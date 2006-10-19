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Осмеянные, но не оскорбленные

В Бостоне вручены Игнобелевские премии за самые нелепые научные исследования и разработки

№ 24(24) от 19.10.2006 [«Аргументы Недели », Тарас ИВАНОВСКИЙ, Виктория ШИДЛОВСКАЯ ]

Пятнадцать лет назад никому не известному американскому программисту Марку Абрахамсу вдруг надоело работать по специальности. Он прекратил разрабатывать системы распознавания текстов для ЦРУ и вообще перестал интересоваться постоянной занятостью. Вместо этого договорился с гарвардскими студенческими кружками и через пару месяцев основал самую забавную научную премию в истории. Ее лауреаты не получают денег и летят на церемонию за свой счет.

Теперь мало кто сомневается в том, что Абрахамс поступил правильно. «Игнобель, пожалуй, наиболее примечательное событие в научном календаре», - пишет самый авторитетный научный журнал в мире «Нэйчур». Этот, наверное, самый веселый капустник в Штатах проходит в Бостоне в начале октября, в ту же неделю, когда объявляют нобелевских лауреатов. Здесь тоже несколько номинаций. Но в отличие от Нобеля они меняются год от года - ведь юмор не подчиняется шаблонам.

Всем призерам выдают только пластмассовый кубок и сертификат о том, что они его получили. Тем не менее организаторам ежегодно приходит до пяти тысяч заявок на участие. Специальная комиссия, которая состоит из ученых, нобелевских лауреатов, писателей-фантастов, спортсменов и официальных лиц, выбирает только десять человек.

Капустник для яйцеголовых

Пока люди собирались в зрительном зале, большой экран над сценой демонстрировал изображение опрокинутого с постамента на спину роденов­ского «Мыслителя». Открывали шоу две недавно поженившиеся пары, так или иначе обязанные своим браком шнобелевской премии. К примеру, один из новоиспеченных мужей (буквально, без кавычек) получил эту награду за исследования «гомосексуальной некрофилии среди уток».

Звучит дурашливый гимн премии («ИгнобЕль, Игно­бЕль...», - несколько раз с ударением на последнем слоге). Приглашенные ВИПы, они же настоящие нобелевские лауреаты, объясняют свои научные достижения в специальном «игнобелевском» формате - «24 на 7», то есть 24 секунды на «полное техническое описание работы» и 7 слов на «понятное любому человеку краткое изложение материала». Все это вызывает улыбку.

Но по-настоящему смешно становится, когда на сцену выходят те, ради кого это все затевалось. Зал «Сандерс» в университетском городке Гарвард в этом году рыдал от смеха. Приехавшие на вручении премии лауреаты были один лучше другого.

Вошел в анналы истории

Медик Френсис Фесмир не занимался исследованиями ДНК и не пересаживал своим пациентам лицо от другого человека. Он прославился, когда вылечил человека, страдавшего от икоты. Ни один из известных способов лечения не помогал. И врач решился на эксперимент - сделал икающему пациенту массаж прямой кишки. Икота прекратилась «по мановению руки». Ну а Фесмир понял, что на этом можно заработать - запатентовал специальные комплекты: лубрикант, перчатки и брошюрку с техникой массажа. Этим он и привлек внимание игнобелевского комитета, который присудил ему премию по медицине.

За борьбу с подростками

Еще один великий изобретатель - англичанин Говард Стэплтон. Его устройство «Москито» уже служит британским полицейским, и они им очень довольны. Это незаметное и избирательное оружие. Его крепят под свесами крыш в публичных местах и закрывают прочной решеткой, чтобы обозленные подростки не разбили его камнем. На взрослых «Москито» не действует - это динамик, который издает звук определенной частоты, раздражающий только тинейджеров. Всего 10 минут - и улица свободна от трудных подростков. Стэплтон получил Игнобеля в номинации «Мир», который, видимо, скоро воцарится на лондонских улицах.

Формула для фотографа

Австралиец Пирс Барнс вывел формулу почти идеального группового снимка, на котором никто не моргает. На то, чтобы решить задачу, математику Барнсу понадобилось всего четыре часа. Число участников съемки надо разделить на 3 в случае нормального освещения и на 2 - в случае плохого. В итоге получается количество снимков, необходимое для хорошей фотосессии. Формула перестает работать, когда снимающихся более 50. Но Игнобеля по «математике» Барнс все-таки получил.

Меню жука-навозника

Награду в номинации «Наука о еде» забрали кувейтские ученые. Они решили исследовать экологию родной страны через призму гастрономических предпочтений жука-скарабея. Выяснилось, что жуки очень разборчивы и едят далеко не любой «продукт вторичный». Помету хищников они предпочитают фекалии травоядных. А среди травоядных выбирают тех, у кого они посочнее. Самый деликатес - лошадиный навоз. Любят они и овечий. А вот верб­люжий для жуков суховат. Хотя выбирая между ним и собачьим, скарабеи предпочтут «вегетарианскую» пищу.

Меню физика-теоретика

Французы Базиль Одоли и Себастьян Некирш экспериментировали со спагетти. Они превратили в маленькие кусочки не одну сотню метров макарон. Построили кучу математических моделей. И в итоге выяснили, почему сухие спагетти чаще всего ломаются не пополам, а на несколько небольших частей. «На самом деле цель исследования - понять, как ведут себя твердые тела при воздейст­вии. Это можно применить в строительстве мостов и других объектов», - утверждают лауреаты премии по физике.

Ногти по сердцу скребут

А вот исследование американца Джеймса Хилленбранда вряд ли когда-нибудь удаст­ся применить в реальной жизни. Тут, кстати, Игно­белевский комитет подражал Нобелевскому и вручил премию по «Акустике» за работу двадцатилетней давности. В 1986 году Хилленбранд опубликовал научный труд под названием «Психоакустика леденящего душу звука». Речь шла не о чем ином, как о звуке ногтя, скребущего по классной доске. ­Ученые провели несколько экспериментов и сделали потрясающий вывод: в леденящем эффекте виновата частота звука.

Не сыром единым

В области биологии: Барт Нолс (Нидерланды) и Руурд де Йонг (Италия) выяснили, что самки малярийных комаров с одинаковой радостью летят на запах лимбургерского сыра и человеческих ног. Химикам тоже дали приз за исследование сыра. Антонио Мулет, Хосе Хавьер Бенедито, Хосе Бон и Кармен Росселло (Испания) изучали «ультразвуковую скорость в чеддерском сыре, подверженном влиянию температуры». Во время презентации выкатили столик с накрытым крышкой блюдом, установили над ним софит. Демонстратор жестом фокусника поднял крышку, под которой ничего не оказалось. Но под скатертью сидела девушка, жевавшая сыр.

И наконец, литература

В этой номинации всегда был особенный простор для юмора. В 2000 году премию получила Эллен Грив, автор книги «Жить на свете», в которой объяснялось, что хоть люди и кушают, на самом деле они могут вообще никогда не есть. Годом раньше Британский институт стандартизации взял награду за шестистраничную инструкцию по приготовлению чашки чая. А еще раньше, в 1992‑м, единственный рос­сийский ученый-лауреат Игно­беля, химик Юрий Стручков был награжден за потрясающую скорость написания научных статей. На одну публикацию он тратил в среднем 3,9 дня, опубликовав 948 статей за 9 лет. В этом году премию заслуженно получил Даниель Оппенгеймер из Принстонского университета. Его исследование было посвящено научному языку и называлось «Последствия ненужного в дейст­вительности употребления научного разговорного языка: проблемы бессмысленного использования длинных слов».

Выступление этого лауреата было самым лаконичным:

- Краткость - сестра таланта. Спасибо!

Тупой, еще тупее

Премия за самые глупые меры безопасности

Ее вручает правозащитная организация «Прайваси Интернешнл». В 2003 году, когда премию вручали в первый раз, ее лауреатами стали сотрудники аэропорта им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Они заподозрили в молодой маме террористку и заставили ее выпить три бутылочки собственного молока, запасенного для грудничка. Среди лауреатов также засветился московский мэр Юрий Лужков, которого обвинили в «поддержке системы прописки (регистрации) в Москве, которая нарушает права человека и не улучшает ситуацию в плане безопасности».

Премия Дарвина

Эта виртуальная премия за самую глупую смерть вручается по результатам онлайн-голосования в Сети. Ее организаторы утверждают, что «премия восхищается эволюцией человеческого генома, чествуя тех, кто нечаянно убил себя самым нелепым образом». В прошлом году первое место заняла история 55-летнего хорвата Марко. Он чистил дымоход с крыши своего дома. Щетка показалась ему чересчур короткой, поэтому он решил привязать ее к тяжелому предмету и спустить по цепочке в дымоход. Камин, кстати, еще был горячим, а наиболее подходящим предметом, по мнению Марко, стала боевая граната... Организаторы премии утверждают, что тщательно проверяют все истории на предмет их правдивости.

 

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