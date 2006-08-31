РУССКИЙ ГЕНИЙ ИЗ ЛОНДОНА

В свои юные годы Алекс пишет серь­езную разножанровую музыку, блестяще исполняет оперные партии, играет на нескольких инструментах. Достаточно сказать, что его фортепианный концерт в авторском исполнении недавно прозвучал в Санкт-Петербургской консерватории наряду с произведениями Чайковского и Прокофьева. Взволнованному таким обязывающим соседством юному композитору ректор Питерской консерватории Александр Чайковский ответил спокойно и убедительно: «Когда-нибудь твои произведения все равно будут на одной афише с такими именами, так почему бы не сейчас».

О нем говорит весь мир. В 9 лет Алекс начал петь когда-то услышанную арию, чем потряс маму Елену. А в 10 – дал первый большой сольный концерт на сцене известнейшего St Paul’ s Covent Garden. Между исполнением песен он играл в том числе собст­венное произведение «Времена года». Чопорная лондонская публика стоя рукоплескала юному дарованию.

Алекс выступал на самых известных площадках Лондона и Москвы, в филармонии Санкт-Петербурга, в Карнеги-холле, в Королевской опере. Как в свое время и знаменитый Пава­ротти, Алекс стал победителем Международного конкурса в Уэльсе. При этом он получает блестящее домашнее образование. С ним занимаются лучшие учителя. Так, историю ему преподает бывший дипломат и племянник экс-премьер-мини­ст­ра Великобритании Клемента Эттли, а английский и англий­скую литературу – преподаватель Итонского колледжа. Алекс сдает экзамены уже за среднюю школу экстерном. Хватает времени и на спорт – карате, регби, плавание.

При личном общении в Алексе поражает сочетание естественной для его возраста детской непосредственности и открытости с абсолютно четким осознанием себя частью мировой классической музыкальной культуры.

Сейчас Алекс пишет музыку к балету «Маугли». Этой осенью на юбилее Театра Классического Балета состоится показ одной сцены, а весь спектакль зрители увидят весной. Хореографами выступают знаменитые Наталья Касаткина и Владимир Васильев. Алекс абсолютно согласен с мнением тех, кто считает их великими новаторами нашего времени.

– Алекс, почему для постановки было выбрано именно это произведение Киплинга?

– Наталья Касаткина и Владимир Васильев давно мечтали поставить «Мау­гли». Наш балет – это новое прочтение и осмысление этого произведения. А идея такая: джунгли, разномастные звери – это наше общество с его межнациональными распрями, культом грубой силы, кровавыми разборками, нетерпимостью к инакомыслящим. Маугли осознает себя человеком, суще­ст­вом, стоящим выше всего этого, и уходит из джунглей.

– Это будет какое-то авангардное зрелище?

– Нет. Вообще я называю этот балет «музыкальной драмой», потому что предполагается, что в постановке будут использованы стихи Киплинга. Многое, к сожалению, упирается в деньги. Вот и музыку я писал для оркестра из 83 человек, а теперь придется переделывать под 53. Оркестром на премьере буду дирижировать я.

Уже есть эскизы очень красивых, дорогих декораций и костюмов к спектаклю. Они реалистично-символические. Все понятно – где дерево и какое животное. А в музыке, которую я пишу, и не только для этого балета, для меня важна образность. Я – неоромантик. Для меня главное – мелодия.

– Алекс, а как ты относишься к популярной музыке?

– Меня раздражает засилье попсы на телевидении. Причем это не только российская ситуация, за границей то же самое. Я очень люблю хорошую эстрадную музыку, с удовольствием слушаю, например, Фрэнка Синатру. Исполнителей такого уровня мало, все заполонили бездари, не гнушающиеся петь под фонограмму. Мало талантливых эстрадных композиторов, настоящих мелодистов. Вообще, музыкальный бизнес – плохая вещь, все построено на больших деньгах. А талантливые музыканты из ведущих симфонических оркест­ров получают гроши и здесь, и на Западе. У оперных певцов гонорары больше, но по сравнению с поп-исполнителями тоже смешные.

– Ты считаешь себя русским композитором и певцом или английским?

– Русским. И моя музыка русская. Только у наших композиторов так много национального колорита. Слышишь и сразу понимаешь: вот это точно русский композитор. Больше всего я люблю петь наши романсы и народные песни. Кстати, у меня в Лондоне и преподаватели все из России. Я дважды стажировался в Питерской консерватории, где занимался композицией, дирижированием, историей русской духовной музыки. Это и вдохновило меня написать фортепианный концерт, который будет исполняться 7 сентября. Его сыграет с оркестром Капеллы питерский пианист Николай Мажара.