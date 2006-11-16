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Смерть, где твое жало?

Что за часы, отсчитывающие отмеренный нам срок?

№ 27(27) от 09.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Сердце. Предполагалось, что оно запрограммировано на определенное количество сокращений. Соответственно те, у кого серд­це бьется реже, живут дольше. В этом легко убедиться, сравнив жизненный срок человека, собаки и воробья.

Некоторые исследователи полагали, что продолжительность жизни связана с функционированием головного мозга - чем интенсивнее и дольше он работает с полной отдачей, тем дольше он живет.

Знаменитый русский физиолог Илья Ильич Мечников считал, что старение и смерть являются следствием самоотравления организма отходами процессов гниения и брожения, происходящих в толстом кишечнике. А предотвратить этот процесс может культура молочнокислой палочки. Поэтому для продления жизни Мечников рекомендовал ежедневное употребление в пищу кисломолочных продуктов - простокваши, кефира, ацидофилина и т.д. В доказательство он приводил пример долговечности народов, питающихся главным образом кислым молоком. Да и сам более двадцати лет регулярно употреблял кисломолочные продукты. К сожалению, перешагнуть семидесятилетний рубеж ему так и не удалось.

Теорию «клеточной смерти» выдвинул профессор Калифорнийского университета Леонард Хайфлик. Он показал, что клетки плода человека могут делиться не больше пятидесяти раз, а после этого погибают. Их гибель приводит к ослаблению организма и в конечном счете - к смерти.

Гипоталамус. Если в этот термостат нашего тела ввести раствор натрия и кальция, можно определенным образом регулировать температуру всего организма. А ведь если понизить температуру тела всего на 2°С, продолжительность жизни организма резко возрастет: для человека, например, приблизительно до двухсот лет. При температуре же тела 33°С, как ожидается, можно будет прожить около семисот лет.

Прототип профессора Преображен-ского из романа Булгакова «Собачье сердце» Сергей Воронов в начале XX века пересаживал пациентам половые железы обезьян. В 1924 году эти работы восторженно описывал научный журнал «Сайентифик Американ». Увы, ни один из пациентов Воронова не дожил до наших дней.

А соратник и друг В. Ленина А. Бог­данов предпринимал попытки омоложения человека путем переливания крови между здоровыми людьми. Сын А. Богданова, известный врач, генетик и геронтолог А.А. Малиновский, которому в течение жизни было сделано 4 переливания крови, прожил почти до 90 лет.

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