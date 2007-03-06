Наша женщина должна много кушать

- Что на ваш взгляд, определяет особенности русской моды?

- Наш климат и наш вкус. У нас долгая, затяжная зима, отсюда - меха, отделки из меха, платки, шали, высокие сапоги, шапки. Например, мех в Европе носят очень мало, это считается негуманно. Я был на выставке в Бельгии, посвященной рус­скому стилю, и там шубы из нутрии, из норки были заключены в клетку, чтобы показать, как русские женщины на самом деле уничтожают животных. Но, возможно, бельгийцы никогда не переживали наших морозов, когда на улице минус 30 или 45.

И второе - это вкус, который определяется смешением славянской крови с татаро-монгольской. На нас влияют восточные традиции. Русские любят яркие цвета, избыточность во всем - в отделках, в аппликациях, в золоте, в серебре. Мы не сохранили свою самобытность в национальном костюме, как, например, шотландцы или японцы, но зато неплохо комплектуем европейскую форму одежды на русский лад.

- Но вообще ведь стиль и мода - разные вещи?

- Да, их не надо путать. Стиль во временном отрезке - более длительное понятие, а мода ветрена и кратковременна. Шанель верно сказала, и все за ней повторили - мода выходит из моды, а стиль никогда. Идеально, когда человек находит свой стиль, но это очень трудно. Далеко не все люди имеют смелость пойти против того, что навязывает общество. Не ходить, например, на тех каблуках, на которых ходит большин­ство, не красить так глаза, как красят все, и не носить, допустим, сумку через плечо, как это делают все, а сказать - я буду носить только сумки-бочонки, обувь без каблуков, одеваться в черно-бежевые сочетания. И это будет моим стилем. Я мало встречал таких людей в жизни.

- А что может помочь найти свой стиль?

- Четкое мировоззрение, характер, независимость во взглядах, собственное «я». Это удивительно, но большинству людей в мире присуще массовое отношение к одежде. Человек узнает о том, что ему надо купить, не из показов моды по телевизору (для того чтобы это надеть, тоже нужна смелость), а из того, что он увидит в толпе. Массы следят за витринами и за улицей. Например, в метро показалось, что многие женщины носят розовый шарфик. Значит, мне тоже надо такой. Я его видела в продаже, и он недорогой.

- А кроме одежды, что свойственно русскому стилю?

- Кричать на улице. Это часть рус­ского стиля - обращать на себя внимание. Или приходить со своим указом в гости или в ресторан. Вам подается блюдо, а вы говорите: «А кетчупа у вас нет немножко? Я бы хотел добавить». Это вообще оскорбление личности! Люди готовили, старались, а вы считаете, что надо убить весь вкус. Потом, болезнь шопингом - типично русский стиль.

- Но все-таки в русском стиле жизни есть много хорошего. Гостеприимство, например.

- Безусловно. Русские любят принимать и кормить гостей, это правда. И обязательно на кухне. И с дорогой посудой! Это самое главное место. Я знаю очень немного русских семей, где бы важные беседы проходили в гостиной. Но при этом есть и другое свойство - заставить всех людей снимать обувь. И переодеваться в самые ужасные, стоптанные, драные тапочки, причем не вашего размера. Чаще всего мужчинам достаются женские, и обычно, заставляя снимать обувь, вам говорят: «Ну возьмите там, что есть». Представляете, женщина долго одевалась, причесывалась, надевала украшения, чтобы идти к вам на ужин, пришла в красивых сапожках или туфлях, а ей говорят - снимайте. Она вдруг становится маленькой и в каких-то жутких махровых тапочках розового цвета чапает к вам в комнату. Это для женщины страшное унижение. А для мужчины - оказаться в белых банных тапочках, когда он пришел в дорогом костюме и в элегантных ботинках. Мне кажется, что относиться к своей квартире, как к мечети, не стоит. Или не принимайте людей, если вы так цените ваш пол и ваши ковры, или купите коврики, чтобы вытирать обувь. Это недорого и не так унизительно.

- Тем не менее вся наша «новая» элита стремится к мировым стандартам... Вы, кстати, как считаете: есть в России элита?

- По своей покупательской способности, да, у нас есть элитарная публика. Но в мировом смысле элитой их можно считать только по денежным средствам. Но ни по интеллекту, ни по уровню образования, ни по манерам поведения. Нынешняя элита - это тот самый бренд смеси олигарха с манекенщицей, который живет на Рублевке. У них есть признаки элиты - дорогие машины, яхты, дома в Монте-Карло, в Испании... и все.

- А вы согласны, что наши российские женщины по-хорошему требовательны к своему внешнему виду и этим выгодно отличаются от иностранок, которым иногда совершенно все равно, как одеться?

- Да, но это связано еще и с тем, что конкуренция в России между женщинами такая, какой нет в других странах. Потому что население России состоит на 60 процентов из женщин. У нас девочки в минус 30 ходят с голым животом, потому что каждая хочет быть одалиской. Русская женщина должна быть на виду, даже когда выносит мусор. Она всегда думает - а вдруг! Или другая причина - муж будет недоволен. Одна из моих студенток была замужем за миллионером. А он потом нашел другую, более хорошенькую, молоденькую манекенщицу, та забеременела, и теперь он разводится. Его жена очень красивая и очень хорошая, но, видимо, уже не в том возрасте, чтобы ему так же нравиться. Поэтому многие женщины в России, даже будучи замужем, хотят все время быть на пике сексуальной привлекательности.

- Кстати, то, что сейчас многие мужчины меняют своих жен на молодых, это тоже дань моде?

- Я думаю, это не мода, а желание изменить генофонд. Он у нас бедный, потому что мы занимались геноцидом собст­венного народа много десятилетий. Мы его уничтожали в Гражданскую войну, в тридцатые годы, во время Второй мировой войны, в блокаду, в послевоенные репрессии. Поэтому сейчас и идет такая тенденция - скрестить олигарха и манекенщицу. В надежде на то, что это даст нового человека, красивого и богатого одновременно.

- Кстати, о манекенщицах. Как вы относитесь к идее (не так давно она бурно обсуждалась в мире) изменить стандарты и выпустить на подиумы более пышных девушек?

- Я к этому отношусь хорошо, но, думаю, этого не будет. Армани же сказал, что как бы ни хотели в Испании изменить стандарты манекенщиц, он никогда не будет ничего менять у себя, потому что его одежда лучше смотрится на стройных и худых. И он прав, потому что задача модельера - продать свою одежду. Вы наденьте все то же самое на полненькую и маленькую и посмотрите, как это будет выглядеть. Это будет непродаваемо.

- А как быть россий­ским женщинам, которые по своему генотипу не худые?

- Сложно. В идеале для русских манекенщиц надо бы изменить стандарты, но этого никто не сделает. Нам трудно адаптировать то, что предлагается из других стран. А хотелось бы! Вообще у русского человека всегда есть желание подделаться под какую-то другую расу, показаться кем-то, кем он не есть. Я это не поддер­живаю. В утешение нашим женщинам могу сказать (по секрету!), что все мужчины делятся на две категории: одни любят полных женщин, а другие в этом открыто признаются. Мне лично нравится русская женщина, когда она с полными красными щечками и вовсе не худышка. Я сам не худенький и поэтому сторонник моей собственной диеты - по утрам надо есть два сорта ветчины: сначала жирный, потом очень жирный. Тогда один жир выбивает другой. Вообще считаю, что русская женщина должна хорошо кушать, иначе она просто замерзнет.

Как вы считаете, должна ли русская женщина много кушать?

Отвечает поэтесса Лариса Рубальская:

- Я против любых категорических утверждений и формулировок. Наша жизнь не такая простая, как 90-60-90. Есть люди, которые отродясь худенькие, и чувствуют себя хорошо, и все у них складно. И пускай, и здорово, я за них рада. А полнота от разного зависит. У кого-то конституция, у кого-то проблемы со здоровьем, а у кого-то просто аппетит, с которым невозможно сладить. И если такой человек перестает есть и ущемляет свой аппетит, у него страдает психика. Это тоже не очень хорошо. Лучше уж оставаться полной, но чув­ствовать себя комфортно и быть счастливой. Говорят же, что хорошего человека должно быть много, хотя ничего хорошего вообще-то много не бывает. Я знаю и счастливых полных женщин, и несчастных худых.

И не считаю, что надо угнетать себя во имя чего-то. Некоторые женщины, особенно очень молодые, ведь так страдают от своей полноты, что доводят себя до болезни. Если твоя полнота не до безобразия и не во вред здоровью, то забудь о ней. Живи и радуйся. Старайся быть очаровательной. Я слышала, что за границей даже конкурсы красоты для полненьких давно устраивают. Хорошо бы и нам это перенять. У нас много таких красавиц.