуждение между Москвой и Западом.

//Общество

Назван лучший зеркальный ответ России на развертывание запрещенных ракет США

Назван лучший зеркальный ответ России на развертывание запрещенных ракет США

Назван лучший зеркальный ответ Российской Федерации на развертывание Соединенными Штатами ракет, запрещенных Договором о РСМД. Соответствующая публикация появилась на страницах отечественных интернет-СМИ.

//новости партнеров

//Политика

Трампу предложили купить Великобританию

Трампу предложили купить Великобританию

Ранее американский президент изъявил желание купить у Дании Гренландию. Как пишет издание "Дни24", британский журналист Ричард Литтлджон в ироничной форме предложил купить Великобританию, если его первый план окажется неудачным.

//В мире

В ДНР раскрыли детали обернувшейся потерями вылазки морпехов ВСУ под Мариуполем

В ДНР раскрыли детали обернувшейся потерями вылазки морпехов ВСУ под Мариуполем

Бойцы Вооруженных сил Украины предприняли новую неудачную попытку приблизиться к позициям ДНР под городом Мариуполем. Подробности произошедшего инцидента раскрыли в Народной милиции непризнанного государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Бывший глава МИД Украины объяснил отказ Петра Порошенко объявить войну с Россией

Бывший глава МИД Украины объяснил отказ Петра Порошенко объявить войну с Россией

Владимир Огрызко, бывший глава МИД Украины, объяснил, почему Петр Порошенко, находясь на посту президента республики, не стал официально объявлять о военном конфликте с Российской Федерацией.

//Непознанное

Прогноз Нострадамуса о конфликте между Россией и Китаем опубликовали в прессе

Прогноз Нострадамуса о конфликте между Россией и Китаем опубликовали в прессе

Россию в будущем ждет конфликт с Китаем. Об этом говорится в пророчестве французского астролога Нострадамуса, которое опубликовали некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Здоровье

Первые видимые сигналы организма о болезнях сердца обозначила врач-кардиолог

Первые видимые сигналы организма о болезнях сердца обозначила врач-кардиолог

Врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили обозначил первые видимые симптомы болезней сердца. Данной теме посвящен материал, опубликованный некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Шоу-бизнес

Ольга Орлова: "Мозг борется с сердцем"

Ольга Орлова: "Мозг борется с сердцем"

Экс-солистка группы "Блестящие", певица и телеведущая Ольга Орлова ответила на вопрос, волнующий многих подписчиков о том, почему такая умница и красавица до сих пор одна, без крепкого мужского плеча рядом.

//Новости партнеров

//В мире

Повторение истории. В Германии снова обижают евреев

Повторение истории. В Германии снова обижают евреев

В Германии вводится должность уполномоченного по борьбе с антисемитизмом. По иронии судьбы, история вновь повторяется, и существование проблемы признано на государственном уровне.

//Общество

Новобрачные скрепили свой союз амбарным замком на ограждении Крымского моста

Новобрачные скрепили свой союз амбарным замком на ограждении Крымского моста

Молодожены решили скрепить свой союз замком на ограждении моста через Керченский пролив. Теперь им придется оплатить штраф за остановку на транспортном переходе

//Новости СМИ2

//Происшествия

Сестру российского певца ограбили на 5 млн руб.

Сестру российского певца ограбили на 5 млн руб.

Сестра известного певца Эмина Агаларова и бизнесвумен Сабина Агаларова рассказала об ограблении своей квартиры на Ленинском проспекте в Москве. Отмечается, что инцидент произошёл в период с 9 по 20 августа.

//Политика

"Результат твоих нелепых действий": украинский министр счел поражением обсуждение возврата России в G8

"Результат твоих нелепых действий": украинский министр счел поражением обсуждение возврата России в G8

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает разговоры вокруг возвращения России в "Большую восьмерку" поражением для Украины, а действия нынешнего президента Зеленского - "нелепыми".

//Спорт

Мандрыкин: «Спартак» должен играть в свой футбол, не подстраиваться под «Брагу»

Мандрыкин: «Спартак» должен играть в свой футбол, не подстраиваться под «Брагу»

Сегодня «Спартак» сыграет на выезде первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против португальской «Браги». Шансы команды оценивает для еженедельника «Аргументы недели» бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин.

//Политика

Минтруд к осени решит вопрос о введении четырехдневной рабочей недели

Минтруд к осени решит вопрос о введении четырехдневной рабочей недели

Премьер - министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду до конца сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели. Соответствующий документ датирован 22 июня.

//В мире

Белоруссию атаковали «лжеминеры» из Европы

Белоруссию атаковали «лжеминеры» из Европы

На Белоруссию обрушилась атака ложных заявлений о минировании зданий. Звонки поступают из стран Западной Европы. Об этом сообщил замглавы управления МВД Беларуси, занимающегося киберпреступлениями, Кирилл Вяткин.

//Шоу-бизнес

Тарантино готовится впервые стать отцом

Тарантино готовится впервые стать отцом

Знаменитый на весь мир 56-летний американский режиссер Квентин Тарантино и его жена Даниэла Пик впервые станут родителями. Об этом радостном событии в четверг сообщает издание People.

//Новости партнеров

//Здоровье

Простой способ увеличения продолжительности жизни посоветовала российский диетолог

Простой способ увеличения продолжительности жизни посоветовала российский диетолог

Отечественный врач-диетолог Наталья Пугачева назвала простой способ увеличения продолжительности человеческой жизни. Об этом рассказывается в публикации, выложенной на страницах интернет-СМИ.

//Общество

Инстаграм-целители: как блогеры без образования «лечат» и калечат людей

Инстаграм-целители: как блогеры без образования «лечат» и калечат людей

28-летняя Светлана долго боролась с онкологией и, казалось, выздоровление было близко. На просторах инстаграма девушка нашла известного блогера: целительница назначала схемы лечения и обещала, что скоро от рака не останется и следа. В мае Светланы не стало, она умерла от истощения, а болезнь так и не отступила.

//Политика

Пентагон анонсировал создание гиперзвукового оружия через 2 года

Пентагон анонсировал создание гиперзвукового оружия через 2 года

Глава американского военного ведомства Марк Эспер заявил о разработке гипероружия. Интервью показали в эфире американского телеканала Fox News.

//Происшествия

В Москве велосипедист довёл ребёнка до реанимации

В Москве велосипедист довёл ребёнка до реанимации

В среду, 21 августа, на Крылатской улице в Москве мужчина на велосипеде наехал на пешехода. В результате аварии тяжело пострадал маленький мальчик. По факту произошедшего проводится проверка.

//Происшествия

В Петербурге на загоревшемся теплоходе погиб член экипажа

В Петербурге на загоревшемся теплоходе погиб член экипажа

В четверг, 22 августа, на Октябрьской набережной Санкт -Петербурга проихошёл пожар на четырехпалубном теплоходе "Петр Чайковский". В момент возгорания на борту судна находилось 240 пассажиров и 80 человек персонала.

//Здоровье

Четыре признака наступающего инсульта головного мозга перечислили медики

Четыре признака наступающего инсульта головного мозга перечислили медики

Эксперты в области здравоохранения обозначили признаки наступающего инсульта головного мозга. Данной теме посвящен материал, опубликованный некоторое время назад на страницах российской интернет-прессы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчество Матроны Московской о массовой гибели людей в 2019-м выложили в сеть
2

Вдова ельцинского министра Александра Починка попалась на фальсификациях
3

"Я подожгу этот стол вместе с вами. Здесь убили моего брата". Поджигатель из Бирюлева задержан полицией
4

Запястье министра науки и образования России стало самым популярным мемом в Сети
5

Новые снимки Полины Гагариной в бикини вызвали обсуждения в сети

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры