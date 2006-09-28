//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

Дешевого бензина не будет

№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Беседовал Алексей КРАШАКОВ ]

Дешевого бензина не будет
По словам Леонида Григорьева, в России разнообразие в уровне жизни регионов такое же, как в ООН между странами

Догонять пора не Португалию, а Москву

- Леонид Маркович, Госдума приняла в первом чтении бюджет на следующий год. Что он несет регионам?

- Ничего нового. Федераль-ный бюджет забирает большую часть средств, а потом начинает отдавать. В результате получаются фантастические вещи. Даже богатые регионы, такие как Урал, Поволжье, идут в министерство с протянутой рукой и просят денег на мост или дорогу. Все области низведены до роли перераспределителей средств, поступающих из центра. Их возможности инвестировать в соб­ственное развитие очень малы.

Но главное - у них отсутст­вует стимул для увеличения своих доходов. Больше заработают - больше отберут. Или вернут, но для этого придется пройти мучительные процедуры. По-прежнему существует глубокое недоверие Минфина к регионам: им давать нельзя - истратят.

Поэтому мы имеем чрезвычайно недостаточные вложения в инфраструктуру, в частности, дороги. Когда закрыли Дорожный фонд, строительст­во резко сократилось. Пусть он был неэффективен, процветало воровство, но его ничем не заменили. Теперь в хорошую метель в великой стране прерывается сообщение между севером и югом. А на дорогах погибает 40 тысяч человек в год.

- Но коль правительство забирает деньги у всех, то кому, как ни ему, следует выравнивать уровень жизни по стране и уменьшать колоссальный разрыв, существующий сейчас. Например, по последним данным Росстата, различие между средней зарплатой в богатом и бедном регионах превышает 4 раза.

- В России разнообразие в уровне жизни регионов такое же, как в ООН между странами. Если исключить США, Китай и бедные страны Африки, то все остальное есть на территории нашей страны. Оно унаследовано от СССР. Советская власть пыталась что-то сделать и подтянуть Сибирский регион, аграрные провинции, национальные республики. Но не справилась. На экономическое выравнивание требуются десятилетия.

И его важно не путать с бюджетным выравниванием, которым занимаются правительство и Минфин, увеличивая зарплаты учителям и повышая пенсии. Бюджетники составляют лишь долю занятых. Остальные зарплаты должны заработать жители на месте. Эту часть поднимать правительство не должно -
это зависит от бизнеса.

Размер ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России оценивался в 2002 году в 16% от уровня США. Однако при этом в отдельных регионах он гораздо выше: в Самаре - 20%, в Москве - 35%. Это столько же, сколько в знаменитой Португалии, которую мы догоняем последние годы. Поэтому нам надо равняться не на Португалию, а на Москву.

- Как догонять?

- Строить предприятия. Повышать производительность труда. Регионы типа Петербурга, Челябинска, Татарстана близки в своем развитии к Польше, Прибалтике.

Запчасти для «Аэробуса»

- Президент В. Путин на прошлой неделе встречался во Франции с лидерами европей­ских стран. Один из вопросов - доступ России к управлению европейской аэрокосмической корпорацией (EADS), производящей «Аэробусы». Государствен-ный «Внешторгбанк» купил 5%
EADS за 1 млрд. долларов. Зачем тратить такие деньги за рубежом, если они могли бы оказать более существенную помощь авиационной отрасли в России? Например, лизинговая программа в авиации оценивается в 2 млрд. долларов. Тем более что иностранцы не хотят допускать Россию к управлению концерном?

- Мы можем долго спорить о мудрости определенной политики. Но пока есть «нефтяные» деньги, наша задача «встроиться» во все международные «щели», которые позволят поддержать высокотехнологичное производство. Например, «Боинг» покупает в России детали для своих самолетов. Если представить, что мы могли бы поставлять зап­части для «Аэробуса», то это даст жизнь нашим граждан­ским предприятиям.

Европейцы - люди прижимистые. Поэтому пробиться к ним с запчастями сложнее, чем к американцам. Американцы смотрят, где дешевле, а европейцы хотят еще и размещать заказы у своих рабочих.

Поэтому при приобретении доли мы должны настаивать на том, что будем для них что-то производить. Поддерживая великие авиакомпании, нам надо сохранить роль пятой авиационной державы.

- Объясните такую ситуацию. В России денег с избытком. В следующем году профицит составит 1,5 трлн. рублей (и это не считая денег в неприкосновенном Стабфонде). Почему правительство не снижает налоги? Наши эксперты посчитали, что освободить от налогов, например, текстильную отрасль стоит 32 ­млрд. рублей. Однако какой может быть эффект! Складывается ощущение, что чиновники и не думают на деле развивать обрабатывающую промышленность.

- С одной стороны, снижать налоги - дело хорошее. С другой - в России не платятся те налоги, которые прописаны в законе. Например, собираемость подоходного налога составляет всего 8,5%. Хотя сам налог небольшой - 13%.

Поэтому я предлагаю снижать налоги так. На сколько больше заплатили, на столько снизили ставку. Собираем 70% налога - ставка такая-то. Собрали 100% - ставку уменьшаем в 1,4 раза. И, может быть, как раз, когда денег много, начать платить налоги полностью.

А отказываться от нормальной системы налогов опасно, когда деньги пришли извне, когда страна не заработала их сама. Потому что цены на нефть рано или поздно упадут.

Тонна нефти = 400 литров бензина

- Недавно правительство собирало руководителей неф­тяных компаний, чтобы договориться о «заморозке» цен на бензин до конца года. Почему такие вопросы решаются разговорами, а не строительством новых нефтеперерабатывающих заводов на наших нефте­проводах?

- Во всем мире на НПЗ низкая норма прибыли. Так устроено мировое ценообразование. Нефтяные компании зарабатывают деньги на сырой нефти и непосредственно на бензоколонке. Поэтому заводов мало. В США не построено ни одного НПЗ с 1974 года. В России - с 1991 года. На строительство завода может потребоваться до 10 лет и свыше миллиарда долларов. А тут за литр сырой нефти компании получают 40 центов - надо только отвезти за границу. Ни перерабатывать, ни хранить, ни экологию соблюдать.

Однако проблема еще и в том, что если в мире НПЗ хотя бы модернизировались, то у нас заводы старые, неэффективные. В России нефтяные компании вырабатывают из тонны нефти 400 литров бензина, а в США - 600 литров. Из остатков получается мазут, который мы сжигаем на электростанциях или экспортируем в Европу. Хотя европейцы перед тем как отправить российский мазут в топку, перегоняют его еще раз, добирая оставшиеся 200 литров.

Что касается НПЗ на наших трубах, то они есть. Но в Вос-точной Европе. Эти заводы строились странами соцлагеря совместно с советским Госпланом под переработку нашей нефти.

Сейчас почти все НПЗ приобретены российскими компаниями. Однако бензин им выгодно продавать в Европе, где цена выше российской более чем в 2 раза.

- Пусть государство само построит НПЗ. Выгода небольшая, но она есть.

- Это из области фантастики. Правительство не будет этим заниматься. Новые НПЗ должны строить нефтяники.

Что касается цен, то когда за кордоном бензин в два раза дороже, вы не удержите их в стране на низком уровне. Помните, Ю. Тимошенко на Украине развязала с нефтяниками бензиновую войну. Если бы она добилась своего, то они возили бы топливо контрабандой в Россию. Эпоха дешевого бензина кончилась, к сожалению.

- На Сахалине разгорается скандал вокруг газового проекта «Сахалин-2». Минприроды предъявляет претензии япон­ским и американским компаниям, разрабатывающим этот проект. В ответ премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что приостановка негативно отразится на двусторонних связях Японии и России. Зачем нам с ним ссориться? Неужели корпоративные интересы «Газпрома», который хочет получить там долю, дороже?

- «Газпром» в проекте «Саха-лин-2» хочет получить не менее 25% - они уже договорились. Поэтому у него там все в порядке. И ему остановка проекта не нужна. Такое ощущение, что идет продолжение наездов на компании. Возможно, были какие-то экологические нарушения, но, скорее всего, со стороны российской компании-подрядчика. Shell трепетно относится к экологии во всем мире.

На мой взгляд, лучше сохранять мир с крупными нефтяными компаниями, особенно по проектам, которые уже запущены. Тем более если он стоит 20 млрд. долларов.

- Однако первоначально смета проекта составляла 12 ­млрд. долларов. Возможно, чиновникам не нравится этот рост затрат, который позволит ино­странцам получить больше российского газа.

- Найдите мне смету, которая, в конце концов, не становится в два раза дороже. Ведь какие были задержки. Shell, Mitsubishi и Mitsui начинали в 1995 году.

Во всем мире контракты принято исполнять. Иначе кто к тебе придет вкладывать день­ги?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//В мире

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Причиной Третьей мировой войны станут климатические изменения на Земле. К такому выводу в ходе своих исследований пришли ученые, работающие в Стэндфордском университете, пишут российские интернет-СМИ.

//В мире

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Проводящий антироссийский курс Киев не сможет получить в свое распоряжение ядерное оружие, однако ему под силу собрать «грязную» бомбу. Такую точку зрения озвучил украинский эксперт Владимир Рогов.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка продолжают заплыв через Байкал. Пловцы должны финишировать примерно в 3 часа ночи по иркутскому времени.

//Происшествия

В Сети появилось видео со взрывом военных складов недалеко от Ачинска

В Сети появилось видео со взрывом военных складов недалеко от Ачинска

Недалеко от города Ачинска Красноярского края в воинской части произошло несколько взрывов на складах с боеприпасами. Жителей близлежащих населённых пунктов эвакуируют, объявлен режим ЧС.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Библейское пророчество о войне России и Китая с США расшифровали специалисты

Библейское пророчество о войне России и Китая с США расшифровали специалисты

В Откровении Иоанна Богослова содержится пророчество о Третьей мировой войне. К соответствующему заключению пришли специалисты, расшифровавшие эту книгу Нового Завета, говорится в заметке, появившейся в сети.

//Общество

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе днем в понедельник, 5 августа, оценил заявление российского писателя Бориса Акунина о "странности" крымского референдума, который состоялся в 2014 году.

//Интервью

Стоит ли нанимать «своих»? Бизнес-вумен о шантаже, угрозах и «садомазо» на работе

Стоит ли нанимать «своих»? Бизнес-вумен о шантаже, угрозах и «садомазо» на работе

«Гроза» российского менеджмента Инна Нозик дала очередное интервью «Аргументам Недели». В ходе беседы бизнес-леди поведала нам, почему на собеседовании задают вопросы о сексе, зачем в школах следует ввести уроки матерных слов и почему из кричащих детей вырастают кричащие начальники.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//В мире

Как космические агентства прячут секретные спутники на орбите?

Как космические агентства прячут секретные спутники на орбите?

В июле 2019 г. глава «Роскосмоса» Д. Рогозин подписал распоряжение, засекретившее данные о российской космической группировке. В том числе о новых пусках и состоянии орбитальных аппаратов. В связи с этим в некоторых западных СМИ заговорили о том, что РФ готовится к космической войне. На самом деле война, по крайней мере холодная, на орбите идёт уже очень давно, секретного и военного оборудования над нами висит гораздо больше гражданского.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Генпрокуратуре выявили искажение статистики по лесным пожарам в Сибири

В Генпрокуратуре выявили искажение статистики по лесным пожарам в Сибири

Региональные власти искажали статистику по лесным пожарам. Об этом заявил прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.

//Происшествия

В Красноярске готовы разместить людей из эвакуированного Ачинска

В Красноярске готовы разместить людей из эвакуированного Ачинска

В Красноярске местные власти заявили, что готовы разместить эвакуированных из Ачинска людей. Напомним, недалеко от Ачинска на территории воинской части загорелись склады с артиллерийскими снарядами.

//Спорт

Стали известны потенциальные соперники в плей-офф квалификации ЛЧ

Стали известны потенциальные соперники в плей-офф квалификации ЛЧ

Сегодня, 5 августа, в 13:00 мск в Швейцарии прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов - 2019/20. Игры раунда плей-офф Лиги чемпионов запланированы на 20/21 августа и 27/28 августа.

//Происшествия

В Минобороны рассказали о жертвах при взрыве в Ачинске

В Минобороны рассказали о жертвах при взрыве в Ачинске

В Министерстве обороны РФ рассказали, есть ли погибшие при взрыве в воинской части недалеко от Ачинска. Ранее в СМИ сообщили о семи пострадавших, двое из которых– военнослужащие.

//Происшествия

Шойгу направил специалистов на взрывающийся военный склад под Ачинском

Шойгу направил специалистов на взрывающийся военный склад под Ачинском

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил своего зама Дмитрия Булгакова на место пожара в Красноярском крае, где на территории воинской части в Ачинском районе взорвался склад с боеприпасами.

//В мире

В китайском Шанхае появится первый ночной зоопарк

В китайском Шанхае появится первый ночной зоопарк

Необычную экскурсию для туристов организовали в парке диких животных в Шанхае. Теперь наблюдать за жизнью зверей можно и ночью. В ходе этого развлечения туристы смогут увидеть более 5 тысяч животных.

//Новости партнеров

//Армия

Путин рассказал об ответе РФ на производство РСМД в США

Путин рассказал об ответе РФ на производство РСМД в США

Президент России Владимир Путин заявил, что действия США по выходу из ДРСМД способны привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений и рассказал об условиях размещения российских ракет.

//Здоровье

Основной признак надвигающегося инфаркта миокарда выявили зарубежные медики

Основной признак надвигающегося инфаркта миокарда выявили зарубежные медики

Работающие в Великобритании медики перечислили симптомы надвигающегося инфаркта миокарда. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.

//Авиа, ж/д транспорт

Женщину-пилота не пустили в загранрейс из-за штрафов ГИБДД

Женщину-пилота не пустили в загранрейс из-за штрафов ГИБДД

Судебные приставы в одном из московских аэропортов не пустили девушку-пилота из Санкт-Петербурга в ее первый заграничный рейс. Как выяснилось, причиной стали долги почти в один миллион рублей.

//Экономика

Для кого в России зарплата от 100 тысяч – не миф?

Для кого в России зарплата от 100 тысяч – не миф?

Далеко не последним при выборе работы является размер заработной платы. Специалисты провели исследование и выяснили, работники каких специальностей могут претендовать на зарплату от ста тысяч в месяц.

//Экономика

Рецессия в России привела к снижению роста ВВП

Рецессия в России привела к снижению роста ВВП

Прогноз роста российской экономики снизился до 1,1 процента. Экономисты предсказывали этот показатель на уровне 1,3 процента. Корректировка произошла после публикаций о рецессии российской экономики, которая наступила в нынешнем году.

//Наука

Ученые назвали шесть лучших способов для похудения

Ученые назвали шесть лучших способов для похудения

Журнал PLOS Genetics опубликовал результаты исследований, в ходе которых были названы самые эффективные дисциплины и упражнения для сброса веса.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа
2

В СМИ появился список подарков Меган Маркл на день рождения
3

Библейское пророчество о войне России и Китая с США расшифровали специалисты
4

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто
5

Сценический костюм лопнул на Дженнифер Лопес во время концерта в Москве

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры