ВЫСТАВКА ЗУРАБА
№ 17(17) от 31.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]
В один большой музей, среди недели
(Где не висят ни Гойя, ни Дали)
Для выставки Зураба Церетели
Картин и статуэток завезли.
Зураб – реально мастер грандиозный,
Не спит ни днем ни ночью, а творит.
Пусть кто-то говорит: «Он одиозный!»
От зависти, мерзавец, говорит.
Всю Пушкинскую перегородили
И объездной определили путь.
Когда ж в музей Зураба завозили,
То все шедевры не смогли впихнуть.
Я сильно вас прошу –
не верьте сплетням,
Что мастер потерял и стыд, и честь,
И что жильцов из двух домов соседних
Сослали в общежитье номер шесть.
Но, что бы ни стряслось там,
ни случилось,
У каждого пророка свой порок –
Объявленная выставка открылась
Без форс-мажора в самый точный срок.
Наш Боба Грек, искусствовед по сути,
С дружками посетивший вернисаж,
Мурлыкал песнь, знакомую до жути:
– Какой портрет, ля-ля, какой пейзаж!
Глядели на него со стен картины
Бордовых и коричневых тонов,
С квадратными ладонями грузины
И икебаны масляных цветов.
Продукты натюрмортов
некошерных
И бронзовые абрисы творцов,
Среди которых –
Волчек, Евтушенко,
Андрей Дементьев, Резник,
Спиваков.
Грек рот раскрыл.
Сверкнул зуб бриллиантом:
– Ну, брат Зураб!
Ты – наш локомотив!
Талант, обхватом в тридцать три
атланта!
Колосс! Циклоп всевидящий!
Сизиф!
И тут Пирдовкер в спор
вступил несмело:
«Не разделяю, Боба,
твой азарт:
Сизифов труд – совсем
пустое дело.
Ты, Боба, свой фильтруй базар...»
Тут голос подал фольклорист
Рубахер,
Что за экскурсией шел позади:
– Хочу в «Гамбринус»!
И пошло все… к черту!
Горит огонь желания в груди!
– Позор… – сказал им Боба
грустно, –
Полслова – и на вас
поставлю крест!
Вы подло опускаете искусство,
Что выше, чем Монблан и Эверест!
Тут Боба вспомнил, как бивак
одесский
Оставил он на несколько недель,
И в трапезной московской
на Смоленской
Отвязную куражил капитель.
И как потом на царский
лик суровый
Смотрел. В кармане мелочью
звеня,
И думал: «На скульптуре Петр
клевый!
Зураб лепил как будто бы с меня!!!»
Штыки примкнула рать
искусствоведов
И долу устремила грустный взор,
Мечтая втайне кончить до обеда
Экспертно-компетентный
разговор.
А Боба Грек, познавший
мир неслабо,
Впитал в себя палитры благодать.
А Боба Грек мечтал обнять Зураба,
Чтобы его идейно поддержать…
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