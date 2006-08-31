ОТВЕТОМ – ПО ВОПРОСУ!

– Что лучше: заработать миллиард или найти красивую жену?

– С миллиардом найдете любую.

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– Кто такие финансовые воротилы?

– Те, кого уже воротит от денег.

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– Что больше повышает давление: кофе или коньяк?

– Нынешняя их стоимость.

– Что делать, если вам на голову упал кирпич?

– Поднимите, в хозяйстве все пригодится.

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– В чем суть спортивных лотерей?

– Играем мы, а выигрывает почему-то всегда спорт.

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– Чем отличаются рабочие, валящие лес, у нас и в Канаде?

– У нас – лесорубы, у них – лесобаксы…