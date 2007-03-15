Дима Билан: главное верить в себя

- Д

има, скажи, сейчас, когда все твое время занимают постоянные съемки, гастроли и репетиции, остается ли время на личную жизнь?

- Остается, но совсем немного. В основном это общение по телефону. Сейчас на первом месте как у меня, так и у моей девушки Лены стоит работа (девушка Димы работает фотомоделью. - Прим. авт.), и я говорю об этом открыто! Мы молоды, у нас впереди грандиозные планы, к которым мы активно идем. Самое приятное, что в этом вопросе у нас с Леной полное взаимопонимание.

- Тебя недавно «желтая пресса» поженила с мужчиной. Как вы с Леной к этому относитесь?

- Ну как к этому можно относиться? Конечно, иногда расстраивает какая-нибудь очередная «желтая» публикация, но я стараюсь реагировать адекватно, то есть не бегу с газетой в руках судиться! Журналисты так устроены - им только и подавай хлеба и зрелищ. Самое главное, что я не даю поводов для всех этих выдуманных историй, и я честен перед своими поклонниками. А все эти сплетни и выдумки уже не на моей совести.

- А друзья как относятся к твоей известности? Изменились ли отношения с окружающими людьми, когда ты стал популярным артистом?

- Настоящие друзья - это люди, проверенные временем, которые прошли со мной огонь и воду. Они и сейчас радуются моим успехам и всячески поддерживают. Я рад, что в моей жизни есть люди, которым можно довериться и которые не подведут меня в сложной ситуации. Это на самом деле здорово!

- С таким плотным гастрольным графиком ты, наверное, забыл о том, что такое бытовой комфорт?

- Конечно, ездить приходится много и со многими трудностями сталкиваться, но это работа. Я стараюсь не заострять внимания на бытовых проблемах.

- Не возникает желания все бросить и уехать в какую-нибудь глухую деревню, где тебя никто не знает?

- Иногда такое желание возникает. Порой хочется уединиться, побыть одному,

отдохнуть, подумать... Почитать книжку. Но сейчас об этом можно толь­ко мечтать, мой рабочий график расписан буквально по минутам.

- Часто ли ты встречаешь своих поклонников в обычной жизни? Не надоедают постоянные просьбы об автографах и фотографиях?

- Когда я захожу в магазин за продуктами и встречаю поклонников, которые просят автограф или фотографию, никогда не отказываю. Не вижу в этом ничего страшного, к тому же люди всегда попадаются приятные и адекватные, почему бы и не расписаться на память?

- Ты сам готовишь себе еду и убираешь квартиру? Или считаешь, что это не звездная работа?

- Ну почему не звездная?! Я тоже человек и занимаюсь бытовыми делами, как и остальные! Правда, готовлю редко, так как дома меня практически не бывает.

- Где проведешь свой следующий отпуск?

- Этим летом вырвался на 8 дней на Мальдивы. Потрясающее место, море впечатлений и положительных эмоций! Но работа есть работа, и через неделю вернулся в Москву и «влился» в свой график. Отдыхать люблю по-разному, но, конечно, самый лучший отдых - это море.

- Сейчас ты неуклонно движешься в сторону Запада. Тебя можно назвать патриотом или ты легко сможешь покинуть Россию, если это будет необходимо для карьеры?

- Я патриот до мурашек! Из России никогда не уеду. Это моя родина, здесь мои самые преданные слушатели.

- Можешь ли ты охарактеризовать свои жизненные принципы фразой «невозможное возможно»?

- Да. За тот жизненный путь (пусть и небольшой), который я прошел, и за тот опыт, что уже сейчас имею за плечами, могу смело сказать, что все невозможное действительно возможно! И нет предела совершенству!

- Что бы ты посоветовал молодым талантливым ребятам? Как пробиться на звездный Олимп?

- Главное - это верить в свою мечту и знать, что у тебя все получится! Не стоит опускать руки при малейшей неудаче. Просто надо подумать о том, что завтра настанет новый день, и тогда у тебя обязательно все получится! И конечно, нужно много работать.

- Что ждет зрителей на твоих концертах в Лужниках?

- Моя собственная идея, которую я уже обсудил с постановщиком шоу Фокасом Эвагелиносом, - включить в программу элементы реалити­шоу. На огромных экранах зрители смогут увидеть, что происходит за кулисами, когда артист забегает в гримерку. А еще планирую почитать под музыку что-то из своих стихотворений.

- Почему меломанам нужно обязательно посетить твои концерты?

- Потому что вы увидите удивительное шоу, которое просто не сможет оставить вас равнодушным! Положительные эмоции обеспечены! Буду рад видеть вас 16 и 17 марта во Дворце спорта «Лужники». Приходите - не пожалеете!