С Новым годом и Рождеством!

1. Под каким знаком восточного календаря прошел 2006 год?
с) Обезьяны;
т) Петуха;
у) Собаки.
2. На какое число Петр I указом «О праздновании Нового года» от 20 декабря 1699 года повелел перенести начало года в России?
д) на 1 января;
е) на 1 марта;
ж) на 1 сентября.
3. В каком городе находится официальная резиденция российского Деда Мороза?
а) в Великом Устюге;
б) в Великих Луках;
в) в Великом Новгороде.
4. Каким образом, согласно преданиям, Санта-Клаус проникает в дом?
х) через дверь;
ц) через окно;
ч) через трубу.
5. Как называли 12 праздничных дней от Рождества до Крещения?
и) Святки;
й) Сочельник;
к) Сретение.
6. Блюдо из какой птицы традиционно подают к рождественскому столу в большинстве стран Европы и Америки?
а) курицы;
б) перепела;
в) индейки.
7. В какой провинции Франции выращивают виноград для приготовления самого новогоднего напитка, изобретение которого приписывается монаху Периньону?
м) Прованс;
н) Шампань;
о) Бургундия.
8. У Жени Лукашина и его друзей, героев самой новогодней комедии Эльдара Рязанова, была замечательная традиция: каждый год 31 декабря…
м) посещать музеи;
н) летать в Ленинград;
о) ходить в баню.
9. Кто написал стихи детской новогодней песенки «В лесу родилась елочка»?
а) А.Л. Барто;
б) С.Я. Маршак;
в) Р.А. Кудашева.
10. Что такое Сочельник?
м) то же, что Рождество;
н) день после Рождества;
о) день накануне Рождества.
11. Издавна в России 1 января было принято гадать и веселиться, а в народе этот день раньше называли…
м) Васильев день;
н) Юрьев день;
о) Ильин день.
12. Что называют колядками?
в) рождественские сказки;
г) рождественские песни;
д) рождественский пост.
13. В какой стране Санта-Клауса называют Йоулупукки, что в переводе означает «рождественский козел»?
м) в Италии;
н) в Австрии;
о) в Финляндии.
14. Какой русский композитор написал оперы «Снегурочка» и «Ночь перед Рождеством»?
г) П.И. Чайковский;
д) Н.А. РимскийКорсаков;
е) С.С. Прокофьев.
15. Согласно восточному календарю, 17 февраля 2007 года в 23 часа местного времени (где бы вы ни находились) наступит год:
у) Красной Свиньи;
ф) Красного Дракона;
х) Красного Тигра.