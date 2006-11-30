Железный конь: слуга или хозяин?

1. Ваш стаж вождения:

а) Меньше года.

б) От года до пяти лет.

в) Свыше пяти лет.

2. У вас важная встреча, но в пути машина ломается, и вы:

а) Бросаете автомобиль и добираетесь на попутке.

б) Вызываете техпомощь и терпеливо ждете.

в) Сами стараетесь устранить неисправность.

3. С сотрудниками ГИБДД у вас:

а) Нежная дружба.

б) Стойкая неприязнь.

в) Отлаженные коммерческие взаимоотношения.

4. Если цены на бензин и дальше продолжат свой рост, то вы:

а) Временно перестанете пользоваться автомобилем.

б) Совсем не прекратите ездить на машине, но станете это делать значительно реже.

в) Сэкономите на чем­то другом, но от автомобиля ни за что не откажетесь.

5. Представьте, что вы победили в одной из многочисленных лотерей, и в качестве приза вам предлагают на выбор приглашение на следующие мероприятия. Выберите одно из них:

а) Просмотр в кинотеатре свежего блокбастера.

б) VIPложа на захватывающем спортивном соревновании.

в) Автомобильная выставка.

6. При слове «тормоз» вы представляете:

а) Своего шефа.

б) Инспектора ГИБДД.

в) Педаль автомобиля.

7. Если друг попросит одолжить машину, вы:

а) Дружба – это святое, ради нее даже любимого автомобиля не жалко.

б) Предложите сами отвезти друга.

в) Автомобиль тоже мой друг, а друзей не одалживают.

8. Выберите из трех изречений наиболее вам близкое:

а) «Еще ни один пешеход не задавил автомобиля, тем не менее недовольны почемуто автомобилисты…»

б) «Автомобиль – это средство передвижения, а бензин – роскошь!»

в) «Тише едешь – дальше будешь от того места, куда едешь».