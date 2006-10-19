//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

В cумерках сознания

Интеллигентность – кратчайший путь к психиатру

№ 24(24) от 19.10.2006 [«Аргументы Недели », Андрей ДМИТРИЕВ ]

В cумерках сознания
В. Г. Ротштейн
 
 - Владимир Григорьевич, современная российская жизнь полна абсурдности происходящего. Это как-то сказывается на росте психических заболеваний?

  - Безусловно, есть болезненные расстройства, связанные с особенностями нашей нынешней жизни, но в общей массе психических заболеваний их не так уж много. Основная группа больных сущест­вует при любых условиях жизни, независимо от благополучия общества. Они были и тысячу лет назад, и сегодня.  Думаю, что во все времена их количество примерно одинаково.

 - Тогда почему говорят об угрожающем росте психических заболеваний?

 - Если сто лет назад их число составляло десятые доли процента от количества населения, то сейчас, по данным западных авторов, больных, страдающих депрессиями, - 20 процентов населения. Но все дело в том, что считать депрессией. Если человек на вопрос, был ли у него период, когда он более двух недель испытывал грусть, ни от чего не получал удовольст-вия, и ему казалось, что жизнь не удалась, отвечает утвердительно, - ему ставят диагноз: депрессия. Но такие состояния были, есть и будут у каждого. Вспомните хандрящего Печорина. В русской классической литературе много таких примеров. Ездили лечить расшатанные нервы «на воды», в морские круизы. Но никому и в голову не приходило считать это психическим заболеванием. Просто хандра, сплин. А в рамках современной диагностики это называется депрессией. Это касается всех развитых стран.

 - А как дела, скажем, в Зимбабве?

 - В Зимбабве - не знаю, а о Нигерии могу сказать. Есть нигерийский профессор Ламба - очень образованный, между прочим, человек, одновременно вождь местного племени. Так вот, он рассказывал, что среди местного населения число заболеваний с теми же диагнозами, что и в развитых странах, напрямую связано с европейским образованием.

 - Получается, что учение - не только свет?

 - Есть в психиатрии понятие, которое некоторые называют философской интоксикацией. Суть его в том, что подросток, вместо того чтобы гонять в футбол и ухаживать за девушками, начинает ходить по библиотекам, читать Гегеля, думать о мироздании, и у него развивается хандра. Характерно, что с таким состоянием к психиатру попадают только выходцы из достаточно интеллигентных семей.

 - Значит, в России, с точки зрения психиатра, все благополучно?

 - Я этого не говорил. Есть и еще одна категория больных, которых становится все больше и на которых никто пока особого внимания не обращает. Это больные с посттравматическим стрессовым синдромом: например, афганский или чеченский. Им страдают люди, пережившие потрясение на войне, в техногенной или природной катастрофах. По нашим оценкам, таких людей на территории бывшего СССР должно быть около 10 миллионов, из них в России - не менее 6.

 Это люди, которые нигде и ни с кем не могут ужиться. Не могут удержаться на работе, пьют, часто становятся преступниками. Внешне - это грубые антисоциальные личности, а внутреннее их состояние - чудовищная тягостная депрессия с бессонницей, в мучительных воспоминаниях о событиях, в которых они участвовали.

 - Больными они, конечно, себя не считают?

 - Нет, и за помощью не обращаются. Это очень серьезная проблема для общества, и, я думаю, мы с этими ребятами еще нахлебаемся.

 - Что, по-вашему, надо делать?

 - Только в рамках здравоохранения проблема не решаема. Американцы, например, использовали для помощи таким людям общественные организации ветеранов войны. Создавались заведения типа приютов, куда любой мог прийти анонимно. Получить бесплатный обед или переночевать. Там его старались задержать подольше и оказать психологическую помощь. Многим людям удается помочь.

 - Владимир Григорьевич, в последние годы побег солдат с оружием из воинской части стал явлением довольно распространенным. Военные обвиняют психиатров в том, что они на комиссиях пропускают слишком много ненормальных.

 - Это называется - сваливать с больной головы на здоровую. Военным проще объявить убежавших сумасшедшими, чем создать нормальную атмо­сферу в части.

 - В 60-е годы в Москве действовал маньяк-убийца, проникавший в квартиры под видом работника Мосгаза. Разговоров об этом хватило на много лет. Теперь очередным мань­яком никого не удивишь, столько их расплодилось. Все они пациенты диспансера?

 - Совсем не обязательно. Знаменитый Чикатило, например, ни на каком учете не состоял.

 - А как же удается таким типам столь долго скрывать свою суть?

 - Конечно, мы знаем не всех больных - это факт. Но самых тяжелых знаем. А вот следующую категорию - бредовых больных, из которых, кстати, и происходят маньяки, мы знаем примерно на три четверти.

 - Вы можете сказать: вот этот человек полностью психически здоров? Есть ли в психиатрии определение нормы?

 - Определений множество, но полностью удовлетворяющего всех, к сожалению, до сих пор нет. Это очень трудное понятие - норма. Определить патологию значительно проще, чем норму. Патология имеет собственные признаки. Например, если человек говорит мне, что слышит голоса, когда никого рядом с ним нет, мне вовсе не надо привлекать понятие нормы.

 Я знаю, что это патологический симптом, который называется галлюцинацией, а галлюцинация бывает только при болезни.

 - Ну с голосами все понятно. Однако наверняка есть вещи, которые гораздо труднее распознать?

 - Разумеется, не все патологии распознаются с первого взгляда, но все равно существующие методики позволяют это сделать. Возьмем, к примеру, бред ревности...

 - Разве ревность - болезнь?

 - Есть ревность, присущая всем людям, и бред ревности, который вызывается не реальной ситуацией, а биологическими причинами. Все больные бредом ревности, какими бы разными они ни были, всегда рассказывают одно и то же. Словесное обрамление зависит от образования, но сам скелет незыблем и неизменен.

 - Например?

 - Обычно это стандартная исповедь: «Я стал замечать, что моя жена ко мне хуже относится, и тогда обратил внимание на тот факт, что, заканчивая работу в шесть часов, она должна быть дома уже без пятнадцати семь, но чаще всего приходит в семь, а то и в четверть восьмого. Где она бывает в эти 15-30 минут? Были также телефонные звонки - я брал трубку, а на другом конце молчали».

 Таких доводов много, все они очень подробно излагаются. Затем больной уже не ограничивается наблюдениями, а начинает, извините, исследовать белье жены. И всегда находит какие-то подозрительные следы. Что еще очень важно: как он об этом рассказывает. Приводит огромное количество очень мелких деталей, которые вообще никакого значения не имеют, но он им придает особое значение.

 - Профессия человека как-то влияет на риск заболевания?

 - Да, есть профессии, где психических больных больше. Помню, к нам в институт пришла работать терапевт и через какое-то время говорит мне: «Я только сейчас поняла, сколько же у меня было ваших больных на прежней работе». «А где вы работали?» - спрашиваю. «В институте философии». Я не мог не рассмеяться. Это та самая философская интоксикация, о которой я вам говорил.

 - В советское время психиатрия помогала упрятывать диссидентов в психушки. Возможно ли такое сейчас?

 - С января 1993 года в силу вступил закон, очень четко и жестко регламентирующий действия врача-психиатра. Так что теперь злоупотребления, я думаю, вряд ли возможны. Теперь у нас, как это часто бывает, скорее перехлест в другую сторону. Ведь тогда, в 92-м году, был скопирован американский закон. На мой взгляд, совершенно зря. В Америке абсолютно другое общество.

 В сознании любого американца права человека имеют безусловный приоритет. Как-то я беседовал с американкой, у которой сестра в состоянии депрессии покончила жизнь самоубийством. Я спросил ее: «Неужели было бы хуже, если бы сестру помимо ее воли взяли в больницу и вылечили?» И она со слезами на глазах ответила мне: «Это был ее выбор». У нас же совершенно другой менталитет.

Негативный опыт

 В 60-Е годы в странах Запада возникло довольно мощное антипсихиатрическое общественное движение. Идея выдвигалась следующая: психиатрические больницы - это тюрьмы, их надо уничтожить, а больным оказывать помощь в спец­отделениях общих больниц. Под давлением этого движения некоторые страны приняли соответствующие законы. Первой была Италия. Там ликвидировали психиатрические больницы, а в отделениях по новому закону пациентов нельзя было держать больше двух недель. Последствия оказались чудовищными. Большинство тяжелых больных попало в тюрьмы, потому что больше их девать было некуда. Множество несчастных были предоставлены самим себе. В результате: итальянский парламент пересматривает действующий закон.  

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//В мире

За что немцы должны благодарить Россию?

За что немцы должны благодарить Россию?

В немецком Бундестаге вице-председатель Вольфганг Кубики заявил, что жители Германии должны быть благодарны России за помощь в объединении страны. По его мнению, ФРГ и Российская Федерация должны строить диалог на взаимопонимании.

//Политика

В Госдуме попросили Зеленского перестать «заботиться» о Крыме

В Госдуме попросили Зеленского перестать «заботиться» о Крыме

Крыму не нужна забота и внимание президента другой страны, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По его словам, Зеленскому пора перестать предпринимать попытки вернуть полуостров Украине.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Участники рекордного заплыва «За чистый Байкал» впервые в жизни надели гидрокостюмы

Участники рекордного заплыва «За чистый Байкал» впервые в жизни надели гидрокостюмы

Участники заплыва на пресс-конференции в Иркутске рассказали журналистам, как и зачем переплывали Байкал. Они не профессиональные пловцы. Но стали первыми, кто сумел преодолеть 45-километровую дистанцию в холодной воде Байкала.

//В мире

Генштаб ВСУ озвучил подробности уничтожения украинских морпехов под Мариуполем

Генштаб ВСУ озвучил подробности уничтожения украинских морпехов под Мариуполем

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обнародовали подробности гибели четырех морских пехотинцев ВСУ под Мариуполем. Киевская сторона настаивает на том, что военных уничтожили бойцы непризнанной ДНР.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

Под Новороссийском с обрыва упал автобус, есть жертвы

Под Новороссийском с обрыва упал автобус, есть жертвы

На 16 километре дороги Новороссийск-Керченский пролив произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai, который перевозил 41 пассажира, сообщили в ГИБДД.

//Общество

«Слепой» платит дважды. Бытовая коррупция в магазинах

«Слепой» платит дважды. Бытовая коррупция в магазинах

Все ходят в продуктовые магазины и процедура выбора и покупки у нас доведена до автоматизма. Подошел к полке, окинул взглядом интересующий продукт, сравнил цены, взял нужный товар, положил в корзину и как говориться «забыл».

//Общество

Российские осужденные победили в 1-м Международном интернет-турнире по шахматам

Российские осужденные победили в 1-м Международном интернет-турнире по шахматам

Накануне состоялся 1-й Международный интернет-турнир по шахматам среди осужденных из 7 стран. Два дня сборные России, Италии, Англии, Армении, США, Бразилии и Белоруссии соревновались в режиме онлайн по круговой системе.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Культура

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Привет, дорогие читатели газеты «АН»! Я, Сергей Шолохов, рад сообщить вам, что 27-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» в разгаре, и необычная для начала августа холодная осенняя погода на границе с Финляндией стала прекрасным порталом для кинематографического камина.

//Новости СМИ2

//Город М

Кому нужны московские протесты?

Кому нужны московские протесты?

Случившаяся в столице серия массовых акций протеста, вызванная локальными проблемами избирательной кампании в Мосгордуму, внезапно получила федеральную «повестку» и всероссийское осмысление. Политики анализируют произошедшее, выдвигая версии

//Общество

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Мы, жители отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Трубная площадь, дом 2, являющиеся собственниками отдельных нежилых помещений в указанном здании, просим Вас помочь нам провести мероприятия по определению вида фактического использования в отношении указанного здания в порядке

//Общество

Умом Байкала не понять

Умом Байкала не понять

40 шаманов собрались на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары, охватившие пол-Сибири и северо-восток великого озера. Но пока весь мир в шоке смотрел видео апокалипсиса на Байкале (средь бела дня – полная тьма, озаряемая жутким огненным заревом), к озеру подкралась вторая волна паводков. Из-за схода селей в Байкал могут попасть 6, 5 млн тонн токсичных отходов

//Общество

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

5 августа в 5:30 утра в посёлке Листвянка Иркутской области основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской Республики Заур Закраилов начали марафонский заплыв «За чистый Байкал».

//Шпионаж

Не за одним Зайцевым

Не за одним Зайцевым

Этим летом очередной шпионский скандал разразился в Австрии. Прокуратура Зальцбурга выдала ордер на арест и объявила в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева, которого подозревают в работе на Главное управление (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ «в ущерб Австрийской Республике». В чём конкретно обвиняют 65-летнего россиянина?

//Спорт

Кононов и Хохлов – при своих. Маловато

Кононов и Хохлов – при своих. Маловато

Российское дерби, прошедшее в субботу на «Открытие Арене», не выявило победителя. И не сняло вопросы, имеющиеся к «Спартаку», «Динамо» и их тренерам. В гардеробе Джей Ло есть теперь футболка московского «Динамо». Её звезде подарили на арене в Петровском парке, где она давала концерт

//Новости партнеров

//Спорт

Неймаром не стал. Может, станет Халком?

Неймаром не стал. Может, станет Халком?

Самое дорогое приобретение этого лета сделал «Зенит». И сделку с «Барселоной» на 40 млн евро, в результате которой состав петербуржцев пополнил 22-летний бразилец Малком, уже вряд ли кто-то перебьёт. Когда-то 16-летний вундеркинд из Сан-Паулу своим образцом для подражания назвал Неймара.

//Спорт

Красно-белые против красно-белых

Красно-белые против красно-белых

В четверг «Спартак» матчем на выезде со швейцарским «Туном» вступает в отбор за путёвку в групповой этап Лиги Европы. Долгим ли станет европейский поход или оборвётся раньше времени? Всё население города Тун, включая младенцев, запросто уместилось бы на трибунах «Открытие Арены».

//Спорт

«Мы везём кубок Стэнли в Сибирь»

«Мы везём кубок Стэнли в Сибирь»

Владимир ТАРАСЕНКО этим летом снова стал отцом, а также впервые в жизни завоевал Кубок Стэнли. В интервью форвард «Сент-Луиса» рассказывает о секрете своего фирменного броска, любимых книгах, а также о приезде легендарной серебряной чаши в Новосибирск – это произойдёт 19 августа.

//Спорт

Любят ли хоккей в Армении?

Любят ли хоккей в Армении?

В Сочи проходит летний хоккейный турнир России – Sochi Hockey Open. Наш человек побывал в Адлере на арене «Шайба» и поговорил со многими интересными людьми. Шесть команд выступают на турнире: СКА, «Авангард», «Локомотив», рижское «Динамо», «ХК Сочи» и олимпийская сборная России.

//Общество

Фантастический урожай

Фантастический урожай

В прошлом номере мы рассказали, как эколог Артур Мовсисян, миссионер проекта «БИОКЛАД – Природное земледелие», спас погибающий от жары маленький ландшафтный садик, разбитый на большом открытом пространстве в Тверской области, в деревне Грозино, на даче художницы Ирины Лунёвой

//Здоровье

Сопливый нос

Сопливый нос

Действительно, самостоятельно трудно определить разницу между инфекцией и аллергией. Симптомы схожие: течёт из носа, слезятся и опухают глаза, вы чихаете, кашляете, слышны свистящие хрипы. Температура (невысокая) может быть, но не обязательно.В любом случае нужно обратиться к врачу

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Предсказание Вольфа Мессинга об отсрочке Россией Третьей мировой появилось в СМИ
2

Оглашен прогноз о присоединении к ДНР других регионов Украины и их вхождении в РФ
3

Свою роскошную квартиру Вербер сравнивала с Питером и Сохо
4

Выложен гороскоп для знаков, которые могут начать новую жизнь осенью 2019 года
5

Пушков объяснил, почему посол США в России захотел уйти в отставку

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры