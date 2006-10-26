Даты и люди: 26 октября – 1 ноября

26 октября 1941 г. - в бою гибнет боец партизанского отряда Аркадий Петрович Голиков - замечательный детский писатель Аркадий Гайдар. Гайдару сейчас недобро припоминают участие в карательных операциях красных в годы Гражданской войны, но вытеснить его из отечественной детской литературы невозможно.

28 октября 1884 г. - родилась Мария Спиридонова, лидер партии левых эсеров, человек трагической судьбы. В 1906 г. член Тамбовской боевой эсеровской организации Маруся Спиридонова застрелила чиновника Луженовского, с отрядом казаков зверски подавлявшего крестьянские волнения. При аресте искалечена, позднее изнасилована (эсеры в ответ убили непосредственных участников насилия). Пожизненную каторгу отбывала в Акатуе. Освобождена Февралем, вместе с приверженцами организовала партию левых эсеров, поначалу поддержавшую большевиков. Сочтя Брестский мир предательством России, левые эсеры 6 июля 1918 г. подняли антибольшевистское восстание, вскоре подавленное. С тех пор жизнь Спиридоновой - бесконечные тюрьмы и ссылки. Расстреляна в 1941-м в Орловской тюрьме при приближении немцев.

Жанна д'Арк из сибирских колодниц,

Каторжанка в вождях, ты из тех,

Что бросались в житейский колодец,

Не успев соразмерить разбег.

Б. Пастернак

29 октября - день рождения (1971) Вайноны Райдер, голливудской кинозвезды. В свои тридцать пять Вайнона Райдер действительно «звезда» - на мостовой голливудской Аллеи славы выложена звезда с ее именем. Честь, которой удостоены 2165 самых ярких актеров в истории «фабрики звезд». Путь же Вайноны к славе начинался своеобразно. Ее родители были хиппи, девочка росла в «коммуне», где не было ни света, ни телевизора. Популярности Райдер не помешал вспыхнувший пять лет назад скандал: Вайнону поймали в дорогом магазине при попытке вынести неоплаченные вещи. Для чего понадобилось мелкое воровство женщине, у которой только особняк стоит 2,5 млн. долларов? Ее приговорили к трем годам условно, лечению от клептомании и 400 часам общественных работ - ухаживанию за больными детьми.

31 октября 1721 г. - сенаторы подносят Петру Первому титулы Отца Отечества, Императора и Великого.

1 ноября 1971 г. - умер Михаил Ромм - замечательный совет­ский кинорежиссер, создавший не только официозные «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году», но и «Девять дней одного года», «Обыкновенный фашизм».