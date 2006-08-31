МУЧЕНИК ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Среди авангардистов начала века, прославивших русское искусство, Павел Филонов занимает особое место. В отличие от Василия Кандинского, реализовавшегося в Германии и Париже; Ларионова, Гончаровой и Шагала, сделавших себе имя во Франции; или даже Казимира Малевича, известного на Западе с двадцатых годов, Филонов наиболее закрытый и самодостаточный художник из всего этого поколения.



Филоновские картины буквально излучают физическое страдание. Воспринимать их – огромный труд, так как скрупулезная и дробная сделанность, на которой маниакально настаивал художник, воздвигает физически ощутимые препятствия для глаза, карабкающегося по бесчисленным деталям раздробленной формы, топорщащимся в разные стороны. Живопись Филонова прямо-таки обдирает зрение, так что возникает ощущение, как будто приходится чистить тупым ножом живую извивающуюся рыбу. Страшные, деформированные страданием и злобой лики людей, истощенных лишениями, грубые и исхудалые тела с тонкими руками и грубыми натруженными кистями, тоска недоедания в глазах, кровавая яркость колорита содранной кожи.

Мучительная экспрессия Филонова практически не имеет аналогий в мировом искусстве. В сравнении с ним немецкие экспрессионисты кажутся просто благополучными бюргерами, переживающими из-за девальвации марки. Филоновское страдание затягивает, как в мясорубку, все ощущения зрителя, перемалывая их в страшный фарш из человечины, каким художнику представляется Человечность. Этот гимн пролетарской революции и мировому расцвету пролетариата ужасен и, наверное, гениален.

Вся жизнь Филонова – такой же мученический подвиг, как и его искусство. В начале ХХ века, когда все, даже упертый Малевич, вели развеселую богемную жизнь, Филонов работал как каторжник, изнуряя себя своим «аналитическим методом». Он не участвовал в эпатажных выступлениях, не разгуливал с расписанным лицом, не скандалил в светских салонах модерна, не принимал участия в националистическом безумии, охватившем футуристов в начале Первой мировой.

Зато был мобилизован, воевал рядовым на румынском фронте, а после Февральской революции стал председателем Исполнительного военно-революционного комитета Придунайского края.

Дело пролетариата приобрело в Филонове фанатичного сторонника. Пик активности падает на середину двадцатых, когда Филонов – самая влиятельная фигура в Академии художеств, по количеству учеников затмевающий даже Малевича. Однако в нем не было одержимости властью, характерной для революционного русского авангарда. Труд он ценил превыше всего и марксистскую теорию воспринимал с крестьян­ской твердолобостью, отождествляя занятие живописью с физическим трудом.

Возмездие за простодушие не заставило себя ждать – Филонова быстро выкинули из властных структур. За время своего влияния, как и полагается правоверному большевику, Филонов ни копейки не нажил.

В тридцатые начинается настоящий голод, и его дневник пестрит душещипательными подробностями нищенского существования на хлебе и чае, последней лепешке из сэкономленной муки. Ни одной картины при этом он не продал, считая их достоянием пролетариата, которому он был предан душой и телом. Он при этом брезговал левыми заработками, все свои силы отдавая воспеванию Формулы мировой революции.

В первые же месяцы ленинградской блокады Филонов погиб от истощения, абсолютно не нужный и забытый боготворимым им Союзом Советских Социалистических Республик. Ни слова ропота против отвергнувшей его коммунистической власти у Филонова не вырвалось, он всегда ощущал себя «художником мирового расцвета – следовательно, пролетарием». Своих картин он никогда не продавал, все они оставались в его мастерской, и он завещал передать их Русскому музею, главному музею Ленинграда, города трех революций.

Музей принял дар не сразу, только в семидесятые годы, куда творческое наследие Филонова было отнесено его сест­рой, Евдокией Николаевной Глебовой. Чтобы долго томиться в запасниках, горой невостребованных сокровищ, привлекая страстный интерес либерально мыслящей интеллигенции и западных русистов-специалистов. Проникнуть же в запасники Русского музея до перестройки было так же тяжело, как проникнуть в сокровищницу Кощея Бессмертного, и так же желанно.

Сегодня его картины стоят миллионы на буржуазном рынке художественных ценностей, а его страдания получили конкретную цену. Имя Филонова обеспечивает успех любой выставке, и все музеи мира все время запрашивают его картины.

По большому счету Филонов открылся публике после краха коммунизма, и буржуазия проявляет к нему более живой интерес, чем пролетариат. Победа это или поражение для художника, мечтавшего встать «в центре мировой жизни искусства, в центре маленькой и передовой кучки рабочих»? Интересный парадокс отечественной художественной жизни.