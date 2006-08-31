ОТВЕТОМ – ПО ВОПРОСУ!
№ 17(17) от 31.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]
– Что лучше: заработать миллиард или найти красивую жену?
– С миллиардом найдете любую.
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– Кто такие финансовые воротилы?
– Те, кого уже воротит от денег.
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– Что больше повышает давление: кофе или коньяк?
– Нынешняя их стоимость.
– Что делать, если вам на голову упал кирпич?
– Поднимите, в хозяйстве все пригодится.
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– В чем суть спортивных лотерей?
– Играем мы, а выигрывает почему-то всегда спорт.
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– Чем отличаются рабочие, валящие лес, у нас и в Канаде?
– У нас – лесорубы, у них – лесобаксы…
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