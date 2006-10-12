Даты и люди: 12 – 18 октября

12 октября - 235 лет со дня рождения Михаила Милорадовича (1771-1825), русского генерала сербского происхождения, героя войны 1812 года. 14 декабря 1825 г. Милорадович, военный губернатор Санкт-Петербурга, во время восстания декабристов пытался уговорить солдат уйти с Сенатской площади и был смертельно ранен декабристом Каховским. С именем Милорадовича связана еще одна дата недели: 16 октября. В этот день в 1820 г. вспыхнуло восстание лейб-гвардии Семеновского полка. Его спровоцировало введение в полку телесных наказаний. Солдаты 1-й гренадерской (государевой) роты самовольно построились и потребовали отменить смотры и учения по праздничным дням, сменить зверя-командира полка и улучшить материальное положение. На следующий день роту отправили в Петропавловскую крепость, после чего остальные роты (3000 человек) потребовали возвращения товарищей. Милорадович тогда впервые пытался уговорить солдат вернуться в казармы - но тщетно: семеновцы добровольно отправились в крепость. Полк был расформирован (позд­нее воссоздан заново), 9 зачинщиков пошли на каторгу, остальные участники событий - на Кавказ, в Сибирь, в отдаленные гарнизоны.

15 октября 1906 г. - наследница промышленной империи Круппов 20-летняя Берта вышла замуж за прусского дипломата Густава фон Болен унд Гальбах. Указом императора Вильгельма II он тоже стал носить фамилию Крупп. Это частное событие имело по­следствия для мировой истории: новый Крупп приумножил семейные богатства, стал «стальным магнатом» Германии и вооружил страну перед Первой мировой. Созданная на его заводах гигантская пушка, бившая на 120 км, в войну обстреливала Париж. Звалось это суперорудие «Большая Берта».

15 октября 1956 г. - на экраны страны вышел фильм «Сорок первый». Режиссер - Григорий Чухрай, оператор - Сергей Урусевский, в главных ролях: Изольда Извицкая, Олег Стриженов. Одна из самых знаменитых картин в истории советского кино.

16 октября 1913 г. - родился советский разведчик и Герой России Владимир Борисович Барковский - один из тех, кто после Второй мировой войны участвовал в добыче американских «атомных секретов».

17 октября 1854 г. - на Малаховом кургане смертельно ранен руководитель Севастопольской обороны 48-летний вице-адмирал Владимир Корнилов. После его смерти оборону возглавил адмирал Павел Нахимов.