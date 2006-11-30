Железный конь: слуга или хозяин?

1. Ваш стаж вождения:
а) Меньше года.
б) От года до пяти лет.
в) Свыше пяти лет.
2. У вас важная встреча, но в пути машина ломается, и вы:
а) Бросаете автомобиль и добираетесь на попутке.
б) Вызываете техпомощь и терпеливо ждете.
в) Сами стараетесь устранить неисправность.
3. С сотрудниками ГИБДД у вас:
а) Нежная дружба.
б) Стойкая неприязнь.
в) Отлаженные коммерческие взаимоотношения.
4. Если цены на бензин и дальше продолжат свой рост, то вы:
а) Временно перестанете пользоваться автомобилем.
б) Совсем не прекратите ездить на машине, но станете это делать значительно реже.
в) Сэкономите на чемто другом, но от автомобиля ни за что не откажетесь.
5. Представьте, что вы победили в одной из многочисленных лотерей, и в качестве приза вам предлагают на выбор приглашение на следующие мероприятия. Выберите одно из них:
а) Просмотр в кинотеатре свежего блокбастера.
б) VIPложа на захватывающем спортивном соревновании.
в) Автомобильная выставка.
6. При слове «тормоз» вы представляете:
а) Своего шефа.
б) Инспектора ГИБДД.
в) Педаль автомобиля.
7. Если друг попросит одолжить машину, вы:
а) Дружба – это святое, ради нее даже любимого автомобиля не жалко.
б) Предложите сами отвезти друга.
в) Автомобиль тоже мой друг, а друзей не одалживают.
8. Выберите из трех изречений наиболее вам близкое:
а) «Еще ни один пешеход не задавил автомобиля, тем не менее недовольны почемуто автомобилисты…»
б) «Автомобиль – это средство передвижения, а бензин – роскошь!»
в) «Тише едешь – дальше будешь от того места, куда едешь».
Подсчитайте результаты
За каждый ответ «а» начислите себе 3 балла, за ответ «б» – 2 балла, за ответ «в» – 1 балл. Суммируйте баллы и подведите итоги.
8–12 баллов. Вы увлеклись! Осторожно, есть риск, что ваши домочадцы поднимут настоящий бунт. Пока не поздно, разделите свою теплоту и любовь между четырехколесным другом и семьей.
13–18 баллов. Без автомобиля вы как без рук! Он для вас – живое существо, и вы отдаете себе отчет, что машина – это часть вашей жизни …
Без автомобиля вы как без рук! Он для вас – живое существо, и вы отдаете себе отчет, что машина – это часть вашей жизни …
19–24 балла. Вы из тех людей, кто «не имея машины, мечтает ее купить, а купив – поскорее продать».