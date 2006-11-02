Даты и люди: 2 – 8 ноября

2 ноября - 145 лет со дня рождения Георгия Евгеньевича Львова (1861-1925), первого премьера Временного правительства.

Князь Георгий Львов - фигура забытая, но достойная. В политику он пришел из земского движения - своего рода «местного самоуправления» в предреволюционной России. Убежденный либерал, Львов дружил, однако, с державником Столыпиным, содействовал его реформе. В японскую войну организовывал санитарные отряды, в Первую мировую возглавил «Земгор» - организацию, взявшую на себя часть функций службы тыла воюющей армии. После падения царизма был выдвинут на премьерский пост именно как «человек дела», опытный организатор. Но мягкий, глубоко религиозный, Львов оказался не способен противостоять интригам, борьбе честолюбий, неотвратимому развалу страны - и ушел в отставку. После Октября арестован, чудом избежал расстрела. В Гражданскую - помогал Колчаку, потом уехал за границу. Век свой доживал во Франции, в глубокой бедности. Писатель М. Алданов: «Через руки Львова, в свое время отказавшегося от личного состояния, прошли еще до революции сотни миллионов. После его кончины оказалось, что похоронить как следует бывшего главу правительства не на что».

3 ноября - год назад умерла Энне Бурда (1909-2005), создательница знаменитого журнала «Бурда моден».

Анна Магдалена Леммингер (настоящее имя) была женой Франца Бурды, непреуспевавшего владельца маленькой типографии. В 1949 г. (Анне было уже сорок) ей пришла в голову простая мысль: в разоренной войной Европе женщины все равно хотят выглядеть красиво, а на дорогих кутюрье у них денег нет. Что если выпустить журнал, с помощью которого любая домохозяйка могла бы сама шить элегантную одежду? Так родилась издательская империя «Бурда».

7 ноября - День Великой Октябрьской социалистической революции, отмечавшийся в СССР. Еще День проведения военного парада на Красной площади в 1941 г. - события, высокую символичность которого не отрицает никто.

7 ноября - 115 лет со дня рождения Дмитрия Фурманова (1891-1926) - одного из тех, кто с оружием в руках утверждал эту самую советскую власть. Эсер-максималист, потом анархист, а потом большевик, Фурманов почти год был комиссаром 25-й стрелковой дивизии, которой командовал Василий Чапаев. После Гражданской стал литератором. Основная книга - роман «Чапаев».

Д. Фурманов - в письме: «Вопрос: дать ли Чапая действительно с мелочами, с грехами, со всей человеческой требухой или, как обычно, дать фигуру фантастическую, то есть хотя и яркую, но во многом кастрированную. Склоняюсь к первому».