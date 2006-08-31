//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

ОН МНОГО ЗНАЛ О РУССКОМ ЧЕЛОВЕКЕ

№ 17(17) от 31.08.2006 [«Аргументы Недели », Татьяна МОСКВИНА ]

Не стало великого русского актера Виктора Павлова. Такие лица я часто встречала на старых русских фотографиях. Почтенные отцы семейств, мещане, купцы, крестьяне или рабочие, с чинными строгими лицами и волосами, обстриженными «в кружок», в нарядных поддевках или кафтанах, стоят рядом с такими же почтенными, строгими женами. Россия…
  Не знаю, какими ветрами заносит людей, подобных Виктору Павлову, на актерскую дорогу: они ничего общего не имеют с кривляньем, шумихой и вообще ни с чем размалеванно-фасадным в этой профессии. Такие актеры – прежде всего настоящие, профессиональные «человековидцы», знатоки человеческого сердца. Знают много о человеке.

Павлов сыграл Миро­на Осадчего в «Адъю­танте его превосходительст­ва» так, что многие его фразы стали пословицами. Хитрый мужичок-братоубийца был неподдельно страшен своей дикой и могучей страстью к красавице Оксане, братниной жене. «Ты… фитилек-то прикрути… коптит», – говорил Павлов-Мирон, глядя жуткими круглыми глазами на свою зазнобу, и было ясно, что он способен на все. Убьет, предаст, с мертвого сапоги стащит, и, будет надо, живого съест. В мужичке этом жила пугающая корявая сила, та сила, из-за которой мир всегда боялся русских: края, удержу они себе не знают…
  Рисунок роли у Павлова всегда был прост, без излишеств и мимических хлопот: он находил точное, единственно верное художественное решение. Попробуйте представить другого Левченко («Место встречи изменить нельзя») – и ничего не получится, даже в качестве предположения. Как только Левченко-Павлов повернул голову и мы увидели эти огромные, скорбные, умные глаза, было понятно: на лице у этого человека роковая печать, он обречен. Как он добивался такого – не знаю.
  Жаль, что кино девяностых годов вышло у нас таким пустым и ничтожным, абсолютно не по росту прекрасной гвардии первостатейных актеров. От большинства картин остались только претенциозные названия. Все-таки Павлов сыграл в экранизации классической пьесы Найденова «Дети Ванюшина». Да, классика ему была бы к лицу – Островский, Чехов, Горький – и кое-что в театре Павлов сыграл. Я его видела в последний раз в маленькой роли Загорецкого («Горе от ума» Грибоедова, Малый театр) – знаете, что-то исключительное. Он ведь имел право выйти гордо, на аплодисменты, публика его знала, но в нем как будто не существовало никакого самомнения и самолюбия. Удивительная скромность, даже самоумаление. Дескать, я работаю, и ни до чего остального мне дела нет.
  Павлов сработал очень интересный образ этого самого Загорецкого. По пьесе это карикатурный плутишка, светский жулик, который то тут подольстится, то там в карты перекинется или билет в театр дамам достанет. Павлов же сыграл плута несчаст­ного, усталого, который прикрывает житейской суетой свою тоску о промотанной зря жизни. На крошечном материале целый характер слепил!
  Темперамент у Павлова был редкостный – просто как бурлящим кипятком налит человек, про таких говорят: «бешеный». Но эта страстность была подземной, скрытой, вырываясь изредка, в кульминационных мгновениях роли. Считается, что скрытая чрезмерная страстность и несколько «подпольная» психология присущи многим русским людям, но по этой части, глядя на Павлова, сомнений не возникало: уж не испанец перед тобой, а наш родной мужичок, который, как нам Некрасов еще объяснил, «до смерти работает, до полусмерти пьет». Хотя лицо Виктора Павлова было особое, совсем не простое, может, и византийского письма, и на лик смахивало. Судя по всему, и человек он был преоригинальный…
  Привыкаешь к своим «народным артистам», как к кровным родственникам, и до того обидно и жалко их терять! Ведь таких лиц уже не будет – может, будут и красивее артисты, и ярче, и звонче, но таких родных уже не будет никогда.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//В мире

СМИ: Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

СМИ: Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

Лидеры США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе состоявшегося 31 июля телефонного разговора, предположительно, затрагивали тему нового посла в Москве, которому предстоит сменить Джона Хантсмана.

//Политика

Лидер партии Зеленского метит в спикеры Верховной Рады

Лидер партии Зеленского метит в спикеры Верховной Рады

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков планирует занять главное кресло украинского парламента. Каким путем он хочет это сделать, рассказали в субботу, 3 августа, украинские СМИ.

//В мире

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепартаменте в субботу, 3 августа, рассказали о новых санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации. Ограничения были введены в рамках так называемого дела Скрипалей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Госдуме оценили новые санкции США против России

В Госдуме оценили новые санкции США против России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов утром в субботу, 3 августа, оценил введение руководством США второго пакета санкций в отношении России в связи с "делом Скрипалей".

//ВПК

Американский самолет провел разведку у берегов Крыма

Американский самолет провел разведку у берегов Крыма

В субботу, 3 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Президент Украины анонсировал встречу с американским коллегой. Украинские СМИ назвали время визита Зеленского в Соединенные Штаты.

//Шоу-бизнес

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

В последнее время многочисленные таблоиды написали о предстоящей свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Московский блогер уверена, что именно сама Собчак сделала ход конем и объявила о том, чего нет

//Общество

Андрей Караулов рассказал, как Ельцин переделал кабинет Сталина в Кремле под себя

Андрей Караулов рассказал, как Ельцин переделал кабинет Сталина в Кремле под себя

Кремлевский кабинет Иосифа Виссарионовича был полностью раскурочен по приказу Ельцина, а большую часть мебели попросту разворовали. Подробности этой истории поведал в Сети известный журналист Андрей Караулов.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//В мире

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

Воссоединение Крыма с Россией названо исторической справедливостью. Полуостров никогда не станет украинским. Об этом жителям Швейцарии рассказал журналист и писатель Кристиан Мюллер.

//Новости СМИ2

//Культура

В Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова

В Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова

В российской столице накануне затопило квартиру известного художника Никаса Сафронова. Из-за ЧП пострадали уникальные произведения искусства. Причиной потопа стали соседи мастера кисти.

//Спорт

«Ростов» в матче-триллере сыграл вничью с «Уралом»

«Ростов» в матче-триллере сыграл вничью с «Уралом»

ФК «Ростов» 3 августа сыграл вничью со счётом 2:2 с «Уралом» в Екатеринбурге в матче четвёртого тура РПЛ. Южане действовали в атаке так же ярко, как в предыдущих играх, но из-за ошибок в обороне упустили шанс обойти «Зенит» и возглавить турнирную таблицу хотя бы на несколько часов.

//Общество

Украинские СМИ назвали самые популярные схемы обмана на курортах

Украинские СМИ назвали самые популярные схемы обмана на курортах

В сезон отпусков активизировались мошенники на курортах во всем мире. Журналисты назвали три самых популярных способа обмана туристов.

//Общество

Станцию метро "Трубная" закрыли, задержано более 680 человек. Уже известно о семи пострадавших во время митинга

Станцию метро "Трубная" закрыли, задержано более 680 человек. Уже известно о семи пострадавших во время митинга

Станцию метро "Трубная" закрыли. По данным ОВД-Инфо задержано более 680 человек. Уже известно о семи пострадавших во время митинга в Москве. У большинства из них лишь ушибы от ударов дубинками.

//Армия

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии

Минобороны опубликовало в новом разделе своего официального сайта "Миссия в Сирии" 4 видеоролика, на которых показаны удары ВКС РФ по инфраструктуре и технике террористов в Идлибе.

//Шоу-бизнес

Дочь Виторгана показала снимок с Нинидзе

Дочь Виторгана показала снимок с Нинидзе

Дочь Максима Виторгана Полина, судя по всему, подружилась с Нино Нинидзе, с которой у отца, по слухам, набирает обороты страстный роман. По крайней мере, совместное фото девушек уже появилось в Сети.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

"Я – Глюкоза и я ненавижу!" Звезда опубликовала манифест о ненависти в соцсетях

"Я – Глюкоза и я ненавижу!" Звезда опубликовала манифест о ненависти в соцсетях

Певица Глюкоза опубликовала манифест, в котором написала, что по-настоящему можно ненавидеть только саму ненависть, которая льется в социальных сетях на каждого публичного человека

//В мире

Зеленский подумывает об отмене виз для медицинских туристов

Зеленский подумывает об отмене виз для медицинских туристов

Лидер Украины Владимир Зеленский предложил составить список государств, с которыми был бы актуален безвизовый режим с целью развития медицинского туризма, так как некоторые граждане едут на лечение.

//Общество

Студии для взрослых предлагают записать "домашнюю хронику", чтобы пересматривать в старости

Студии для взрослых предлагают записать "домашнюю хронику", чтобы пересматривать в старости

Студия для взрослых решила предложить всем желающим необычную услугу. Они готовы записать домашний секс за 10 000 долларов, чтобы затем вы всегда смогли пересмотреть видео в старости

//В мире

Байкеры из Германии поделились впечатлениями от поездки в Россию

Байкеры из Германии поделились впечатлениями от поездки в Россию

Байкеры из германского мотоклуба Dübener Heide поделились восторгом от поездки в Россию. Мотоциклисты совершили путешествие из своего родного города Лаусиг (федеральная земля Саксония) в Екатеринбург и обратно.

//Общество

"Среди них могут быть ваши сыновья", митингующих призывают бережнее относиться к росгвардейцам

"Среди них могут быть ваши сыновья", митингующих призывают бережнее относиться к росгвардейцам

На Пушкинской площади начались задержания, передает корреспондент The Bell. Более 311 участников акции арестовано на Пушкинской и Трубной площадях. Митингующих призывают бережнее относиться к росгвардейцам

//В мире

В Латвии прошел 21 съезд репрессированных в стране

В Латвии прошел 21 съезд репрессированных в стране

Сегодня, 3 августа, в Латвии прошел 21-й съезд политически репрессированных. На этом мероприятии выступил президент Латвии Эгил Левитс.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ
2

"Пожары в Сибири - это ни что иное, как поджоги", считает известный журналист Андрей Караулов
3

19-летняя студентка выпала из взлетевшего самолёта
4

Убийство "преемника" Япончика попало на видео
5

На Бульварном кольце началась несанкционированная акция в поддержку несистемных кандидатов в Мосгордуму

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры