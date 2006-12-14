Зрелищная заразительность Марка Захарова

- Марк Анатольевич, в чем секрет успешного существования вашего театра?

– Может быть, дело в зрелищной заразительности происходящего на сцене. И еще, все наши лучшие спектакли были связаны с теми настроениями, радостями и печалями, что витали за пределами театра.

– Что значат для ленкомовцев бес­смертные заветы основателей МХТ?

– Учение Станиславского лежит в основе творчества Ленкома. Я сам получил образование у мхатовских педагогов. Станиславский был велик и прекрасен своей многообразностью, разнообразием стилистических дерзаний. Творческие находки Евгения Багратионовича Вахтангова все равно восходят к его постулатам. Учение Станиславского вылилось во множество импульсов, которые по сию пору воздействуют на общетеатральный процесс во всем мире.

– Марк Анатольевич, вы всегда принимали активное участие в политической жизни страны. Как вы относитесь к закону «Об автономности учреждений культуры» и лишению их финансовой поддержки государства?

– Россия – государство не правовое. Наша законодательная база отстает от потребностей времени. Те многословные и сложные документы, которые принимаются на самом верху, зачастую очень противоречивы. И в данном законе есть некоторая расплывчатость. Я очень внимательно прочел этот документ, но так и не смог понять его до конца. Посмотрим, как он будет применяться на практике.

Наша страна находится в ситуации, возникшей после столь сильно разрекламированной админи­стративной реформы. Правительство не просчитывает второй ход. Я не говорю уже о третьем и четвертом. А ведь они существуют. Наши руководители не умеют думать о последствиях своих нововведений. Например, народу советуют не принимать пищу из рук некоренного населения. Это я про рынки говорю. Если не брать виноград из рук приезжих торговцев, логично не притрагиваться к пище в японских и тем более в китайских ресторанах. Вообще, это какая-то грубая недоработка верховного сознания. Вы меня сами подтолкнули к политической теме, и я уже наговорил много лишнего.

– Множество россиян вынуждено существовать в немыслимых условиях. К сожалению, это касается и актеров. Очень часто кумиры прошлых лет погибают в нищете и забвении. Ленком протягивает им руку помощи?

– В Америке знаменитые актеры уходят на свои ранчо и живут там в достатке. В России артисты очень часто покидают этот мир трагически. В нашем театре есть фонд им. Евгения Леонова. Недавно спонсоры перевели туда значительную сумму. Работники Ленкома тоже стараются его пополнять. Творческие победы ленкомовцев стимулируются из этого фонда, но львиная доля идет на поддержку наших пенсионеров и вдов, которых с каждым годом становится все больше.

– Вы больше 30 лет возглавляете Ленком. Работа художественного руководителя связана с титаническими усилиями. У вас никогда не возникало желания все бросить и уйти на заслуженный отдых?

– Нет! Я человек рабочий и не покину Ленком, пока мои спектакли вызывают интерес. Вообще, я считаю, что театр не должен жить по феодальным законам. Актеры могли бы заключать контракт на определенное время. А авторитетный попечительский совет решал бы, продлевать контракт или нет. Московское правительство каждый год заключает контракт только со мной. Так что еще какое-то время я смогу просуществовать. Вот сейчас работаем над «Женитьбой». А недавно увидела свет новая редакция «Города миллионеров» с Геннадием Хазановым в главной роли. Так что дела в Ленкоме идут прилично. Самое главное: в театре каждый вечер – аншлаг, хотя ничто не вечно.

– Спектакль «Город миллионеров» Москва уже видела раньше. В Ленкоме он появился в новой редакции. В чем она заключается?

– Этот спектакль уже игрался в нашем театре. Роль одного из главных персонажей исполнял Армен Борисович Джигарханян. Он гениальнейший актер. Спектакль, честно говоря, был сделан на двух актеров – И. Чурикову и А. Джигарханяна, но болезнь Армена Борисовича прекратила существование данной постановки. Однако мы почувствовали, что этот спектакль очень востребован зрителем. «Город миллионеров» говорил о важности семейных ценностей. Мы решили поставить его заново. На главную роль был введен Николай Караченцов. Но и он, к сожалению, не смог продолжить работу. К счастью, в театре возникла дерзкая идея пригласить на главную роль Геннадия Хазанова. К тому времени он успешно попробовал себя в качестве драматического актера. Я сразу разглядел в нем талант трагикомического свойства. Не могу сказать, что спектакль стал совершенно другим, но появилось что-то новое, и мы вместе с режиссером Романом Самгиным произвели некоторую коррекцию, оценив особенности замечательного артиста – Геннадия Викторовича Хазанова. Похоже, нам удалось сохранить полюбившуюся зрителям постановку, она пережила свое третье рождение.

– Марк Анатольевич, за столько лет служения сцене вы стали обладателем многих престижнейших наград. Что для вас важнее – мнение компетентного жюри или все-таки радость и овации зрителей?

– Мне очень нравится видеть полный зрительный зал. Приятно, когда у входа в театр спрашивают билеты. Многие мои коллеги не обращают внимания на публикации в прессе. А меня интересует все, что журналисты обо мне пишут. Радуюсь, когда меня хвалят, и огорчаюсь, когда жестко критикуют. Мне всегда хотелось иронично относиться ко всем наградам и аплодисментам. Но не выходит. Я бывший лицедей, актер, и, получая поощрение любого порядка, очень радуюсь. Однажды Станиславский признался, что одинаково волновался, когда к нему приходил великий князь или Климент Ефремович Ворошилов. Не подумайте, что я сравниваю себя со Станиславским. Но когда ко мне на спектакль пришел Дмитрий Анатольевич Медведев, я был очень этому рад. В Ленком захаживали члены Политбюро, был Ельцин. Не могу сказать, что равнодушно отношусь к похвале людей, находящихся у власти.

– Однажды Борис Николаевич пригласил вас к себе в Кремль, угощал вином цинандали. Вы сейчас встречаетесь?

– К сожалению, нет. Очень трудно до него дозвониться. Но буду пытаться. В свое время Борис Николаевич оказал особое внимание нашему театру и помог нам устроить красивый праздник, посвященный 70‑летию Ленкома.

– «Тот самый Мюнхгаузен» и «Обыкновенное чудо» стали легендами нашего кинематографа. Не планируете снять что-нибудь столь же эпохальное в ближайшее время?

– Я для себя решил, что не смогу сейчас совмещать работу в театре и в кино. У меня много забот в Ленкоме. У нас работают такие мастера, как Инна Чурикова, Леонид Броневой, Александр Збруев, Олег Янковский, Александр Абдулов и многие другие. Все они очень востребованы и получают много интересных предложений от антреприз, кинематографа, телевидения. Боюсь оставлять театр. Да и в кинематографе многое изменилось. Съемочный период резко сократился. Вот я и не решаюсь смотреть по сторонам. Хотя предложения были. Недавно Константин Львович Эрнст предложил снять фильм. Он сказал страшную вещь: «Снимайте что хотите». Трудно работать в условиях безграничной свободы. Когда Сергей Колосов подарил идею «Обыкновенного чуда», мне было легче.

– Вы считаете, что настоящему творцу нужны рамки?

– Еще Гоголь говорил, что барьеры помогают художнику мобилизовать свое мастерство. Необходимо держать себя в каких-либо границах или, как сегодня говорят, – в формате.

- Как вы оцениваете сегодняшний кинематограф?

– Когда я встречаюсь с представителями СМИ, у меня возникает клановая солидарность со своими коллегами. Я не могу сказать вам то, что скажу жене на кухне, и считаю нетактичным обсуждать других режиссеров на страницах газет. Конечно, мы захлебываемся от избытка различной информации. Со всех сторон нас окружают – Интернет, вселенское телевидение и кинематограф. Возникает вопрос: справятся ли наши биологические фильтры с тем потоком художественной информации, который, судя по всему, будет только возрастать? Конечно, немыслимое количество средних, пошловатых произведений вызывает у меня испуг.

– Согласны ли вы с мнением, что все русские фильмы несут в себе некую скрытую философию?

– Все мы наследники советской генетики. Я часто бываю в Германии и вижу, как жители бывшей ГДР не могут вписаться в ФРГ. Потому что у первых мозг совсем по-другому работает. Какая-то зомбированность и у нас тоже ощущается. Это своеобразный груз нашей истории, который мы вынуждены нести.

– Когда Николай Караченцов тяжело заболел, вам пришлось отдать роль графа Резанова в спектакле «Юнона и Авось» одному из его дублеров, Дмитрию Певцову. Это вызвало бурю негодования. Жена Караченцова дописала последнюю главу его книги, в которой отзывалась о вас в оскорбительном тоне. Смена актерского состава всегда так тяжело проходит?

– Надо понимать, что время актеров не бесконечно. Исполнительница главной женской роли в «Юноне и Авось» Кончиты менялась пять раз. Сейчас ее играет Алла Юганова. Восьмого декабря исполнится 25 лет этому спектаклю. Помимо основного состава на сцену выйдут актеры прошлых лет. Графа Резанова будут играть Дмитрий Певцов и Виктор Раков. Нельзя уничтожать спектакль, так полюбившийся зрителю. Музыка Рыбникова и стихи Вознесенского воплотились в очень серьезную музыкальную постановку. Николай Караченцов играл в ней потрясающе. Но если случилась беда с ведущим актером, репертуарный театр должен находить выход.

– Ваш режиссерский успех начался с «Тиля» или с постановки «Доходное место»?

– Все пришло из студенческого театра МГУ. Ему я обязан своим юношеским максимализмом. Там я ставил «Дракона» по пьесе Евгения Шварца. Валентин Плучек помогал пройти этой постановке все рогатки цензуры и парткома МГУ. Несмотря на это «Дракона» быстро запретили, но я получил известность в узком театральном кругу, и Валентин Плучек взял меня в Театр Сатиры. Это был очень дерзкий поступок – пригласить режиссера из студенческого театра на профессиональную сцену.

– Множество раз вы рисковали карьерой. Ваши спектакли безжалостно терзала цензура. Ведь они находились на грани дозволенного. Вы намеренно рисковали или все дело в новаторстве?

– В них есть веселый авантюризм. Как в картине «Двенадцать стульев». Этот фильм стал литературно-музыкальным воспоминанием о том острословии и весьма примечательном человеке, который веселил и украшал жизнь наших отцов и дедов. Я не могу сказать, что совершал очень смелые поступки. У меня были серьезные битвы с молохом партийного аппарата. Цензура ломала людям хребты и судьбы. После спектакля «Тиль» я балансировал на краю пропасти. После «Юноны и Авось» вызывали на бюро горкома КПСС. Было даже решение меня уволить и тихо перевести в Театр оперетты. Но приказ так и не вышел.

– Режиссер тоже должен обладать способностью гипноза? Вам часто приходилось уговаривать актеров исполнить определенную роль?

– Существует такое понятие, как распределение ролей. Конечно, с ведущими артистами, такими как Броневой, Абдулов и Чурикова, я сначала обсуждаю роль. Они вправе принять ее или отказаться. Как правило, все соглашаются. Однажды мне пришлось долго беседовать с Леонидом Сергеевичем Броневым. Ему не очень хотелось играть в спектакле «Варвар и еретик» по роману Достоевского «Игрок».

В конце концов он согласился и до сих пор с удовольствием участвует в этой постановке.

– Какое качество необходимо иметь актеру, чтобы произвести на вас впечатление?

– Я собираю эту коллекцию много лет. Абдулов пришел ко мне с четвертого курса ГИТИСа, Янковский приехал из Саратова. Они формировались и стали звездами именно здесь. Хороший артист обладает гипнотическим воздействием. Внешние данные, конечно, также важны. Одно время я получал письма с грозным вопросом: «Как вы выпускаете на сцену таких «страшных» людей, как Чурикова и Караченцов? Это же портит впечатление о советских людях». В кино существовал целый список людей, которых нельзя назначать на главные роли. Среди них был даже Ролан Быков.

– Почему ваши постановки врываются в зрительный зал с грохотом, скрежетом, пальбой?