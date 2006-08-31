ВЫСТАВКА ЗУРАБА

В один большой музей, среди недели

(Где не висят ни Гойя, ни Дали)

Для выставки Зураба Церетели

Картин и статуэток завезли.



Зураб – реально мастер грандиозный,

Не спит ни днем ни ночью, а творит.

Пусть кто-то говорит: «Он одиозный!»

От зависти, мерзавец, говорит.



Всю Пушкинскую перегородили

И объездной определили путь.

Когда ж в музей Зураба завозили,

То все шедевры не смогли впихнуть.



Я сильно вас прошу –

не верьте сплетням,

Что мастер потерял и стыд, и честь,

И что жильцов из двух домов соседних

Сослали в общежитье номер шесть.



Но, что бы ни стряслось там,

ни случилось,

У каждого пророка свой порок –

Объявленная выставка открылась

Без форс-мажора в самый точный срок.



Наш Боба Грек, искусствовед по сути,

С дружками посетивший вернисаж,

Мурлыкал песнь, знакомую до жути:

– Какой портрет, ля-ля, какой пейзаж!



Глядели на него со стен картины

Бордовых и коричневых тонов,

С квадратными ладонями грузины

И икебаны масляных цветов.



Продукты натюрмортов

некошерных

И бронзовые абрисы творцов,

Среди которых –

Волчек, Евтушенко,

Андрей Дементьев, Резник,

Спиваков.



Грек рот раскрыл.

Сверкнул зуб бриллиантом:

– Ну, брат Зураб!

Ты – наш локомотив!

Талант, обхватом в тридцать три

атланта!

Колосс! Циклоп всевидящий!

Сизиф!



И тут Пирдовкер в спор

вступил несмело:

«Не разделяю, Боба,

твой азарт:

Сизифов труд – совсем

пустое дело.

Ты, Боба, свой фильтруй базар...»



Тут голос подал фольклорист

Рубахер,

Что за экскурсией шел позади:

– Хочу в «Гамбринус»!

И пошло все… к черту!

Горит огонь желания в груди!

– Позор… – сказал им Боба

грустно, –

Полслова – и на вас

поставлю крест!

Вы подло опускаете искусство,

Что выше, чем Монблан и Эверест!



Тут Боба вспомнил, как бивак

одесский

Оставил он на несколько недель,

И в трапезной московской

на Смоленской

Отвязную куражил капитель.



И как потом на царский

лик суровый

Смотрел. В кармане мелочью

звеня,

И думал: «На скульптуре Петр

клевый!

Зураб лепил как будто бы с меня!!!»



Штыки примкнула рать

искусствоведов

И долу устремила грустный взор,

Мечтая втайне кончить до обеда

Экспертно-компетентный

разговор.



А Боба Грек, познавший

мир неслабо,

Впитал в себя палитры благодать.

А Боба Грек мечтал обнять Зураба,

Чтобы его идейно поддержать…

