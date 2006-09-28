Дешевого бензина не будет

Догонять пора не Португалию, а Москву

- Леонид Маркович, Госдума приняла в первом чтении бюджет на следующий год. Что он несет регионам?

- Ничего нового. Федераль-ный бюджет забирает большую часть средств, а потом начинает отдавать. В результате получаются фантастические вещи. Даже богатые регионы, такие как Урал, Поволжье, идут в министерство с протянутой рукой и просят денег на мост или дорогу. Все области низведены до роли перераспределителей средств, поступающих из центра. Их возможности инвестировать в соб­ственное развитие очень малы.

Но главное - у них отсутст­вует стимул для увеличения своих доходов. Больше заработают - больше отберут. Или вернут, но для этого придется пройти мучительные процедуры. По-прежнему существует глубокое недоверие Минфина к регионам: им давать нельзя - истратят.

Поэтому мы имеем чрезвычайно недостаточные вложения в инфраструктуру, в частности, дороги. Когда закрыли Дорожный фонд, строительст­во резко сократилось. Пусть он был неэффективен, процветало воровство, но его ничем не заменили. Теперь в хорошую метель в великой стране прерывается сообщение между севером и югом. А на дорогах погибает 40 тысяч человек в год.

- Но коль правительство забирает деньги у всех, то кому, как ни ему, следует выравнивать уровень жизни по стране и уменьшать колоссальный разрыв, существующий сейчас. Например, по последним данным Росстата, различие между средней зарплатой в богатом и бедном регионах превышает 4 раза.

- В России разнообразие в уровне жизни регионов такое же, как в ООН между странами. Если исключить США, Китай и бедные страны Африки, то все остальное есть на территории нашей страны. Оно унаследовано от СССР. Советская власть пыталась что-то сделать и подтянуть Сибирский регион, аграрные провинции, национальные республики. Но не справилась. На экономическое выравнивание требуются десятилетия.

И его важно не путать с бюджетным выравниванием, которым занимаются правительство и Минфин, увеличивая зарплаты учителям и повышая пенсии. Бюджетники составляют лишь долю занятых. Остальные зарплаты должны заработать жители на месте. Эту часть поднимать правительство не должно -

это зависит от бизнеса.

Размер ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России оценивался в 2002 году в 16% от уровня США. Однако при этом в отдельных регионах он гораздо выше: в Самаре - 20%, в Москве - 35%. Это столько же, сколько в знаменитой Португалии, которую мы догоняем последние годы. Поэтому нам надо равняться не на Португалию, а на Москву.

- Как догонять?

- Строить предприятия. Повышать производительность труда. Регионы типа Петербурга, Челябинска, Татарстана близки в своем развитии к Польше, Прибалтике.

Запчасти для «Аэробуса»

- Президент В. Путин на прошлой неделе встречался во Франции с лидерами европей­ских стран. Один из вопросов - доступ России к управлению европейской аэрокосмической корпорацией (EADS), производящей «Аэробусы». Государствен-ный «Внешторгбанк» купил 5%

EADS за 1 млрд. долларов. Зачем тратить такие деньги за рубежом, если они могли бы оказать более существенную помощь авиационной отрасли в России? Например, лизинговая программа в авиации оценивается в 2 млрд. долларов. Тем более что иностранцы не хотят допускать Россию к управлению концерном?

- Мы можем долго спорить о мудрости определенной политики. Но пока есть «нефтяные» деньги, наша задача «встроиться» во все международные «щели», которые позволят поддержать высокотехнологичное производство. Например, «Боинг» покупает в России детали для своих самолетов. Если представить, что мы могли бы поставлять зап­части для «Аэробуса», то это даст жизнь нашим граждан­ским предприятиям.

Европейцы - люди прижимистые. Поэтому пробиться к ним с запчастями сложнее, чем к американцам. Американцы смотрят, где дешевле, а европейцы хотят еще и размещать заказы у своих рабочих.

Поэтому при приобретении доли мы должны настаивать на том, что будем для них что-то производить. Поддерживая великие авиакомпании, нам надо сохранить роль пятой авиационной державы.

- Объясните такую ситуацию. В России денег с избытком. В следующем году профицит составит 1,5 трлн. рублей (и это не считая денег в неприкосновенном Стабфонде). Почему правительство не снижает налоги? Наши эксперты посчитали, что освободить от налогов, например, текстильную отрасль стоит 32 ­млрд. рублей. Однако какой может быть эффект! Складывается ощущение, что чиновники и не думают на деле развивать обрабатывающую промышленность.

- С одной стороны, снижать налоги - дело хорошее. С другой - в России не платятся те налоги, которые прописаны в законе. Например, собираемость подоходного налога составляет всего 8,5%. Хотя сам налог небольшой - 13%.

Поэтому я предлагаю снижать налоги так. На сколько больше заплатили, на столько снизили ставку. Собираем 70% налога - ставка такая-то. Собрали 100% - ставку уменьшаем в 1,4 раза. И, может быть, как раз, когда денег много, начать платить налоги полностью.

А отказываться от нормальной системы налогов опасно, когда деньги пришли извне, когда страна не заработала их сама. Потому что цены на нефть рано или поздно упадут.

Тонна нефти = 400 литров бензина

- Недавно правительство собирало руководителей неф­тяных компаний, чтобы договориться о «заморозке» цен на бензин до конца года. Почему такие вопросы решаются разговорами, а не строительством новых нефтеперерабатывающих заводов на наших нефте­проводах?

- Во всем мире на НПЗ низкая норма прибыли. Так устроено мировое ценообразование. Нефтяные компании зарабатывают деньги на сырой нефти и непосредственно на бензоколонке. Поэтому заводов мало. В США не построено ни одного НПЗ с 1974 года. В России - с 1991 года. На строительство завода может потребоваться до 10 лет и свыше миллиарда долларов. А тут за литр сырой нефти компании получают 40 центов - надо только отвезти за границу. Ни перерабатывать, ни хранить, ни экологию соблюдать.

Однако проблема еще и в том, что если в мире НПЗ хотя бы модернизировались, то у нас заводы старые, неэффективные. В России нефтяные компании вырабатывают из тонны нефти 400 литров бензина, а в США - 600 литров. Из остатков получается мазут, который мы сжигаем на электростанциях или экспортируем в Европу. Хотя европейцы перед тем как отправить российский мазут в топку, перегоняют его еще раз, добирая оставшиеся 200 литров.

Что касается НПЗ на наших трубах, то они есть. Но в Вос-точной Европе. Эти заводы строились странами соцлагеря совместно с советским Госпланом под переработку нашей нефти.

Сейчас почти все НПЗ приобретены российскими компаниями. Однако бензин им выгодно продавать в Европе, где цена выше российской более чем в 2 раза.

- Пусть государство само построит НПЗ. Выгода небольшая, но она есть.

- Это из области фантастики. Правительство не будет этим заниматься. Новые НПЗ должны строить нефтяники.

Что касается цен, то когда за кордоном бензин в два раза дороже, вы не удержите их в стране на низком уровне. Помните, Ю. Тимошенко на Украине развязала с нефтяниками бензиновую войну. Если бы она добилась своего, то они возили бы топливо контрабандой в Россию. Эпоха дешевого бензина кончилась, к сожалению.

- На Сахалине разгорается скандал вокруг газового проекта «Сахалин-2». Минприроды предъявляет претензии япон­ским и американским компаниям, разрабатывающим этот проект. В ответ премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что приостановка негативно отразится на двусторонних связях Японии и России. Зачем нам с ним ссориться? Неужели корпоративные интересы «Газпрома», который хочет получить там долю, дороже?

- «Газпром» в проекте «Саха-лин-2» хочет получить не менее 25% - они уже договорились. Поэтому у него там все в порядке. И ему остановка проекта не нужна. Такое ощущение, что идет продолжение наездов на компании. Возможно, были какие-то экологические нарушения, но, скорее всего, со стороны российской компании-подрядчика. Shell трепетно относится к экологии во всем мире.

На мой взгляд, лучше сохранять мир с крупными нефтяными компаниями, особенно по проектам, которые уже запущены. Тем более если он стоит 20 млрд. долларов.

- Однако первоначально смета проекта составляла 12 ­млрд. долларов. Возможно, чиновникам не нравится этот рост затрат, который позволит ино­странцам получить больше российского газа.

- Найдите мне смету, которая, в конце концов, не становится в два раза дороже. Ведь какие были задержки. Shell, Mitsubishi и Mitsui начинали в 1995 году.

Во всем мире контракты принято исполнять. Иначе кто к тебе придет вкладывать день­ги?