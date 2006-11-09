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Поиски эликсира бессмертия

№ 27(27) от 09.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Поиски эликсира бессмертия

Каков же век человеческий?

Говорят, что в прошлые века средняя продолжительность жизни была значительно меньше. Но это вовсе не значит, что homo sapiens как вид стал жить дольше. Цифры изменились за счет сокращения дет­ской смерт­ности и победы над рядом заболеваний.

Сколько все-таки лет отмерено человеку природой? Статистика говорит: от 65 до 80. Но она не всегда точно отражает действительное положение вещей. Ведь, если умрет столетний старец и младенец нескольких дней от роду, в статистических данных они оба проживут по пятидесяти лет.

На основании сопоставления графиков выживания людей в разных странах и в разные времена профессор Калифорнийского университета Леонард Хайфлик вывел теоретическую кривую с верхним пределом в 115 лет.

Один из основоположников иммунологии, сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии и геронтологии, лауреат Нобелевской премии академик Илья Ильич Мечников и его последователь академик Александр Александрович Богомолец считали этот предел равным 150-160 годам.

Великий средневековый врач и естествоиспытатель Парацельс был убежден, что человек может дожить до шестисот лет.

Надежда - наш компас земной

Некоторые перспективы, наметившиеся в процессе поисков бессмертия, выглядят весьма обнадеживающими. В первую очередь это относится к работам генетиков.

Доктору Стивену Гельфанду из Коннектикутского медицинского центра удалось увеличить среднюю продолжительность жизни мух-дрозофил с мутацией в гене, который он сокращенно называет «ИНДИ» - по первым буквам слов в англий­ской фразе «я еще не умер», до 71 дня по сравнению с обычными 37 днями. У человека имеется тот же самый ген «ИНДИ». Что касается млекопитающих, то в роли подопытных пионерами здесь выступают мыши.

Создан специальный призовой фонд «Мыши Мафусаила», размер которого перевалил уже за миллион долларов. Его получит исследователь, создавший мышку-долгожителя, чей возраст будет сопоставим со 150-лет­ним человеком. Разрешены любые методы воздействия - генная терапия и инженерия, биотехнологии и т.д. Ставится лишь одно условие - у «пациента» не должно ухудшаться умст­венное и физиологическое состояние.

Пока официальный рекорд жизни лабораторной мыши составляет 1819 дней. Это почти пять лет. Нормальный же срок жизни таких мышей - чуть больше двух лет.

Кстати, учредителем «мышиного приза» является некоммерческий «Фонд Мафусаила». А руководит им тот самый Обри де Грей, с рассказа о заявлении которого мы начали.

Вторая космическая скорость де Грея

Обри де Грей - отнюдь не чудаковатый профессор-одиночка. Его взгляды разделяет большая группа ученых, работающая в проекте «Стратегия для проектируемого незначительного старения» (Strategies for Engineered Negligible Senescence - SENS). Главная идея проекта - собрать, систематизировать, проанализировать и развить все мыслимые технологии и знания, которые могут пригодиться в борьбе со старостью и естественной смертью.

Это не только идея, но и детальный план, описывающий, как можно восстановить те или иные типы молекулярного и клеточного повреждений. Все методы и технологии уже работают в клинических испытаниях. Осталось только объединить их.

«Конечно, мы все еще будем умирать, - говорит де Грей, - но только от невнимательного пересечения дороги, укусов змей или нового типа гриппа. И не тем «затянутым» способом, которым большинство из нас умирает в настоящее время».

Свою концепцию, основанную на том, что терапии совершенствуются быстрее, чем накапливаются повреждения в организме, де Грей называет «второй космической скоростью». Суть ее в том, что как только станет доступно первое поколение терапий, мы получим 20-30 дополнительных лет здоровой жизни. А за это время, выигранное нами с помощью «второй космической скорости», прогресс науки еще более убыстрится. Так, постепенно отвоевывая «по кусочку» годы у смерти, мы и достигнем бесконечной жизни.

Аргументы вечности

Мои года - мое богатство

В Ветхом Завете говорится, что наш прародитель Адам жил 930 лет, его сын Сиф - 912 и так далее. Рекордсменом в этом ряду стал патриарх Мафусаил, почивший в почтенном возрасте - 969 лет. Его имя стало синонимом долгожительства, а в языке появилось выражение «мафусаилов век».

Несколько правдоподобней на этом фоне выглядят рассказы о людях, закончивших свой путь в интервале от ста до двухсот лет. Так, например, в начале века, когда отмечалось столетие разгрома Наполеона под Москвой, русская пресса писала о продолжающих жить и здравствовать очевидцах и участниках событий 1812 года: 108-летнем фельдфебеле Иване Зорине, 111-летней Надежде Суриной и 139-летнем Родионе Медведеве.

Любопытно, что чем ближе мы подходим к современности, тем менее впечатляющи результаты. В знаменитой Книге рекордов Гиннесса раздел, посвященный долгожителям, предваряется пессимистическими словами о том, что ни одна область статистики не содержит такого обилия вымысла и неточностей, как та, что повествует о долголетии. Именно поэтому приводимые в Книге сведения особенно тщательно проверяются. В результате - рекорд 120 лет и 237 дней принадлежит японцу Сигечийо Идузми, родившемуся в 1865 и скончавшемуся от пневмонии (а не от старости!) в 1986 году.

Рецепты зелий, способных даровать вечную жизнь

В книге китайского ученого Гэ Хуна «Бао пуцзы» рекомендовался, например, такой: «Взять тысячелетнюю летучую мышь и жабу, которая прожила десять тысяч лет, высушить их в тени, растолочь в порошок и принимать натощак». Если ошибки с возрастом животных не вышло, можно прожить до сорока тысяч лет.

Фантазия персидских мудрецов была поизощреннее: «Надо взять человека, рыжего и веснушчатого, до тридцати лет кормить его одними плодами, а затем опустить в каменный сосуд с медом, травами и пряностями. Сосуд герметически закупорить, и через сто двадцать лет тело превратится в мумию. Тогда все содержимое сосуда истереть до однородной массы и принимать по маленькой чашечке в день».

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