Даты и люди: 6 – 14 марта

6 марта - 105 лет (основан в 1902 г.) знаменитому мадридскому футбольному клубу «Реал».

8 марта - не только Международный женский день, но и день рождения человека, в которого были влюблены многие женщины Советского Союза - народного артиста СССР Евгения Матвеева (1922-2003).

10 марта - в последнее странствие (1917 г.) отправляется крейсер «Варяг». В 1905 г. японцы подняли его со дна, и до 1916 г. «Варяг» входил в японский флот под названием «Сойя». В 1916-м выкуплен Россией и служил на Севере. В 1917-м ушел на ремонт в Англию. В 1920-м он был продан там на слом, при буксировке попал в шторм и затонул.

12 марта 1887 г. - 120 лет назад арестована «Террористическая фракция» партии «Народная воля» и ее руководители, готовившие покушение на царя Александра III - Петр Шевырев и Александр Ульянов. 20 мая того же года Шевырев, Ульянов, Андре­юшкин, Генералов, Осипанов будут повешены. Как через тридцать лет отомстил за смерть Александра Ульянова его младший брат Вла­димир - известно.

13 марта - 80 лет назад (1927) СНК РСФСР принял Постановление «О мерах ограничений продажи спиртных напитков», предусматривающее запрещение их продажи малолетним лицам и лицам, находящимся в состоянии опьянения, а также в буфетах и культурно-просветительных учреждениях.