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Куда ушла Россия?

Сегодня ее трудно соотнести с чем-либо определенным

№ 34(34) от 28.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]

 Сегодняшнюю Россию трудно соотнести с чем-либо определенным. Это уже не тот Советский Союз, в одном  мире с которым жили наши отцы. Простые люди имеют полную возможность жить как им нравится и не беспокоиться, что за рассказанный политический анекдот на них донесут соседи. Они могут выехать за границу, начать собственное дело, смотреть иностранное кино и без ограничений пользоваться Интернетом.

Когда президентом стал Борис Ельцин, Россия судорожно двинулась вперед, однако каждый шаг, казалось, вызывал откуда-то столь же мощный толчок назад. Были проведены выборы, и в стране появилась настоящая представительная парламентская власть, но ее ссора с Ельциным закончилась пальбой из танков. Государственную собст­венность начали отдавать в руки частных владельцев - и она тут же оказалась украдена неведомо откуда взявшимися олигархами. Границы страны открылись, но ее экономика рухнула. Регионы добились для себя большей самостоятельности, но когда Чечня потребовала для себя слишком многого, началась война. К 1999 году, в последний день которого больной и слабый Ельцин, положив глаз на мало кому известного бывшего полковника КГБ, передал власть ему в руки, страна была готова на все, лишь бы обрести хотя бы видимость стабильности.

И железная рука Путина, приход которой совпал с невиданным ростом цен на нефть, перевернула Россию. Последний раз я был там несколько месяцев назад и увидел, что буквально в квартале от квартиры, где я в свое время жил, меньше чем за два года построили новый торговый центр - говорят, крупнейший во всей Европе. У компании IKEA, открывшей свой первый магазин в России в 2000 году с разницей буквально в несколько дней с датой официального избрания Путина президентом и на следующее утро обнаружившей у своих дверей сорок тысяч покупателей, уже работает здесь пять магазинов; компания планирует открыть еще одиннадцать и уже сейчас считается самым крупным арендодателем магазинных площадей в Москве. Россия буквально купается в деньгах, за годы правления Путина ее экономика выросла впятеро - с 200 миллиардов долларов до 920 миллиардов, а правительство, еще несколько лет назад нищее, уже полностью, причем досрочно, погасило весь свой внешний долг.

The Washington Post, США

По мнению экспертов, Рос­сия в глубине души смирилась с обретением Косово независимости, поскольку понимает неизбежность этого процесса. Но она пытается дорого «продать» свое согласие и выторговать решение, которое будет отвечать ее интересам. В обмен на свое согласие Москва может, например, потребовать, чтобы во всех документах резолюции ООН было отмечено, что независимость Косово может служить «прецедентом» для других сепаратистских республик. Кремль может также потребовать больших прав для русских, проживающих в странах Балтии. Или возобновления обсуждения будущего Украины, независимость которой Кремлю всегда была не по душе.

Если косовское досье будет и дальше блокироваться в ООН, это обязательно приведет к усилению нестабильности в этой части Балкан. Одушевленный поддержкой России, Белград ужесточил свою позицию и принял новую конституцию, в преамбуле которой говорится, что Косово является неотъемлемой частью Сербии. Албанское руководство заявило, что если Россия наложит вето на резолюцию Совбеза ООН, оно в одностороннем порядке провоз­гласит независимость Косово. А сербы, проживающие на севере этого региона, смогут воспользоваться этой ситуацией и объявить о своем присоединении к Сербии...

При любом раскладе позиция России поставила Запад в затруднительное положение. Он затратил много усилий для достижения стабильности на Балканах. Он много инвестировал в Косово и почти что пообещал его руководству, что край станет независимым. Но Запад считает Россию стратегическим партнером: более четверти потребляемого Европой газа поставляется из России. Европейским странам нужна поддержка Москвы для принятия в ООН санкций против Ирана, который не желает останавливать свою ядерную программу.

А также для укрепления их внешнеполитического курса на Ближнем и Среднем Востоке. Реальные переговоры о статусе Косово происходят не между Белградом и Приштиной, а между Вашингтоном и Москвой. Вот только, может статься, что, увязав судьбу Косово с будущим сепаратистских регионов Грузии, Кремль открыл ящик Пандоры: Крым, который Хрущев отдал Украине, и Нагорный Карабах, подконтрольная Армении азербайджанская территория, могут последовать примеру «собратьев» и потребовать своего возвращения в лоно «материнской компании».

Le Figaro, Франция

 

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