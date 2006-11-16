Фурсенко атакует академиков

В пятницу, 17 ноября, в Колонном зале Дома Союзов пройдет учредительный съезд Всероссий­ского педагогического собрания (ВПС), в котором примут участие спикер Госдумы Б. Грызлов и министр образования и науки РФ А. Фурсенко. Эксперты видят причины создания ВПС в том, что г-ну Фурсенко необходим противовес в холодной войне с Российской академией наук (РАН). В лице своего президента Ю. Осипова, а также таких авторитетных академиков, как Ж. Алферов и В. Гинзбург, академия уже не первый месяц добивается отставки министра. Его невзлюбили за то, что он предлагает реформу, по которой образовательные учреждения должны получать бюджетное финансирование, но лишаться права заниматься коммерческой деятельностью (сдавать в аренду свои помещения и т.д.). Министр считает, что вузы и школы должны либо быть бюджетными учреждениями и перечислять в бюджет свои доходы от коммерческой деятельности, либо заниматься бизнесом без бюджетной поддержки.

Теперь к российскому президенту в ответ на обращения РАН против г-на Фурсенко будут поступать заявления ВПС в поддержку министра. Это позволит ему еще долго находиться в министерском кресле. Тем более что он - давний знакомый еще по Петербургу не только спикера Грызлова, но и самого российского президента. А наиболее дружественным министру образования считается глава департамента правительства РФ по реализации национальных проектов Б. Ковальчук. Последний в свою очередь является правой рукой первого вице-премьера Д. Медведева. Нетрудно заметить, что г-н Фурсенко до сих пор не испытывал недостатка в аппаратном влиянии. Не хватало лишь поддерж­ки общественности, которую и обеспечит создаваемый ВПС.