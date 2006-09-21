Анекдоты и карикатуры
№ 20(20) от 21.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Маленькие девочка и мальчик на пляже. Они совсем
маленькие и поэтому голенькие. Девочка долго разглядывает мальчика и наконец говорит:
– Никогда не думала, что такая большая разница между русскими и украинцами.
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– Вот я зимой родился. Теперь объясните, откуда я взялся: аисты не летают, капуста не растет...
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– Доктор, у моего мужа серьезное расстройство психики. Иногда я часами ему что-нибудь рассказываю, а потом оказывается, что он не слышал ни слова.
– Это не болезнь, уважаемая, это дар Божий!
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Стоматолог, осматривая пациента, произнес:
– Ну и дупло! Ну и дупло! Ну и дупло!
– Почему вы повторили эту фразу трижды? – спрашивает пациент у доктора.
– Я сказал только один раз. Два раза повторило эхо.
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