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Россияне в ожидании «адекватного» питания

№ 13(47) от 29.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Россияне в ожидании «адекватного» питания
Академик Кудряшева может обеспечить россиян адекватным питанием
Из личного дела

 А.А. Кудряшева имеет непререкаемый авторитет по вопросам продовольственной безопасности и биорегуляции организмов разного уровня организации. Работала в ООН научным консультантом, руководителем проекта, занималась проблемами устранения бедности, голода, недоедания и обеспечения адекватного питания. Действительный член Нью-­Йоркской академии наук. Лауреат международной премии «Выдающийся ученый ХХ века в области биологических наук» (Англия, Кембридж). Автор более чем 400 статей и монографий,

  20 книг и учебников, а также 50 патентов и 10 открытий.

 - Александра Андреевна, проблема адекватного питания интересна всем россиянам. С течением лет ее актуальность только возрастает. Какие подходы выработаны и существуют сегодня в мире?

 - Право человека на пищу и полноценное питание является одним из главнейших и бесспорных, это неотъемлемая часть прав на международный стандарт жизни.

 В современном международном лексиконе термин «адекватное питание» практически заменил все другие названия: «здоровое», «качественное», «хорошее» питание и т.д. В настоящее время в материалах ООН четко различают три позиции: голод (hun­ger), недоедание (undernourish­ment) и неправильное нутрие­нт­ное, или несбалансированное, питание (malnutrition).

 Сегодня на планете около 826 млн. человек находятся в положении острого и хронического недоедания, из них 300 млн. - дети школьного возраста. Каждые 7 секунд от голода в мире умирает ребенок. А всего в год по причинам голода и недо­едания умирает 36 млн. человек. При этом наш мир становится все богаче и может производить все больше продуктов питания.

 Неэффективной оказалась система международной торговли, которая не всегда гарантирует безопасность и приемлемое товарное качество сырья и конечного продукта потребления. Также эксперты и аналитики пришли к заключению о том, что стоимость питания значительно увеличивают транспортные расходы.

 Если раньше считалось, что производство продуктов питания может быть частным делом, то в настоящее время эта точка зрения коренным образом изменилась. Сделав вывод о том, что государства обязаны обеспечить права граждан на пищу и адекватное питание, ООН приняло решение о необходимости обеспечения этих прав с использованием государственных механизмов. Применительно к России это означает, что каждый россиянин должен быть обеспечен адекватным питанием. Ответст­венность за это несет национальное правительство. Причем Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для этого давно разработаны соответствующие нормы и рекомендации.

 - Каков же принципиальный выход для человечества из столь непростой и во многом критической ситуации? Существует ли рациональное решение этой проблемы на сегодняшний день? Или это перспектива неопределенного будущего?

 - Главный вопрос, связанный с голодом и недоеданием, - белковый дефицит. Принципиальное решение этой проблемы уже не только суще­ствует, но и недавно была попытка реализовать его в промышленном масштабе здесь, в России.

 В основе лежат мои работы, посвященные использованию одноклеточных микроорганизмов, пригодных для питания. Работая с институтом микробиологии АН СССР, я изучила многие виды белковых микроорганизмов. Некоторые из них могут эффективно компенсировать недостаток белка в организме человека.

 В частности, пищевые дрожжи. Их человечество использует в питании более 6000 лет, а не так давно стали применять даже для медицинских целей. Эти работы вели наши ученые и врачи во время Великой Отечественной войны. Тогда в ежедневный рацион питания раненых солдат и больных людей разного возраста в СССР добавляли обычные пищевые дрожжи от 50 до 300 г в сутки - в зависимости от состояния здоровья и влажности клеток. В результате были спасены жизни многих людей.

 Дело в том, что содержимое клеток дрожжей соответствует жизненной формуле и оптимальному соотношению незаменимых аминокислот, витаминов и минеральных веществ организма человека. Более того, в этих одноклеточных содержится в 3-6 раз больше белка (до 80%), чем в мышечной ткани убойных животных (до 14-20%). Добавьте к этому то, что полный цикл воспроизводства крупного рогатого скота - 4-5 лет, птицы - не менее года. А микроорганизмы размножаются за секунды.

 В итоге через 8-20 часов на площади в 100 кв. м в любое время года с помощью нашей технологии мы получаем увеличение массы и объема полноценного и экологически безопасного микробиального белка почти в 20 тысяч раз.

 Вне конкуренции подобный подход и в отношении растениеводства. Так, только для получения 50 т белка бобовых культур требуется 18 га пахотной земли и более 3 месяцев для их выращивания.

 - Бесспорно, разработанные вами технологии обладают ноу-хау и рядом неоспоримых преимуществ биологической, медицинской и социально-экономической значимости. Судя по всему, вы говорите о новом и принципиальном шаге в области нанобиотехнологий, который сделало человечество с помощью наших ученых?

 - Да, разговор о нанотехнологии в данном случае более чем уместен. В соответствии с Международной системой единиц (СИ), приставка «нано» (nano) - характеризует минимальные размеры частиц порядка Ах10­9 м.

  В процессе использования данной технологии при переработке клеток пищевых дрожжей размером в несколько микрометров (1 мкм = 0, 001 мм) получаются вещества (аминокислоты, витамины, минеральные элементы), размеры которых соответствуют нескольким нанометрам (0, 001 мкм, или 10­9 м), а свойст­ва во многом определяются возможностью взаимодействия на наномолекулярном уровне.

 Именно благодаря своим наноразмерам полученные вещест­ва в итоге обладают уникальными свойствами и оптимальны для питания по сравнению с другими субстратами более крупного размера. Полученные вещества специалисты относят к новому классу - биокорректорам. Они способны компенсировать дефицит пищевого белка, витаминов, минеральных и других веществ.

 - Александра Андреевна, расскажите более подробно о том, в чем практическая уникальность полученных комплексов? Ведь их вещества уже известны не только в России, но и за рубежом. Каковы дальнейшие перспективы их производства?

 - В итоге мы имеем уникальные комплексы, которым поначалу трудно было даже найти достаточно точное и емкое определение. Эти комплексы состоят из нескольких групп веществ, которые выводят из организма вредные соединения, восстанавливают силы, повышают стрессоустойчивость, укрепляют иммунитет. Исследования показали, что эти препараты восстанавливают ослабленных детей и женщин, помогают мужчинам обрести уверенность в своих силах. Особенно ценно то, что полученные препараты - биокорректоры - богаты незаменимыми аминокислотами, витаминами и микроэлементами.

 Благодаря новой нанобиотехнологии можно делать биокорректоры, экологически безвредные корма для животных и птиц, экологически безопасную продукцию животноводства и растениеводства. Новые полифункциональные продукты питания в значительной степени сами могут быть лекарством для человека.

 Более того, уже с использованием этих уникальных биокорректоров были разработаны оздоровительные напитки для космонавтов, шахтеров, военнослужащих (ракетчиков и подводников) и спортсменов. Натуральные биокорректоры успешно применялись для реабилитации ликвидаторов чернобыльской аварии.

 Вещества и технология были запатентованы. На основе медицинских разрешений в Подмосковье был начат промышленный выпуск биокорректоров под марками «Александрина» и «Элита». Когда эта продукция попала за рубеж, там случилась сенсация: ее мгновенно стали закупать в США и Канаде, в Израиле и Швейцарии, в арабских странах и в Европе.

 - Почему же мы сейчас не видим этих биокорректоров ни в магазинах, ни в аптеках? Опять все продано в США или Европу?

 - Если бы так… Принципы и «законы» современного российского «бизнеса» вмешались и здесь. Партнеры-­производители решили фальсифицировать уникальную продукцию, пренебрегая не только принципами элементарной человеческой морали, но и нарушая принципы биоэтики.

 К сожалению, производство пришлось остановить. Теперь вот снова приходится запускать нанобиотехнологию в другом месте.

 Неплохо было бы, чтобы к этому вопросу подключилось и наше государство, в полном соответствии с международными решениями и документами ООН.

Справка

 Биокорректор «Александрина» - содержит 31 аминокислоту, 20 витаминов и более 30 минеральных элементов. Испытан на больных, здоровых людях - в 50 институтах и 5 странах мира. Пригоден для обогащения разнообразных продуктов питания, ветеринарной и ортомолекулярной медицины, производства новых напитков, пищевых средств и лекарственных препаратов.

Биокорректор «Элита» - содержит 80% белка, витамины и минеральные элементы в соответствии с нормами ежедневной потребности организма человека. Пригоден для детоксикации экологически деградированных земель, как удобрение для выращивания экологически безопасного сырья растительного и животного происхождения.

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