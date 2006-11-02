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Где ты, русский бык?

№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », Беседовала Мария ДУТОВА ]

Где ты, русский бык?
Академия сельского хозяйства точно знает, кто «мычит», а кто «телится»

МЫ МОЖЕМ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЧЕРНОГО ХЛЕБА

- Для  россиян хлеб всегда был необходимым и незаменимым продуктом. Сколько мы едим его сегодня?

 - Столько же. Всегда ели и едим приблизительно одинаково. Другое дело - какого качест­ва. Вы, наверно, не помните, когда пекли хлеб с горохом. А я помню хрущевские времена. Я получил выговор за то, что в своем колхозе продолжал выпекать белый хлеб без добавок, а не перешел на обязательные стандарты. Но это в прошлом, надеюсь, мы уже никогда к этому не возвратимся.

 Сейчас хлеб выпекают разный, вкусный и в полной мере. Увлеклись хлебом с отрубями, с плющеным зерном. Это только на пользу. Вывели новые сорта пшеницы, например Московская-39 (М-39), которые дают зерно, муку, а значит, и хлеб самого высокого качества.

 - Говорят, выращивают классную пшеницу в средней полосе России, чего никогда не было?

 - Да, конечно. М-39 занимает уже несколько миллионов гектаров в Московской и соседних областях. Успех, бесспорный успех! Хотя до конца не решена проблема с производством ржаного хлеба.

 - Как же так, рожь у нас всегда росла лучше пшеницы?

 - Конечно, это традиция. Когда за рубеж едешь, просят привезти что? - черного хлеба. Но выпечка ржаного хлеба дает меньшие прибыли - вот и ответ. Поэтому надо думать о стимулировании производства ржаного хлеба.

КУБАНЦАМ - ГОЛУБЦЫ, СИБИРЯКАМ - ПЕЛЬМЕНИ

 - В чем заключаются особенности регионального питания и что такое метаболическая специфика россиян? Что необходимо есть среднестатистическому россиянину?

 - Сначала посмотрим, где он живет. Юг - значит, больше овощей, фруктов, белый хлеб. Поменьше мяса и не такое жирное. Возьмем север. Наверно, без выращивания собственных бананов север жил себе и еще проживет, а вот без высококачественного мяса и рыбы не выжить. Поэтому и пища совершенно другая.

 Я помню начало своей трудовой деятельности, когда комбайнеры во время уборки просили кормить их мясом - говядиной, свининой, а не птицей. Хотя птица более вкусная и нежная, но менее калорийная. Вот поэтому на теплом юге - голубцы, а в Сибири - пельмени.

 Ну а в центральные районы люди съехались со всего света, здесь все едят.

 - Значит, проблемы крупных городов в том, что люди приехали отовсюду и по своей генетической предрасположенности привыкли к разной пище?

 - Да, все правильно.

 - И какой тогда рацион питания для жителей крупных городов? Национальные кухни, биологически активные добавки?

 - Только мелкое производ­ство, мини-пекарни, выпекающие разный хлеб, национальные кухни. А биологически активным добавкам - не место. Зачем нам это, когда мы имеем все возможности производить свою продукцию, родную, натуральную, самого высокого качества. И у нас все для этого сейчас есть!

 - В городских школах сейчас по полкласса детей, которые приехали из других регионов. А завтраками кормят всех одинаковыми.

 - Это неправильно. Но я далек от мысли, что должен быть «шведский стол», хотя выбор у детей должен быть. Американцы разработали программу второго зав­трака для детей в школе, а у нас и первый не везде есть.

 - А что еще нового вырастили к столу россиян?

 - Селекционеры института масличных культур вывели сорта подсолнечника, масло из которого по составу идентично оливковому.

 Созданы диетические сорта риса, способные осаждать на своей поверхности токсины и выводить их из организма.

 Овощеводы потрудились. Морковь новых сортов, выращенная в Подмосковье, содержит в 2-3 раза больше каротина, чем импортная.

 Новый сорт овса «Скакун» для овсяных хлопьев. Его выращивают уже 74 региона из 86. Не стало дефицита с гречневой крупой. Нашли зону хороших урожаев в Татарии и Башкирии - там и выращиваем. Увеличили производство кукурузы...

 - Опять кукуруза?

 - А без нее ничего не сделаешь. Ни поросенка, ни цыпленка приличного не вырастишь, пока не будет энергетического корма. А это - кукуруза.

 - Раз уж зашел разговор о кукурузе, расскажите о новых гибридах для производства кровезаменителей.

 - Селекционеры с учеными РАМН создали специальный сорт кукурузы краснодарской селекции, из которой можно делать кровезаменители. Пока в мире кровезаменители приготавливают только из риса в Японии и США.

 - Когда не хватает донорской крови, можно перелить «кукурузную»?

 - Да, очень дешево и эффекивно.

 - Это находится в разработке?

 - Разработка давно и успешно выполнена в институте крахмалопродуктов, а в производство внедряется крайне медленно. Стоит эта «кровь» всего 100 рублей за порцию. Но те, кто занимается ее закупками, берут за рубежом по 300 рублей. Я уверен, что это производство надо организовать в стране обязательно!

С ЯЙЦАМИ ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК

 - Скажите, каких кур мы больше съедаем - своих или импорт­ных?

 - Пополам.

 - А можем наполнить весь рынок отечественной продукцией?

 - Да, все просто. Себе­стоимость нашего мяса - 40 рублей. А из-за рубежа приходит в два раза дешевле. Почему? А там его дотировали, доплатили за производство. К нам идет сброс продукции из-за рубежа. Но сейчас государство взяло птицеводство под контроль. Ежегодный прирост производ­ства куриного мяса - 13-18%.

 А с производством яиц у нас все в порядке - 100%. Есть очень интересные разработки в институте птицеводства в Сергиевом Посаде. Курица сейчас несет одно яйцо в день, а должна - по два.

 - И что, сможет?

 - Сможет. В организме курицы заложено 3600 яйцеклеток, а несет она всего 300-350 штук в год. На формирование одного яйца курица тратит 24 часа, а может и за 12-18 часов управиться. Пусть дает 1,5 яйца (смеется).

 Однако потребитель сейчас просит разнообразную продукцию. Увеличиваем производст­во гусиного мяса, индюшачьего, утиного. Например, вывели татарскую породу уток - в них жира на треть меньше (излишний жир является недостатком полезного утиного мяса).

 - За счет чего она такая изящная. Генная модификация?

 - Нет, только селекционная работа. Хотя могу рассказать, где у нас генно-модифицированная продукция и какая.

 Ученые работают, секретов не делаем. Очень осторожно относимся к растениям-трансгенам, идущим напрямую в пищу человеку. Пока советуем не увлекаться. Поживем - посмотрим... На корм скоту - допустимо. Все-таки перерабатывается организмом животного. А вот когда из сои пытаются сделать молоко и давать детям - вот это я бы пока запретил!

 Мы поддерживаем работы по созданию трансгенных животных, которые дают лекарственные препараты. Для производства хорошего сыра нужны сычужные вещества, а они вырабатываются желудком однодневного теленка. Раньше для этого забивали по 500 000 телят в год. Сейчас вывели породу овец, в молоке которых есть такие вещества.

 - Чем вызвано бурное оживление в связи с отменой ветеринарных требований и налога на импортную сперму мясного скота? Своих быков уже нет?

 - Есть, но международная наука в этом вопросе ушла далеко вперед. Племенной скот особо высокого качества есть в Аргентине, Уругвае, Америке, Канаде, Франции. А наш частник держится пока за счет молока. Производство мяса ему убыточно. Теленка надо 2-3 года растить, чтобы получить прибыль.

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ» СОТКИ

 - У вас есть «шесть соток» своей земли?

 - Есть, и не шесть, а целых восемь! Мы весь сезон не покупаем зеленные культуры. Только свой укроп, петрушка, салаты 3-4сроков созревания. Немного свеклы, моркови, лук. 200-250 кустов картофеля. Есть две теплички с огурцами, помидорами, перцем и баклажанами.

 - И вы их консервируете?

 - Обязательно! Мы привыкли к этому. А моим соседям непонятно, почему до сих пор мы покупаем мелкие арбузы и солим на зиму.

 - А чем удобряете свою землю?

 - Никакой химии, только переработанными органическими удобрениями. Например, в Твери делают великолепный компост - ни мух, ни запаха.

 - Что можете посоветовать нашим читателям-садоводам не как академик, а как дачник-огородник?

 - Сажайте всего понемногу, и для души, конечно, цветы. У нас 50 кустов роз, флоксы, лилии, тюльпаны, гладиолусы...

 Я - за приусадебное хозяйст­во. Я, конечно, все могу купить и всех накормить. Но когда мои дети и внуки приезжают к бабушке с дедушкой и все делают своими руками, то приучаются к своей земле и труду на ней. Это очень важно.

 А наука работает и будет работать дальше и лучше.

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