Упаси Бог от большого скачка.

По следам Beatles

- Андрей Вадимович, вы довольны поездкой?

- Оценивать надо по результату, а результат (новый альбом. - «АН») у нас на руках будет 25 ноября. Хвастаться процессом - не очень прилично и не очень умно. Мне приятен интерес, который проявляется к нам в связи с посещением этого места. Но уверяю, что с нашей стороны это не пиар-акция. Когда пластинка будет готова и я смогу отвечать за каждый звук, вот тогда я начну хвастаться. За качество звука я могу быть спокоен, из этой студии некачественных продуктов не выходит. Что касается песен, это вам судить. Пластинка выйдет в свет 1 марта.

- А по атмосфере это было то, что вы ожидали?

- Абсолютно. Мы получили очень хороший опыт, увидели, как принято там работать.

- Что для вас значило то, что на этой студии работали Beatles?

- Это все из области наших эмоций, субъективные вещи... Но на сегодняшний день это одна из лучших в мире студий, где работают далеко не последние ребята.

- То есть вы не чувствовали священного трепета, как советский пионер в Ленинских Горках?

- Нет. Такое у меня было, когда я приезжал туда на экс­курсию год назад. Сейчас я был настроен на работу, а не на благоговение.

- Сколько лет вашему «битломанству»?

- Столько же лет, сколько и «Машине времени» - 38-й пошел.

- Известна ваша фраза: «Я услышал «Битлз» и понял, зачем живу». Что это было - восторг от того, как они играют, или желание понять, как это сделано?

- Это все взаимосвязано. Но ощущение было из области религиозного, насколько это может быть свойственно 14-летнему человеку. Конечно, оно давным-давно ушло. Сейчас я понимаю, что это гениальные музыканты, которым довелось случайно соединиться с гениальным продюсером - Джорджем Мартином. В результате и получилась музыка Beatles.

- Что думаете о скандальном бракоразводном процессе Пола Маккартни?

- Вот бракоразводные процессы меня, в отличие от нашей прессы, никогда не интересовали. Это личное дело Маккартни.

Музыка для головы и для ног

- Вы согласны с тем, что музыка сейчас переместилась из мировоззренческой плоскости в сугубо развлекательную? Что под музыку все больше отдыхают и все меньше думают?

- В мире музыка заставляла думать в конце 60-х, то есть уже почти 40 лет назад. У нас чуть позже. Но мессианство дейст­вительно ушло из рок-н-ролла. Хотя у кого-то осталось, у некоторых даже в гипертрофированной форме - у Шевчука, например. Я думаю, что сейчас есть все - выбирай, что твоей душе угодно. Хочешь развлекательную - слушай развлекательную. Хочешь бардов - слушай бардов. Свою музыку я ни на какие полки не ставлю. И мне абсолютно не важно, куда ее поставят критики. Мне важно ее качество: насколько она получилась и насколько те, для кого она делалась, это чувствуют.

- Но по меркам шоу-бизнеса ваша востребованность ведь не уменьшилась?

- Нет. Но наш шоу-бизнес - это странная вещь. Из-за сильной проплаченности он становится кривым зеркалом. У нас есть виртуальный шоу-бизнес: хит-парады, газеты, телевизор, -

а есть реальность. Я часто сталкивался с тем, что артисты, занимающие какие-то места в этих парадах, элементарно не могут собрать зал. Мы пока не жалуемся, у нас полупустых залов не бывает.

«Голосуй или проиграешь»-2007

- В следующем году в России намечаются выборы. Как вы думаете, может ли повториться история 1996 года, когда музыканты поехали в тур «Голосуй или проиграешь» агитировать за Ельцина?

- Я думаю, сейчас нет нужды заряжать музыкантов в какие-то туры. Нет резко конфронтирующих сил, выборы должны пройти крайне мягко и спокойно. Это тогда решался вопрос: Зюганов или Ельцин? Согласитесь, они предлагали принципиально разные пути.

- Вы очень редко высказываетесь на политические темы. Это значит, что политике удается в вашу жизнь не вторгаться?

- Я стараюсь ее не впускать. Но только до того момента, пока я не понимаю, что от решения этой ситуации будут зависеть конкретно моя свобода и моя будущая жизнь. Как было в 1991 году и, кстати, в 96-м. Поехали в тур мы не за деньгами - мне очень не хотелось, чтобы коммунисты вернулись к власти. Я их терпеть не могу, я от них накушался.

- А нынешнее возвращение застоя и ностальгия по «совку» вас не беспокоят?

- Не вижу я застоя, это виртуальная история.

- Правящая партия, телевизионные «вести с полей», культ личности...

- Одна партия - это не показатель застоя. И культа личности я пока не наблюдаю. Угрозы свободе слова я тоже не вижу. Те, кто так говорит, просто плохо помнят, что такое застой, - видимо, в силу возраста. Я очень хорошо помню, так что не стал бы сравнивать.

- Вас не пугает восторг, с которым многие принимают возвращение некоторых атрибутов «развитого социализма»?

- Это беда наших генов. Холопство сидит в крови у нашего народа. Сильную руку хочут, батюшку-царя, и чтобы все ходили строем. Ничего с этим не сделаешь.

- То есть отличие в том, что тот, кто не хочет ходить строем, может и не ходить?

- Сегодня есть такая возможность. И меня это вполне устраивает.

России хорошо на нефтяной игле

- Вы много ездите по стране. Согласны с тем, что стержень России - «нефтяная труба»? Что вместе с ценами на нефть обрушится страна?

- Я бы не стал так категорично утверждать. Но могу сказать, что города, которые имеют отношение к нефти и газу, действительно расцвели. Их не узнать. Есть города, которые географически этим «счастьем» обделены, - там жизнь гораздо хуже. Это правда, это есть.

- Нет ли ощущения нарастающей социальной «неврастении»? Того, что большинство россиян - на грани нервного срыва?

- Не-а. Народ живет спокойно, с чего ему взрываться? Все воруют, граждане богатеют - все нормально.

- Как вы думаете, какая молодежь глупее - та, которая была 30 лет назад, или нынешняя?

- Я не позволяю себе судить о людях по каким-то категориям - возрастным, классовым, социальным. Что такое молодежь? Молодежь очень разная. Моему сыну 19, я вижу его, его друзей - это абсолютно нормальные и, между прочим, гораздо менее инфантильные люди, чем были мы в их возрасте. Встречаются и идиоты, но они всегда есть, в любое время. Я на наших концертах вижу много молодых людей, что мне странно, честно говоря.

На кого «Смак» оставил

- Вас сейчас нет на телевидении. Не скучаете?

- Мы производим большое количество программ, и я не считаю, что меня нет на телевидении. А по поводу того, что моей морды нет на экране, я не переживаю.

- Для некоторых остаться вне кадра - это трагедия.

- Я ушел оттуда сам и с большим удовольствием. Я не мог этого сделать в течение трех лет. Просто не мог найти себе достойной замены на программу «Смак». Пробовали одного, второго, третьего - не то. Я ждал, когда Ваня Ургант освободится, и как только это произошло, я в него вцепился и уговорил вести программу. В тот же день я с огромным облегчением с экрана ушел.

- Хотя готовить Иван не умеет.

- А это неважно, совершенно неважно.

- Но его манера общения резко отличается от вашей.

- Было бы глупо пытаться меня повторять. Повторяющий всегда проигрывает.

- Вам не пишут писем: «Вернитесь, мы не можем смотреть «Смак», потому что не понимаем шуток Урганта»?

- Знаете, если бы я читал все письма, которые мне пишут, я бы, наверно, сошел с ума.

Генетическую историю не перепишешь

- Почему сейчас так востребована желтая пресса?

- Во всем мире сущест­вует желтая пресса, это одна из «отрыжек» свободы слова. Но даже у желтой прессы у нас и у них уровень культуры разный. Вот мой друг Леня Ярмольник поступает правильно: сразу отбирает камеру и шарахает об пол. Я предпочитаю не ходить туда, где меня фотографируют без спроса, еще и поджидая, пока у меня пуговица расстегнется или из кармана что-нибудь свесится. Папарацци зарабатывают день­ги на том, что есть определенное количество убогих людей, которых интересует именно это. А с чего им быть культурными? Когда им было научиться, при советской власти или во время революции? Генетическая история такая у народа.

- «Генетическая история» - звучит безысходно. Значит, этот народ нельзя переделать?

- Не знаю, я вообще не верю в теорию большого скачка. Никого не переделаешь. Упаси бог, если я начну вкладывать в свою музыку стремление кого-то переделать. Когда люди слушают нашу музыку, мне это приятно. А какие они из нее делают выводы - личное дело каждого. Каждый слышит то, что хочет услышать, а не то, что там написано.