Даты и люди: 9 – 15 ноября

9 ноября - 70 лет исполнилось бы Михаилу Талю (1936-1992), гроссмейстеру, восьмому чемпиону мира по шахматам.

Михаил Таль: «Шахматы - это мой мир. Не дом, не крепость, в которой я укрываюсь от жизненных тревог, а именно мир. Мир, в котором я живу полной жизнью, в котором я выражаю себя... Я просто люблю играть в шахматы».

11 ноября 1821 г. - родился Федор Михайлович Достоевский, великий русский писатель, классик мировой литературы.

Владимир Соловьев: «Окончательная оценка всей деятельности Достоевского зависит от того, как мы смотрим на одушевлявшую его идею, на то, во что он верил и что любил. А любил он прежде всего живую человеческую душу во всем и везде, и верил он, что мы все род Божий, верил в бесконечную силу человеческой души, торжествующую над

всяким внешним насилием и над всяким внутренним падением. Приняв в душу всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни и преодолев все это бесконечной силой любви, Достоевский

во всех творениях возвещал эту победу».

15 ноября 1891 г. - родился Эрвин Ойген Йоханнес Роммель, «лис пустыни», немецкий генерал-фельд­маршал, командующий германскими войсками в Северной Африке в годы Второй мировой войны, один из самых выдающихся полководцев ХХ века.

Начав, как многие немецкие военные, с почитания Гитлера (одно время даже командовал батальоном, охранявшим фюрера), Роммель постепенно пришел к мысли, что Германия может спастись, лишь избавившись от этого страшного человека, и оказался в «заговоре Штауффенберга». После провала заговора Гитлер прислал фельдмаршалу двух своих представителей с предложением: или - суд, позор, мучительная казнь, или - самоубийство, торжественные похороны, легенда о том, что народный герой умер от ран.

Из воспоминаний шофера Роммеля Доозе: «Мне приказали покинуть машину. Майзель вышел вместе со мной. Минут через пять-десять Бургдорф позвал нас обратно. Я увидел Роммеля, он принял яд и был уже мертв. Его обмякшее тело сползло с сиденья».

15 ноября 1831 г. - император Николай I дает указание российскому посольству в Лондоне «собрать самые точные и верные сведения» о только что изобретенном в Англии новом ружье и добыть, если возможно, его образец. Одновременно всем российским посольствам в Европе вменяется в обязанность обращать особое внимание на изобретения, открытия и усовершенст­вования «как по части военной, так и вообще по части мануфактур и промышленности». Отметим, что через 20 с небольшим лет именно превосходство английского и французского стрелкового оружия стало одной из причин поражения России в Крымской войне.