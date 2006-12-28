С Новым годом и Рождеством!

Ответив на вопросы и сложив буквы, под которыми находятся правильные варианты ответов, вы прочтете наше пожелание.



1. Под каким знаком восточного календаря прошел 2006 год?

с) Обезьяны;

т) Петуха;

у) Собаки.

2. На какое число Петр I указом «О праздновании Нового года» от 20 декабря 1699 года повелел перенести начало года в России?

д) на 1 января;

е) на 1 марта;

ж) на 1 сентября.

3. В каком городе находится официальная резиденция российского Деда Мороза?

а) в Великом Устюге;

б) в Великих Луках;

в) в Великом Новгороде.

4. Каким образом, согласно преданиям, Санта-­Клаус проникает в дом?

х) через дверь;

ц) через окно;

ч) через трубу.

5. Как называли 12 праздничных дней от Рождества до Крещения?

и) Святки;

й) Сочельник;

к) Сретение.

6. Блюдо из какой птицы традиционно подают к рождественскому столу в большинстве стран Европы и Америки?

а) курицы;

б) перепела;

в) индейки.

7. В какой провинции Франции выращивают виноград для приготовления самого новогоднего напитка, изобретение которого приписывается монаху Периньону?

м) Прованс;

н) Шампань;

о) Бургундия.

8. У Жени Лукашина и его друзей, героев самой новогодней комедии Эльдара Рязанова, была замечательная традиция: каждый год 31 декабря…

м) посещать музеи;

н) летать в Ленинград;

о) ходить в баню.

9. Кто написал стихи детской новогодней песенки «В лесу родилась елочка»?

а) А.Л. Барто;

б) С.Я. Маршак;

в) Р.А. Кудашева.

10. Что такое Сочельник?

м) то же, что Рождество;

н) день после Рождества;

о) день накануне Рождества.

11. Издавна в России 1 января было принято гадать и веселиться, а в народе этот день раньше называли…

м) Васильев день;

н) Юрьев день;

о) Ильин день.

12. Что называют колядками?

в) рождественские сказки;

г) рождественские песни;

д) рождествен­ский пост.

13. В какой стране Санта-­Клауса называют Йоулупукки, что в переводе означает «рождественский козел»?

м) в Италии;

н) в Австрии;

о) в Финляндии.

14. Какой русский композитор написал оперы «Снегурочка» и «Ночь перед Рождеством»?

г) П.И. Чайковский;

д) Н.А. Римский­Корсаков;

е) С.С. Прокофьев.

15. Согласно восточному календарю, 17 февраля 2007 года в 23 часа местного времени (где бы вы ни находились) наступит год:

у) Красной Свиньи;

ф) Красного Дракона;