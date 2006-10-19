В cумерках сознания

- Владимир Григорьевич, современная российская жизнь полна абсурдности происходящего. Это как-то сказывается на росте психических заболеваний?



- Безусловно, есть болезненные расстройства, связанные с особенностями нашей нынешней жизни, но в общей массе психических заболеваний их не так уж много. Основная группа больных сущест­вует при любых условиях жизни, независимо от благополучия общества. Они были и тысячу лет назад, и сегодня. Думаю, что во все времена их количество примерно одинаково.



- Тогда почему говорят об угрожающем росте психических заболеваний?



- Если сто лет назад их число составляло десятые доли процента от количества населения, то сейчас, по данным западных авторов, больных, страдающих депрессиями, - 20 процентов населения. Но все дело в том, что считать депрессией. Если человек на вопрос, был ли у него период, когда он более двух недель испытывал грусть, ни от чего не получал удовольст-вия, и ему казалось, что жизнь не удалась, отвечает утвердительно, - ему ставят диагноз: депрессия. Но такие состояния были, есть и будут у каждого. Вспомните хандрящего Печорина. В русской классической литературе много таких примеров. Ездили лечить расшатанные нервы «на воды», в морские круизы. Но никому и в голову не приходило считать это психическим заболеванием. Просто хандра, сплин. А в рамках современной диагностики это называется депрессией. Это касается всех развитых стран.



- А как дела, скажем, в Зимбабве?



- В Зимбабве - не знаю, а о Нигерии могу сказать. Есть нигерийский профессор Ламба - очень образованный, между прочим, человек, одновременно вождь местного племени. Так вот, он рассказывал, что среди местного населения число заболеваний с теми же диагнозами, что и в развитых странах, напрямую связано с европейским образованием.



- Получается, что учение - не только свет?



- Есть в психиатрии понятие, которое некоторые называют философской интоксикацией. Суть его в том, что подросток, вместо того чтобы гонять в футбол и ухаживать за девушками, начинает ходить по библиотекам, читать Гегеля, думать о мироздании, и у него развивается хандра. Характерно, что с таким состоянием к психиатру попадают только выходцы из достаточно интеллигентных семей.



- Значит, в России, с точки зрения психиатра, все благополучно?



- Я этого не говорил. Есть и еще одна категория больных, которых становится все больше и на которых никто пока особого внимания не обращает. Это больные с посттравматическим стрессовым синдромом: например, афганский или чеченский. Им страдают люди, пережившие потрясение на войне, в техногенной или природной катастрофах. По нашим оценкам, таких людей на территории бывшего СССР должно быть около 10 миллионов, из них в России - не менее 6.



Это люди, которые нигде и ни с кем не могут ужиться. Не могут удержаться на работе, пьют, часто становятся преступниками. Внешне - это грубые антисоциальные личности, а внутреннее их состояние - чудовищная тягостная депрессия с бессонницей, в мучительных воспоминаниях о событиях, в которых они участвовали.



- Больными они, конечно, себя не считают?



- Нет, и за помощью не обращаются. Это очень серьезная проблема для общества, и, я думаю, мы с этими ребятами еще нахлебаемся.



- Что, по-вашему, надо делать?



- Только в рамках здравоохранения проблема не решаема. Американцы, например, использовали для помощи таким людям общественные организации ветеранов войны. Создавались заведения типа приютов, куда любой мог прийти анонимно. Получить бесплатный обед или переночевать. Там его старались задержать подольше и оказать психологическую помощь. Многим людям удается помочь.



- Владимир Григорьевич, в последние годы побег солдат с оружием из воинской части стал явлением довольно распространенным. Военные обвиняют психиатров в том, что они на комиссиях пропускают слишком много ненормальных.



- Это называется - сваливать с больной головы на здоровую. Военным проще объявить убежавших сумасшедшими, чем создать нормальную атмо­сферу в части.



- В 60-е годы в Москве действовал маньяк-убийца, проникавший в квартиры под видом работника Мосгаза. Разговоров об этом хватило на много лет. Теперь очередным мань­яком никого не удивишь, столько их расплодилось. Все они пациенты диспансера?



- Совсем не обязательно. Знаменитый Чикатило, например, ни на каком учете не состоял.



- А как же удается таким типам столь долго скрывать свою суть?



- Конечно, мы знаем не всех больных - это факт. Но самых тяжелых знаем. А вот следующую категорию - бредовых больных, из которых, кстати, и происходят маньяки, мы знаем примерно на три четверти.



- Вы можете сказать: вот этот человек полностью психически здоров? Есть ли в психиатрии определение нормы?



- Определений множество, но полностью удовлетворяющего всех, к сожалению, до сих пор нет. Это очень трудное понятие - норма. Определить патологию значительно проще, чем норму. Патология имеет собственные признаки. Например, если человек говорит мне, что слышит голоса, когда никого рядом с ним нет, мне вовсе не надо привлекать понятие нормы.



Я знаю, что это патологический симптом, который называется галлюцинацией, а галлюцинация бывает только при болезни.



- Ну с голосами все понятно. Однако наверняка есть вещи, которые гораздо труднее распознать?



- Разумеется, не все патологии распознаются с первого взгляда, но все равно существующие методики позволяют это сделать. Возьмем, к примеру, бред ревности...



- Разве ревность - болезнь?



- Есть ревность, присущая всем людям, и бред ревности, который вызывается не реальной ситуацией, а биологическими причинами. Все больные бредом ревности, какими бы разными они ни были, всегда рассказывают одно и то же. Словесное обрамление зависит от образования, но сам скелет незыблем и неизменен.



- Например?

- Обычно это стандартная исповедь: «Я стал замечать, что моя жена ко мне хуже относится, и тогда обратил внимание на тот факт, что, заканчивая работу в шесть часов, она должна быть дома уже без пятнадцати семь, но чаще всего приходит в семь, а то и в четверть восьмого. Где она бывает в эти 15-30 минут? Были также телефонные звонки - я брал трубку, а на другом конце молчали».

Таких доводов много, все они очень подробно излагаются. Затем больной уже не ограничивается наблюдениями, а начинает, извините, исследовать белье жены. И всегда находит какие-то подозрительные следы. Что еще очень важно: как он об этом рассказывает. Приводит огромное количество очень мелких деталей, которые вообще никакого значения не имеют, но он им придает особое значение.

- Профессия человека как-то влияет на риск заболевания?

- Да, есть профессии, где психических больных больше. Помню, к нам в институт пришла работать терапевт и через какое-то время говорит мне: «Я только сейчас поняла, сколько же у меня было ваших больных на прежней работе». «А где вы работали?» - спрашиваю. «В институте философии». Я не мог не рассмеяться. Это та самая философская интоксикация, о которой я вам говорил.

- В советское время психиатрия помогала упрятывать диссидентов в психушки. Возможно ли такое сейчас?

- С января 1993 года в силу вступил закон, очень четко и жестко регламентирующий действия врача-психиатра. Так что теперь злоупотребления, я думаю, вряд ли возможны. Теперь у нас, как это часто бывает, скорее перехлест в другую сторону. Ведь тогда, в 92-м году, был скопирован американский закон. На мой взгляд, совершенно зря. В Америке абсолютно другое общество.

В сознании любого американца права человека имеют безусловный приоритет. Как-то я беседовал с американкой, у которой сестра в состоянии депрессии покончила жизнь самоубийством. Я спросил ее: «Неужели было бы хуже, если бы сестру помимо ее воли взяли в больницу и вылечили?» И она со слезами на глазах ответила мне: «Это был ее выбор». У нас же совершенно другой менталитет.

Негативный опыт

В 60-Е годы в странах Запада возникло довольно мощное антипсихиатрическое общественное движение. Идея выдвигалась следующая: психиатрические больницы - это тюрьмы, их надо уничтожить, а больным оказывать помощь в спец­отделениях общих больниц. Под давлением этого движения некоторые страны приняли соответствующие законы. Первой была Италия. Там ликвидировали психиатрические больницы, а в отделениях по новому закону пациентов нельзя было держать больше двух недель. Последствия оказались чудовищными. Большинство тяжелых больных попало в тюрьмы, потому что больше их девать было некуда. Множество несчастных были предоставлены самим себе. В результате: итальянский парламент пересматривает действующий закон.