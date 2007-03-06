Камушки растащат по камушку?

О том, чтобы переселять камушкинцев, разговоры ведутся с 1996 года. К 2003-му разработали несколько проектов реконструкции квартала. Был найден вариант, который уст­раивал и жителей района, и Управу, и Управление экспериментальной застройки. Оставалось выбрать инвестора. Но вдруг камушкинцев поставили в известность, что из-за строящихся небоскребов Сити проектируемые жилые дома будут всегда в тени. Это противоречит нормам по инсоляции и освещенности (при этом результатов экспертизы жителям не показали!). В качестве альтернативы им было предложено переселиться на место выводимого из центра Москвы Сахарорафинадного завода в соседнем квартале. Камушкинцев это устраивало - но власти отказались и от этого проекта.

До марта прошлого года искали нового инвестора. Он должен был предложить построить хотя бы один дом для камушкинцев на своей территории, потому что в пределах Пресни места для такого здания не было. И такой инвестор нашелся: завод «Красная Пресня» предложил возвести для камушкинцев два новых дома: один - на территории самого завода, выводимого из центра, второй - на месте старых Камушек.

Пусть предыдущие варианты были более привлекательными, жители многострадального квартала в очередной раз воспряли духом, тем более что вначале проект поддержали чиновники всех уровней. Даже мэр на заседании правительства Москвы в октябре прошлого года подтвердил свое решение поддержать завод «Красная Пресня» в качестве заказчика-застройщика и инвестора. Но дальше слов дело и на этот раз не пошло.

Жители требуют одного: пусть будет подписано распоряжение, которое позволит инвестору начать строительство - и тем самым решит судьбу микрорайона. Если затягивать и дальше, завод может вообще отказаться от прежнего плана и начать перестраивать свою территорию, не учитывая интересы камушкинцев.

Очевидно, что существующие транспортные развязки и магистрали не смогут обеспечить нормальное функционирование Сити. На месте жилых кварталов придется строить дороги. Может быть, решение камушкинской проблемы затягивают для того, чтобы потом в одночасье расселить всех жителей куда попало, под лозунгом строительства новых магистралей? Или, например, не магистралей, а офисов - которые, конечно, рядом с Сити строить выгоднее, чем жилые дома?

Аргументы жителей

Большинству домов в Камушках скоро стукнет полвека, все коммуникации изношены, люди годами не могут сделать ремонт, ожидая, что их дома вот-вот снесут. Их мытарства длятся уже более 10 лет! К нынешним проволочкам добавятся минимум еще

3-4 года, пока будут согласованы все документы и выстроены новые дома... И это в лучшем случае. Если у правительства Москвы на примете есть другие инвесторы, которые могут решить эту наболевшую проблему, и для их выбора необходим конкурс - пусть он будет. Но зачем же затягивать этот длящийся второе десятилетие конфликт?