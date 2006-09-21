Наследственное право
№ 20(20) от 21.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Наследственное право – одна из самых популярных тем, вызывающих вопросы у читателей еженедельника «Аргументы неделi». Разрешить все недоумения помогает Анатолий Игоревич ПОГОРЕЛОВ, член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Московской области, член Ассоциации юристов России, председатель Московского областного отделения Молодежного союза юристов РФ.
Уважаемые читатели! В каждой юридической области - от конституционного до аграрного, от предпринимательского до уголовного права - в Ассоциации юристов России есть специалисты. Присылайте ваши вопросы к ним на электронный адрес еженедельника «Аргументы неделi» justice@argumenti.ru.
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